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    Sony durmuyor: Days Gone stüdyosunda işten çıkarmalar başladı

    Sony'nin ABD merkezli stüdyosu Bend Studio, canlı servis oyununun iptal edilmesinin ardından çalışanlarının yüzde 30’unu işten çıkardı. Yaklaşık 40 geliştirici bu süreçten etkilendi.

    Sony durmuyor: Days Gone stüdyosunda işten çıkarmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Özellikle Siphon Filter serisi ve Days Gone ile tanıdığımız Sony’nin PlayStation bünyesindeki stüdyolarından Bend Studio'da önemli bir küçülme yaşanıyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, stüdyoda çalışanların yüzde 30'u işten çıkarıldı. Bu oran yaklaşık 40 kişilik bir ekibe karşılık geliyor.

    Canlı hizmet projesinin ardından işten çıkarmalar başladı

    İşten çıkarmaların, bu yılın başında iptal edilen canlı servis projesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sony Bend, söz konusu projenin ardından yeni bir oyun üzerinde çalışmalara başlandığını doğrularken, bu geçiş sürecinde bazı pozisyonlarla yolların ayrıldığı belirtiliyor. PS5 döneminde Insomniac ve Sucker Punch gibi stüdyolar birden fazla proje tamamlamışken, Sony Bend halen yeni bir oyunla oyuncuların karşısına çıkabilmiş değil.

    Kötü haber şu ki Sony Bend'te yaşanan bu gelişme, sadece genç geliştiricileri değil, uzun yıllardır PlayStation çatısı altında çalışan deneyimli isimleri de etkiledi. Daha önce Santa Monica ve Visual Arts gibi PlayStation stüdyolarında da görev almış olan kıdemli animasyon sanatçısı Robert Morrison'un, işten çıkarılan isimler arasında yer aldığını doğrulandı.

    Öte yandan Days Gone Remastered projesinde yaratıcı lider olarak görev yapan Kevin McAllister gibi bazı kilit isimler görevine devam ediyor.  Stüdyo tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Bugün bazı yetenekli ekip arkadaşlarımıza veda ettik. Verdikleri katkılar, Bend Studio’nun hikâyesinin daima bir parçası olacak" mesajına yer verildi.

    2019 yılında çıkan Days Gone'dan bu yana yeni bir oyun yayınlayamayan Sony Bend, şu ana kadar sadece Days Gone Remastered ile yeni nesil konsollarda kendine yer bulabildi. Dolayıısyla canlı servis projelerinin iptali ve yaşanan işten çıkarmalar, stüdyonun geleceği açısından soru işaretleri oluşturuyor. 

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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