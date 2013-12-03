Sony taşınabilir şarj istasyonu pil ailesi Sony CycleEnergy video inceleme

Sony'nin 2800, 5000 ve 7000 mAh ekstra güç sağlayan CycleEnergy ailesi taşınabilir şarj istasyonu pil ailesini sizler için inceledik. Pili değiştirilemeyen cihazları sorun olmaktan çıkartan bataryalar hem tasarımları hem de güçleri ile ilgi çekiyor.

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