Sony hibrit tasarımlı yeni bilgisayarını gösterdi

Uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarlarını bugün tanıtan ve son çeyrekte pazara sunacağını açıklayan Sony, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz melez tasarımlı yeni bilgisayarını da tanıttı. Freestyle Hybrid PC olarak isimlendirilen bilgisayar, tasarım olarak Samsung'un 7 serisi dizüstü bilgisayarını anımsatırken, teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor. Tablet ve dizüstü bilgisayar tasarımlarını bir arada sunan Freestlye Hybrid PC'nin, Intel Atom platformunu (muhtemelen Oak Trail) temel aldığı belirtiliyor.

Dokunmatik ekran, SSD depolama sürücüsü, gelişmiş bağlantı özellikleri ve iddialı pil ömrü gibi özelliklere sahip olması beklenen Freestyle Hybrid PC'nin çıkış tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.