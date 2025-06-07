Resident Evil Requiem çıkış tarihi duyuruldu, ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Capcom sonunda Resident Evil 9’u (resmi adıyla Resident Evil Requiem) duyurdu. Oyun, 27 Şubat 2026’da PS5, Xbox Series X/S ve PC platformuna çıkış yapacak.

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Resident Evil Requiem, aldığı davadan sonra korku verici olaylar yaşamaya başlayan yeni bir karakter olan Grace Ashcroft’a odaklanıyor. Oyunun yapımcıları, “Sizi derinden ürpertecek, yürek durduran bir deneyimde ölümden kaçmaya hazır olun. 2026'da hayatta kalma korkusunun yeni bir dönemi başlıyor. Teknolojik gelişmeler, geliştirme ekibinin derin deneyimiyle bir araya gelerek, her zamankinden daha sürükleyici zengin karakterler ve oynanışa sahip bir hikaye sunuyor.” açıklamasında bulunuyor.

Son Resident Evil oyunu olan Resident Evil Village, 2021'de serinin sekizinci bölümü olarak çıkış yaptı. İlk Resident Evil, Shinji Mikami ve Tokuro Fujiwara tarafından PlayStation için geliştirildi ve 1996'da piyasaya sürüldü. Resident Evil, birden fazla devam oyununun ortaya çıkmasının yanı sıra TV ve dizilere uyarlandı.

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Resident Evil 9 Requiem çıkış tarihi duyuruldu, ilk fragman geldi

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