Sony Xperia Z2: Yeni nesil süper telefonun ilk detayları

Sony'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu Xperia Z2 için ortaya çıkan güncel bilgileri bu videomuzda bir araya getirdik. Sirius kod adını taşıyan ve henüz resmi olarak tanıtılmayan telefonun, farklı kaynaklarca sızdırılan detaylarıyla ilgili önemli bilgiler ve yorumlarımız bu videomuzda. Daha hızlı işlemci ve 4K video kaydı gibi yeteneklerle donatılan Xperia Z2'ye ait şu ana kadar çıkmış ne kadar detay varsa hepsi bu videomuzda, iyi seyirler.

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