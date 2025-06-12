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    Taşınabilir PlayStation 6 yapay zekâ ölçeklendirme ile gelecek

    Taşınabilir PlayStation 6 konsolu daha düşük kalan performansına rağmen yapay zekâ ölçeklendirmesi sayesinde oyunlarda görselliği en iyi seviyede tutacak.       

    Taşınabilir PlayStation 6 Tam Boyutta Gör
    Henüz Sony firması tarafından sır verilip ser verilmeyen ancak kaynaklar tarafından çalışmaların devam ettiği kesin bir şekilde belirtilen taşınabilir PlayStation 6 konsolu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 

    Taşınabilir PlayStation 6 yeni detaylar

    Bir süredir taşınabilir PlayStation 6 konsolu ile ilgili sızıntılar yapan KeplerL2, yeni konsola ve PlayStation 6 konsoluna hayat verecek olan AMD grafik biriminin, gfx13 kod adlı RDNA5 mimarisinin farklı bir versiyonu olduğunu belirtiyor. 

    Bu grafik birimi AMD’nin sektöre sunduğu yapay zekâ ölçeklendirmeyi ilk barındıran APU modeli olacak. 16GB LPDDR5X RAM bellek orijinal PlayStation 5 bellek bant genişliğinin neredeyse üçte biri olsa da 4MB L2 bellek ve 16MB MALL ön bellek ile verimliliği biraz arttırılmış. 

    Taşınabilir PlayStation 6 konsolunun orijinal PS5 konsoluna göre performansının oldukça düşük olacağı biliniyor. Hatta Sony yakın zamanda performansı sınırlayan bir düşük enerji modu da kullanıma sunacak. Bu modun müstakbel taşınabilir konsol için olduğu da iddia edilmişti. 

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