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Sony, deneysel nitelikteki Firefox OS ROM'unu Xperia E için yayınladı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, deneysel nitelikteki Firefox OS ROM'unu Xperia E için yayınladı
Mobil Dünya Kongresi'de birçok üreticinin bir hayli ilgisini çeken Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemine Sony'den ilk destek geldi. Japon üretici giriş seviyesinde konumlanan cihazı Xperia E için Firefox OS ROM'unu yayınladı.

Deneysel nitelikteki ROM, Sony'nin geliştirici platformu üzerinden kullanıma sunulurken, açılış yükleyicisinin kilidini kaldırma ve yeni işletim sistemine geçiş yapmak için gerekenler platformda yerini ediniyor. Ancak şirket, Firefox OS'u yükleme konusundaki tüm sorumluluğu kullanıcılara bırakarak yapılacak işlemin garantiyi bozabileceğini de belirtmiş durumda. Yayınlanan ROM'un yanı sıra, Firefox OS ile çalışan Xperia E için kısa bir gösterim videosu da yayınlayan Sony, bu videoda; Firefox OS'un açılış ekranı, kilit ekranı, ana menüsü, kamera arayüzü, arama menüsü ve ayarlar menüsü sergiliyor.

1 GHz Cortex A5 işlemci, 512 MB ram ve 3.5 inç boyutunda 320 x480 piksel çözünürlüğünde ekran gibi teknik özelliklere sahip olan giriş seviyesindeki Android'li cihaz Xperia E'nin deneysel nitelikteki Firefox OS ROM'una buradan ulaşabilirsiniz. Firefox OS ROM'unu kurmaya karar verdiyseniz tüm sorumluluğu üzerinize alacağınızı da tekrar hatırlatalım.
 
 


http://developer.sonymobile.com/2013/02/27/experimental-firefox-os-software-for-xperia-e-available-for-developers-rom/ Yorum Yaz
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Technotronic 5 yıl
Sony bence alt model çıkarmasın, orta ve üst model telefonlar üretsin
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LeylaTheBand 5 yıl
WindowsPhone8 Bile İstenilen Seviyede Degil İken Firefoxos Hayatta Tutmaz Boşuna Çıkarmasınlar
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SEO-Uzmanı 6 yıl
android linux çekirdeğinin MS'tan bile daha iyi pazarlanmış hali olduğu
ve bir çok donanım üretici firma pazarın ileride donanımdan daha çok yazılım ağırlıklı olacağının farkında
ve kimse google tekelinde 2. plana düşen donanım markası olmak istemiyor haliyle !
bu açıdan en şeffaf ve en az komisyonla neredeyse modzilla vakfına düzenli bağış yaparsan
yazılım alt yapısı için senden para istemem diyen bir felsefe var ise ortada
işte bu fikir tutar kardeşim :D
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hooper 6 yıl
Keşke dokunmatik ekranın ne olduğunu bilen birisi kullansaymış telefonu
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Bl00dyHell 6 yıl
Zaten hedefi giriş seviyesiydi ekibin en başından beri. Umarım tutar da Android geliştiricileri Android'in sistem gereksinimlerini tekrardan gözden geçirir.
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onsos1100 6 yıl
ubuntunun bile gerisinde... giriş seviyesi için ideal olabilir..
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Nymphadora 6 yıl
deneyselin deneyseli niteliğinde gibi olmuş, ileride ne olur bakalım
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