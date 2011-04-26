Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony hibrit tasarımlı yeni bilgisayarını gösterdi

8 yıl
11,8b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarlarını bugün tanıtan ve son çeyrekte pazara sunacağını açıklayan Sony, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz melez tasarımlı yeni bilgisayarını da tanıttı. Freestyle Hybrid PC olarak isimlendirilen bilgisayar, tasarım olarak Samsung'un 7 serisi dizüstü bilgisayarını anımsatırken, teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor. Tablet ve dizüstü bilgisayar tasarımlarını bir arada sunan Freestlye Hybrid PC'nin, Intel Atom platformunu (muhtemelen Oak Trail) temel aldığı belirtiliyor.

Dokunmatik ekran, SSD depolama sürücüsü, gelişmiş bağlantı özellikleri ve iddialı pil ömrü gibi özelliklere sahip olması beklenen Freestyle Hybrid PC'nin çıkış tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SEO-Uzmanı 8 yıl en beğenilen
bir tasarımcı olarak
köşelerinin sivri hatlarını
pekte hoş bulmadığımı ifade etmek isterim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CaLaquendi 8 yıl
Batuist
sony artık kendi çalıp kendi oynayan bir firmaya dönüştü.. kendi ürettiği ürünleri kendisinden başka gören varmı acaba? ne oldu bu firmaya anlamak zor. şimdi ne ismi kaldı nede kendi..

Haklısın. Hem fiyatları el yakıyor hem de yeteri kadar tanıtamıyor kendini ama yinede Asya ve Avrupada iş yapıyor. Amerika için aynı şeyi deyimiycem birçok amerikan firması var bu işi yapan.Sony gibi bir güçlü firma bi yönden Amerikalıların dünyayı biraz daha az sömürmesini sağlıyor. İlginç bi durum tam anlatamadım gerçi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
sony artık kendi çalıp kendi oynayan bir firmaya dönüştü.. kendi ürettiği ürünleri kendisinden başka gören varmı acaba? ne oldu bu firmaya anlamak zor. şimdi ne ismi kaldı nede kendi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
Sony neden masaüstü segment'ine girmez!?
(All-in-one hariç)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 8 yıl

Cagdas dv6196

Sony neden masaüstü segment'ine girmez!?
(All-in-one hariç)


sony o segmentte bir sürü model sunuyordu.sizin söylediğinizin tam tersi o segmentte vardı,tam tersi çıkış eğiliminde şuan.şimdi iki modeli var J ve L serileri.eskiden R serisi vardı canavardı ama kaldırdılar.adını unuttuğum bir seri daha vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl en beğenilen
bir tasarımcı olarak
köşelerinin sivri hatlarını
pekte hoş bulmadığımı ifade etmek isterim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oricin 8 yıl
Atom işlemci kulanılacak madem, neden SSD takılı ki. Bu kel başa şampuan kullanmak gibi bir şey yahu!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 8 yıl
sony durdu durdu patladı.tabletler ve mobil pc ler ardı ardına tanıtılıyor.tasarım fena değil.buna benzer bir vaio serisi vardı ama kayarak açılıyordu klavyesi.U serisiydi galiba.o pek tutulmamıştı,bakalım bu ne yapacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl

oricin

Atom işlemci kulanılacak madem, neden SSD takılı ki. Bu kel başa şampuan kullanmak gibi bir şey yahu!


Pil ömrüne katkı sağlamak ve daha ince tasarıma imkan vermesinden ötürü SSD kullanmışlardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
Benzin ve Batarya'lı mı? :D:D haha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11849 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, sony ve
4 etiket daha Intel tablet Notebook melez
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -15- 8 yıl HTC Incredible S video inceleme 8 yıl Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim