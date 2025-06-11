Sony durmuyor: Days Gone stüdyosunda işten çıkarmalar başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle Siphon Filter serisi ve Days Gone ile tanıdığımız Sony’nin PlayStation bünyesindeki stüdyolarından Bend Studio'da önemli bir küçülme yaşanıyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, stüdyoda çalışanların yüzde 30'u işten çıkarıldı. Bu oran yaklaşık 40 kişilik bir ekibe karşılık geliyor.

Canlı hizmet projesinin ardından işten çıkarmalar başladı

İşten çıkarmaların, bu yılın başında iptal edilen canlı servis projesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sony Bend, söz konusu projenin ardından yeni bir oyun üzerinde çalışmalara başlandığını doğrularken, bu geçiş sürecinde bazı pozisyonlarla yolların ayrıldığı belirtiliyor. PS5 döneminde Insomniac ve Sucker Punch gibi stüdyolar birden fazla proje tamamlamışken, Sony Bend halen yeni bir oyunla oyuncuların karşısına çıkabilmiş değil.

Kötü haber şu ki Sony Bend'te yaşanan bu gelişme, sadece genç geliştiricileri değil, uzun yıllardır PlayStation çatısı altında çalışan deneyimli isimleri de etkiledi. Daha önce Santa Monica ve Visual Arts gibi PlayStation stüdyolarında da görev almış olan kıdemli animasyon sanatçısı Robert Morrison'un, işten çıkarılan isimler arasında yer aldığını doğrulandı.

Öte yandan Days Gone Remastered projesinde yaratıcı lider olarak görev yapan Kevin McAllister gibi bazı kilit isimler görevine devam ediyor. Stüdyo tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Bugün bazı yetenekli ekip arkadaşlarımıza veda ettik. Verdikleri katkılar, Bend Studio’nun hikâyesinin daima bir parçası olacak" mesajına yer verildi.

Sony, PlayStation için arcade kontrolcüsünü duyurdu 5 gün önce eklendi

2019 yılında çıkan Days Gone'dan bu yana yeni bir oyun yayınlayamayan Sony Bend, şu ana kadar sadece Days Gone Remastered ile yeni nesil konsollarda kendine yer bulabildi. Dolayıısyla canlı servis projelerinin iptali ve yaşanan işten çıkarmalar, stüdyonun geleceği açısından soru işaretleri oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Sony durmuyor: Days Gone stüdyosunda işten çıkarmalar başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: