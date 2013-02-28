Sony, deneysel nitelikteki Firefox OS ROM'unu Xperia E için yayınladı

Haber Editörü
Mobil Dünya Kongresi'de birçok üreticinin bir hayli ilgisini çeken Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemine Sony'den ilk destek geldi. Japon üretici giriş seviyesinde konumlanan cihazı Xperia E için Firefox OS ROM'unu yayınladı.
Deneysel nitelikteki ROM, Sony'nin geliştirici platformu üzerinden kullanıma sunulurken, açılış yükleyicisinin kilidini kaldırma ve yeni işletim sistemine geçiş yapmak için gerekenler platformda yerini ediniyor. Ancak şirket, Firefox OS'u yükleme konusundaki tüm sorumluluğu kullanıcılara bırakarak yapılacak işlemin garantiyi bozabileceğini de belirtmiş durumda. Yayınlanan ROM'un yanı sıra, Firefox OS ile çalışan Xperia E için kısa bir gösterim videosu da yayınlayan Sony, bu videoda; Firefox OS'un açılış ekranı, kilit ekranı, ana menüsü, kamera arayüzü, arama menüsü ve ayarlar menüsü sergiliyor.
1 GHz Cortex A5 işlemci, 512 MB ram ve 3.5 inç boyutunda 320 x480 piksel çözünürlüğünde ekran gibi teknik özelliklere sahip olan giriş seviyesindeki Android'li cihaz Xperia E'nin deneysel nitelikteki Firefox OS ROM'una buradan ulaşabilirsiniz. Firefox OS ROM'unu kurmaya karar verdiyseniz tüm sorumluluğu üzerinize alacağınızı da tekrar hatırlatalım.
http://developer.sonymobile.com/2013/02/27/experimental-firefox-os-software-for-xperia-e-available-for-developers-rom/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve bir çok donanım üretici firma pazarın ileride donanımdan daha çok yazılım ağırlıklı olacağının farkında
ve kimse google tekelinde 2. plana düşen donanım markası olmak istemiyor haliyle !
bu açıdan en şeffaf ve en az komisyonla neredeyse modzilla vakfına düzenli bağış yaparsan
yazılım alt yapısı için senden para istemem diyen bir felsefe var ise ortada
işte bu fikir tutar kardeşim :D
+1