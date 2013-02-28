Sony, deneysel nitelikteki Firefox OS ROM'unu Xperia E için yayınladı

Mobil Dünya Kongresi'de birçok üreticinin bir hayli ilgisini çeken Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemine Sony'den ilk destek geldi. Japon üretici giriş seviyesinde konumlanan cihazı Xperia E için Firefox OS ROM'unu yayınladı.





Deneysel nitelikteki ROM, Sony'nin geliştirici platformu üzerinden kullanıma sunulurken, açılış yükleyicisinin kilidini kaldırma ve yeni işletim sistemine geçiş yapmak için gerekenler platformda yerini ediniyor. Ancak şirket, Firefox OS'u yükleme konusundaki tüm sorumluluğu kullanıcılara bırakarak yapılacak işlemin garantiyi bozabileceğini de belirtmiş durumda. Yayınlanan ROM'un yanı sıra, Firefox OS ile çalışan Xperia E için kısa bir gösterim videosu da yayınlayan Sony, bu videoda; Firefox OS'un açılış ekranı, kilit ekranı, ana menüsü, kamera arayüzü, arama menüsü ve ayarlar menüsü sergiliyor.



