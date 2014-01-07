Sony Xperia Z1 Compact "Z1 Mini" video ön inceleme

Sony uzun süredir merakla beklenen Xperia Z1 Mini ya da piyasaya çıkacak adıyla Z1 Compact'ı resmi olarak duyurdu. 4.3-inç büyüklüğünde ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, suya-toza dayanıklı yapısı ve 20MP çözünürlüğündeki kamerası ile teknoloji dünyasının en güçlü "mini" telefonu olan Xperia Z1 Compact, en üst seviye donanımları daha küçük ekran boyutuna sahip telefonda almak isteyenler için türünün en iddialı örneği. Sony Xperia Z1 Compact'ın merak edilen tüm detayları, performansına ilişkin bilgiler ve kamera performansı gibi pek çok detay, Las Vegas'ta hazırladığımız özel videomuzda.

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