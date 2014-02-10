Sony Xperia Z2: Yeni nesil süper telefonun ilk detayları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu Xperia Z2 için ortaya çıkan güncel bilgileri bu videomuzda bir araya getirdik. Sirius kod adını taşıyan ve henüz resmi olarak tanıtılmayan telefonun, farklı kaynaklarca sızdırılan detaylarıyla ilgili önemli bilgiler ve yorumlarımız bu videomuzda. Daha hızlı işlemci ve 4K video kaydı gibi yeteneklerle donatılan Xperia Z2'ye ait şu ana kadar çıkmış ne kadar detay varsa hepsi bu videomuzda, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Bu abuk subuk yazı yazanlara,
Adam tüm elde edilebilecek verileri video yapıp size sunuyor,siz hala Erdi'yi yerden vuruyorsunuz.Erdi benim babamın oğlu değil,Erdi'de sorsanız Birkan kim diye, kim ki o der.Aynı şey Mesut içinde geçerli.Lütfen biraz emeğe saygı.
Saygılar,
Birkan BİLEN