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Sony Xperia Z2: Yeni nesil süper telefonun ilk detayları

5 yıl
28,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu Xperia Z2 için ortaya çıkan güncel bilgileri bu videomuzda bir araya getirdik. Sirius kod adını taşıyan ve henüz resmi olarak tanıtılmayan telefonun, farklı kaynaklarca sızdırılan detaylarıyla ilgili önemli bilgiler ve yorumlarımız bu videomuzda. Daha hızlı işlemci ve 4K video kaydı gibi yeteneklerle donatılan Xperia Z2'ye ait şu ana kadar çıkmış ne kadar detay varsa hepsi bu videomuzda, iyi seyirler.
 

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Quaresma_o3 5 yıl en beğenilen
Erdi abi gömlek isyanlarda :)
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BirkanBilen 5 yıl
Erdi arkadaşımıza çok teşekkür ederim.
Bu abuk subuk yazı yazanlara,
Adam tüm elde edilebilecek verileri video yapıp size sunuyor,siz hala Erdi'yi yerden vuruyorsunuz.Erdi benim babamın oğlu değil,Erdi'de sorsanız Birkan kim diye, kim ki o der.Aynı şey Mesut içinde geçerli.Lütfen biraz emeğe saygı.
Saygılar,
Birkan BİLEN
Erdi arkadaşımıza çok teşekkür ederim.Bu abuk subuk yazı yazanlara,Adam tüm elde edilebilecek verileri video yapıp size sunuyor,siz hala Erdi'yi yerden ...
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Xperia Z çok az bir süre önce çıktı HTC One vs S4'ten. Sony Z'den sonra, Z1'i koydu piyasaya şimdi z2. Fakat HTC de hala One amiral gemi ve değerini kaybetmemiş bir ürün. Sony mobil piyasaya ne gözle bakıyor çok merak ediyorum.
Xperia Z çok az bir süre önce çıktı HTC One vs S4'ten. Sony Z'den sonra, Z1'i koydu piyasaya şimdi z2. Fakat HTC de hala One amiral gemi ve değerini kaybetmemiş...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar şöyle bi baktımda biraz geride kalan konularda sony'ye hakaret yağdırılıyor snki o köşenin telefonuymuş gibi yalnız emin olun eğerki sony böyle gitmeye devam ederse samsung'u geçer çünkü kullanmadığım telefon kalmadı ama bence samsung beş para etmez her telefonu aynı hiçbi fark yok alıcı gözle bakmayın sıradan gözle bakın anlarsınız insan almak istediği herşeyi beğenir ve almak ister
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yhackup 5 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=dPeYgwhFn1M#t=647]


Sirius video incelemesiymiş gerçek ise bu arada ben niye video ekleyemiyorum ya
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Apache40 5 yıl
Son gelen haber:

theinquirer.net/...

Xperia Z2 alüminyum-cam karışımı bir cihaz olacak. IP67 sertifikası bulunacak, yani su, toz ve çizilmeye karşı dayanıklı olacak.

Z1' e göre biraz daha büyük olacak 5.25inç 2560x1440 yani 2K çözünürlüğe sahip ekranla gelecek. Ekran da hem IPS hem de Triluminos teknolojisi bulunacak. Ayrıca eldiven modu da olacakmış.
2.3GHz quad-core Qualcomm Snapdragon işlemci, 3GB RAM ve Google's Android 4.4 Kitkat ile gelecekmiş. Kamerası da 4K video çekebilecekmiş.


youtube.com/...
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St Batuhan 5 yıl
Bazı noktalar çok tekrar eder halde olmuş, tamam bilgiler kısıtlı ve %100 diyemeyiz ama bu kadar uzun olması da saçma. Ayrıca kamera konusunda evet güzel özellikler gelecek ama önceden olan şeylerin üzerinde bu kadar durup adeta yeni gibi lanse etmeye de gerek yok.
Bir nokta da Z1'in ardından gelmesinden ötürü olan yorum. Xperia Z Nisanda ülkemizde çıktı Z1 ise Ekim ya da Kasımda çıktı. Arada 7-8 ay var. Eğer telefon Nisanda ülkemize gelirse arada 5-6 ay bulunacak. Neyse şimdi bunu söyleme nedenim Sony'nin desteği. Sony Xperia Z1 ile sunduğu özellikleri 4.3 ile Xperia Z ve hatta Z serisine getirdi tamamen. Bu durumda görüyoruz ki yeniyi çıkarıp bir önceki amiral gemisini boşlamadı. Bence güzel bir şekilde bu olayı devam ettirecektir. Z1'in üstüne bunu getirmesi de çok dert olmayacaktır. Piyasa adına bakarsak Sony telefonların fiyatları da aslında hiç öyle "çok düştü" denecek şekilde değil. Z1 çıkmış olmasına rağmen ve o kadar süre de geçmişken Xperia Z hala 1750 civarı normal satış fiyatına sahip, olsun olsun 1600 diyelim min. Eh sonuç olarak Z1 tabi biraz aşağı çekilmek zorunda kalacak çok fazla fiyat yükseltilmeyecekse ama bu atla deve şeklinde bir fiyat düşüşü olmayacaktır. Bir Samsung cihazları gibi olmayacaktır en azından.
Son olarak S4'e dönersek. Aslında ülkemize gelmedi ama S4'ün bir sürü varyantı var. Lte-A mesela :) O da S800 kullanıyordu, şahsen geçirdiğimiz şu süreçte güncelleme yapmayan HTC oldu, One'ı tepe model olarak oturttu ve bazı pazarlara Butterfly'ın yeni versiyonunu soktu o kadar. Sonuçta firma zarar üstüne zarar açıkladı ve kabul edelim hak ettiğini göremedi. Bazı adımları yanlış oldu bunda. Eğer biraz daha sıksaydı elini S800 ile sunsaydı One'ı, işte o zaman çok iyi bir konuma gelirdi. Hadi onu geçtim, farklı segment ürünü olarak One Max'i en azından S800 ile sun. Malum Samsung Note 3 de öyle bir davranış sergiliyor, farklı segment olarak düşünüldüğü için de amiral gemi telefon diye S4 varsayılıyor ve haliyle S4 sanki hiç güncellenmedi denebiliyor. Velhasıl Sony istikrarlı gitti ve Z1'e bi refresh çekecek şimdi. Eğer aynı Bionz işlemcisi kullanılırsa bu demektir ki o video ve fotoğraf özellikleri güzel bir şekilde Z1'e de 4.4 ile getirilebilecektir. Eğer Bionz işlemcisini de güncellediyse demek ki önceki nesil bionz o video ve foto modlarını desteklemeyebilir durumda. Bakalım, şurada bir kaç gün kaldı zaten, bekleyip görelim
DN: Unutmamak lazım ki Sirius için kod adı 6503 olarak geçiyor. Buna değinilmedi videoda hiç. Bir önceki sene Z kod adında 6603 ve Z1 6903 idi. Tabi geçen sene için C ile bu sene için D kullanılıyor. Bu da demektir ki aslında tam anlamıyla bir tepe model olmayabilir. Z1 refresh şeklinde olup 2. yarıda S805 ile gelecek bir Z2 olabilir ve kod adı olarak da D6903 olur.
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fortunasuper 5 yıl fx57
fx57


Sony'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu Xperia Z2 için ortaya çıkan güncel bilgileri bu videomuzda bir araya getirdik. Sirius kod adını taşıyan ve henüz resmi olarak tanıtılmayan telefonun, farklı kaynaklarca sızdırılan detaylarıyla ilgili önemli bilgiler ve yorumlarımız bu videomuzda. Daha hızlı işlemci ve 4K video kaydı gibi yeteneklerle donatılan Xperia Z2'ye ait şu ana kadar çıkmış ne kadar detay varsa hepsi bu videomuzda, iyi seyirler.

 

 



erdi bey çok güzel anlatmışsınız,ağzınıza ,dilinize,dişlerinize,ses tellerinize sağlık.keşke donanım haber okulu açılsada siz öğretmen olsanız,bizde öğrenci.


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DH Misafiri 5 yıl
forumdonanımın tanıtımları genel olarak çok iyi, bazen bazı cihazları daha bir hayranlıkla anlatıyorlar, ancak bu da şunu gösteriyorki, gerçekten içtenlikle anlatıyorlar. Benim telefonum nokia 808, telefonu kamerası için aldım. Telefonun donanımhaber tanıtımında kamerasına hayran kalmışlardı diğer özelliklerini ise iş görür olrak anlatmışlardı, gerçekte de benim telefonum aynen anlatılan gibi. İnternete girer ancak performansı zayıftır, fotolar ise inanılmaz.
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grezimonk 5 yıl
yorumlara oy vermek için niye 30sn bekletiyorsunuz siz kafaı mı yediniz? yuh...
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Black_Mamba24 5 yıl
Bu tele de 2500 isterler herhâlde. Bi de samsung da aynı hızda değil mi? Samsung da bi galaxy bi note çıkarıp aynı şeyi yapmıyor mu..
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çılgınSincap 5 yıl
gerçekçi olmak gerekirse telefon gerçekten iyi donanım ve özelliklere sahip ancak Sony bu şekilde sabırsız üretime devam ederse hem satışları azalır hem de fiyat konusunda bir önceki modelle çelişir. daha z1 teknoloji marketlerinde 2000-2200 tl arasında.Z2 de 2400 e dayanır heralde!he z1 in fiyatını tabiki düşürecekler ama bu sefer önceki telefonu alan tüketici mağdur olucak.Neyse z2 de beğenmediğim tek şey işlemcisinin snapdragon 805 olmaması oldu :( çünki iphonelerin 64 bit olması rekabete 1-0 önde başlaması oluyor. bence yazılımsal yenilikleri z1 e güncelleme göndererek halletselerdi çok iyi olurdu. z2 yi birkaç ay daha bekleyerek çıkarsalardı hem teknolojiye ayak uydururlardı hem z1 daha çok satardı bu sürede :)Z3 de 2014 bitmeden gelir çünki sony nin 64 bitlik bir telefonu yok şu an!
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Growlithe 5 yıl
Hep Amerikalılar yüzünden adamlar büyük seviyor diye telefonları büyütüyorlar
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Polifemus 5 yıl
daha Z ye doyamadan
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