Resident Evil Requiem çıkış tarihi duyuruldu, ilk fragman yayınlandı

Resident Evil Requiem, aldığı davadan sonra korku verici olaylar yaşamaya başlayan yeni bir karakter olan Grace Ashcroft’a odaklanıyor. Oyunun yapımcıları, “Sizi derinden ürpertecek, yürek durduran bir deneyimde ölümden kaçmaya hazır olun. 2026'da hayatta kalma korkusunun yeni bir dönemi başlıyor. Teknolojik gelişmeler, geliştirme ekibinin derin deneyimiyle bir araya gelerek, her zamankinden daha sürükleyici zengin karakterler ve oynanışa sahip bir hikaye sunuyor.” açıklamasında bulunuyor.
Son Resident Evil oyunu olan Resident Evil Village, 2021'de serinin sekizinci bölümü olarak çıkış yaptı. İlk Resident Evil, Shinji Mikami ve Tokuro Fujiwara tarafından PlayStation için geliştirildi ve 1996'da piyasaya sürüldü. Resident Evil, birden fazla devam oyununun ortaya çıkmasının yanı sıra TV ve dizilere uyarlandı.Kaynakça https://blog.playstation.com/2025/06/06/capcom-announces-resident-evil-requiem-year-3-for-street-fighter-6-and-updates-to-onimusha-way-of-the-sword/ https://www.residentevil.com/requiem/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.