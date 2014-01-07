Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sony Xperia Z1 Compact "Z1 Mini" video ön inceleme

5 yıl
30,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony uzun süredir merakla beklenen Xperia Z1 Mini ya da piyasaya çıkacak adıyla Z1 Compact'ı resmi olarak duyurdu. 4.3-inç büyüklüğünde ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, suya-toza dayanıklı yapısı ve 20MP çözünürlüğündeki kamerası ile teknoloji dünyasının en güçlü "mini" telefonu olan Xperia Z1 Compact, en üst seviye donanımları daha küçük ekran boyutuna sahip telefonda almak isteyenler için türünün en iddialı örneği. Sony Xperia Z1 Compact'ın merak edilen tüm detayları, performansına ilişkin bilgiler ve kamera performansı gibi pek çok detay, Las Vegas'ta hazırladığımız özel videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qazrfv 5 yıl en beğenilen
S800 işlemciyi o kasayla soğutabilirse helal olsun.
Aslında soğutamazsada sıkıntı yok soğuk suya atarız.
2 Yanıt Yanıtla +132
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
ALLAH'ım sana geliyorum bu günleridemi görecektim.Süper bir cihaz olmuş zaten Sony'den başkası böyle kalitede bir cihaz yapamazdı.
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
Hala çerçeve diyenler var daha ne yapsin Sony
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
dreameren 3 yıl
Güzel bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızı pelerin 3 yıl
Adamlara bak madem eksiliyorsunuz yorumu cevap verin aydınlatın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydınayhan 3 yıl
ha 8 mp kamera ha 20 mp
ikiside pc de aynı gorunuyor ne farkederki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızı pelerin 3 yıl
750 liraya alınır mı bu cihaz (temiz teşhir) ? Z1den farkı yok gibi , zaten Z1 kadar büyük bir şey lazım değil. Xperia Sola kullanıyorum 3.7 inç ve 4.3 idealdir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_fan_club 3 yıl kırmızı pelerin
kırmızı pelerin
750 liraya alınır mı bu cihaz (temiz teşhir) ? Z1den farkı yok gibi , zaten Z1 kadar büyük bir şey lazım değil. Xperia Sola kullanıyorum 3.7 inç ve 4.3 idealdir.

Eksilemek yerine keşke cevap verselermiş... Hocam üzerine bir sürü model çıktı eğer bu sizi rahatsız etmiyorsa alınabilir aynı fiyata hala m2 filan satılıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ocampus 3 yıl
Arkadaşlar bu telefonun yerel kayıt rehberini gmail'e nasıl aktaracağım senkronize ediyorum fakat rehber gmail'e gözükmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zxcjflwğwjbfşdümshoc 3 yıl
gençler android M bize gelir mi ?Z gibi destek alırsa 7ye kadar yolu var :D sizce bizim z1compact da android Mye kavuşur mü ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhcd 3 yıl zxcjflwğwjbfşdümshoc
zxcjflwğwjbfşdümshoc

gençler android M bize gelir mi ?Z gibi destek alırsa 7ye kadar yolu var :D sizce bizim z1compact da android Mye kavuşur mü ?

gelmez gibime geliyor ama umarım gelir


benimde 1 sene 1 ay oldu alalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adembaba25 4 yıl
zenfone 2 mi alıyım bunu mu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
focusone 4 yıl adembaba25
adembaba25

zenfone 2 mi alıyım bunu mu

bunu al...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adembaba25 4 yıl
zenfone 2 mi alıyım bunu mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engincaglayan 4 yıl
Kalınlığı böyle fazla tutmasalarmış on numara olurdu.bu fiyata fanları dışında alan olmaz.neredeyse 5s'le aynı para.5s yerine bunu alanada gülerler.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alkoc 4 yıl engincaglayan
engincaglayan

Kalınlığı böyle fazla tutmasalarmış on numara olurdu.bu fiyata fanları dışında alan olmaz.neredeyse 5s'le aynı para.5s yerine bunu alanada gülerler.

5s kaç para ve 5s almak için neden ne olabilir bunun yerine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThreeArrow 4 yıl engincaglayan
engincaglayan

Kalınlığı böyle fazla tutmasalarmış on numara olurdu.bu fiyata fanları dışında alan olmaz.neredeyse 5s'le aynı para.5s yerine bunu alanada gülerler.

5S 2 bin lira Z1C 1500 lira. Neredeyse demişsin bide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
yok ya beyler 4.7 fln sallayın 4.3 tam yeri olmus hatta 2mm kalın olsa 4.0 inc olsa tam kararı olurdu iphone 4s i bilen bilir bnce en güzel boyut onda var ama şuan para olsa hiç düşünmeden z1 compackt alırım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baronlacroix 5 yıl
herkese merhaba ismim serdar bu haftasonu z1 compact (beyaz) cihazı 1999 tl fiyata bimeks'ten aldım. tek çekim+9 taksitle. 100 TL'lik hediye kuponu kazandım. daha önceden iphone 4 kullanıyordum şarj olarak 2300 mAh olmasına ve tüm gün elimde olmasına rağmen şarjı bana iyi gibi geldi. Tabi bunda 720p 'lik ekran da etkili. 4.4.2 yi de yükledim. Cihaz için arayüzü cok kullanışlı, geçişler cok hızlı diyebilirim. Cok grafik destekleyen oyun yüklemediğimden test etme fırsatım olmadı fakat Clash of Clans oyununda hafif bir ısınma vardı. Onun dışında hiçbir ısınma olmadı. Fotoğraf kalitesini beğendim. İlk benchmark testinde 35000 üzeri bir puan aldım. 20 küsür uygulama yükledikten sonra yaptığımda ise 34bin küsür aldı. Cihaz ile soru sormak isteyen arkadaşlar olursa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim.

Fiyat konusuna gelince Sony'nin uygulaması doğru değil. Önceleri cok daha uygun fiyata ön sipariş aldılar. Baktılar ürüne talep var fiyatta hemen bir artışa gittiler. Ben pek bekleyemedim dolayısıyla ürünü aldım. 3 sene üzeri iphone kullandım ve artık telefon cok ağırlaşmış ve pil çok çabuk tükeniyordu. Z1 ve g2 de baktığım telefonlar arasındaydı. Boyutlarının küçük olması ve sağlamlık biraz da compact'ı tercih etmemi sağladı diyebilirim.

Herkese iyi akşamlar, saygılar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,1b izlenme · 18 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
07:02
Samsung Galaxy S10 ön inceleme
11b izlenme · 3 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 18 sa. yeni video
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
03:26
Uygun fiyat? Samsung Galaxy 10E ön inceleme
10,9b izlenme · 3 ay
02:07
Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak
10,4b izlenme · 3 ay
03:56
Safkan oyuncu telefonu | Nubia RedMagic Mars ön inceleme
5,4b izlenme · 2 ay
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 1 yıl
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
1,2b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim