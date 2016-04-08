Sony a6300 aynasız fotoğraf makinesini ve G Master lenslerini tanıttı

Sony, ödüllü aynasız fotoğraf makinesi yelpazesinin en son üyesi ?6300 ’ü tanıttı. Fotoğraf makinesi, 0,05 saniyelik kısa odaklanma süresi ile dünyanın en hızlı AF yakalama imkânını sunan rakipsiz 4D FOCUS’a sahip. Ayrıca, ?6300’de tüm görüntü alanı üzerinde yoğun şekilde konumlandırılan 425 aşama algılamalı AF noktası da dünyada herhangi bir değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinesinde bulunan en yüksek sayıda AF noktası olurken, sürekli otomatik odaklama ve pozlama izleme ile saniyede 11’e kadar kare çekebiliyor.

Sony’nin A6000 modelinin övgü alan 4D FOCUS performansını daha da ileriye taşıyan yeni ?6300 fotoğraf makinesi, yüksek hızlı aşama algılamalı AF’yi son derece hassas kontrast AF ile bir araya getirerek hareket eden nesneleri 0,05 saniye kadar kısa bir süre içinde yakalayıp bunlara kilitlenmesine imkân veriyor. Fotoğraf makinesinin Yüksek Yoğunluklu AF teknolojisi, 425 aşama algılamalı AF noktasını neredeyse tüm görüş alanına konumlandırarak diğer fotoğraf makinelerinin tanıyamadığı küçük ve hızlı nesneler üzerinde dahi geniş bir alan üzerinde doğru şekilde odaklanmasına imkân veriyor.

Etkileyici yeni aynasız model aynı zamanda Tru-Finder veya LCD ekran üzerinde saniyede 8 kareye kadar tam canlı görüşlü sürekli çekimi destekleme özelliği ile de bir elektronik vizörün avantajlarını objektif üzerinden vizörün rahatlığı ile birleştiren gerçek zamanlı bir çekim deneyimi sunuyor.

Etkinliği ve genel olarak fotoğraf makinesi performansını en üst düzeye çıkartabilmek için, ?6300’de BIONZ X görüntü işleme motoruna ideal bir eş olan yeni bir 24.2 MP sensörü de bulunuyor. Full frame olmayan Sony değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinelerinde bir diğer ilk ise, yeni ?6300’ün Super 35mm formatında dahili 4K video kayıt imkânı sunması. 4K çekim sırasında, fotoğraf makinesi piksel gruplamasız tam dışa okuma kullanarak 20 megapiksel ile 4K UHD’ye kıyasla yaklaşık 2.4 kat (6K eşdeğeri) daha fazla piksel bilgi toplayarak ardından istisnai detay ve derinlikli yüksek kaliteli görüntüler üretmek üzere bu bilgiyi toplayarak yüksek hızda örnekliyor.

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G Master Değiştirilebilir Objektifler

Sony Eurasia etkinlikte, G Master™ markalı yeni amiral gemisi değiştirilebilir objektiflerinin 24-70mm sabit F2.8 standart zoom ve 85mm F1.4 prime modellerini görücüye çıkardı. Yüksek çözünürlük ile harika bokeh efektinin en üst düzey karışımını temsil eden yeni objektifler, Sony’nin yenilikçi optik teknoloji, tasarım ve kalibrasyonunu sunuyor. Bu sayede, objektifler bugüne kadar mümkün olmayan bir detay ve ifade düzeyine sahip fotoğraf ve video içerikleri üretebiliyor.

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