Sony taşınabilir şarj istasyonu pil ailesi Sony CycleEnergy video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
| 5000 lik versiyonu yaklaşık 6 aydır kullanıyorum, işim gereği priz bulmam bulsam da bağlı kalmam zor olduğu için her gece sabaha kadar şarja takarım, 150 şarj görmüş geçirmiştir şuan performansında azalma görmedim.
S4 active kullanıyorum 2600 mah batarya var, sıfırlansa bile 100 e çıkması sanırım 2 saat sürmüyor, 2 saat sürmediği için de bahsedilen konuyu gözlemleme şansım olmadı. 2 saati aşabilmek için şarj ederken aynı zamanda sürekli oynamak lazım..
Şarj performansı ise şarj olurken ne kadar kullandığıma bağlı. Yani bir tane 100 ü her halukarda dolduruyor ama diğer şarjı 20 ila 70 arasında yapabiliyor, o da şarj olurken aynı zamanda harcama miktarınıza göre değişir
| gokdemirkaan , tam da duymak istediklerimi yazmışsınız; çok teşekkür ediyorum; şimdi kafamda hiç soru işareti kalmadı... aslında bu cihazı ihtiyacımı karşılayacağını düşündüğüm en başarılı cihaz olmasından dolayı değil ama muadillerine göre çok daha estetik oluşu ve harici şarj cihazının asıl taşıması gereken özellik olan "taşınabilirlik" konusunda çok başarılı olduğunu düşündüğüm için almak istiyordum (ürün gerçekten harici şarj cihazlarını geçtik ekranı olsa pek çok telefondan çok daha şık, ve çantaya vb. bile ihtiyaç kalmadan pantolon arka cebinde bile sürekli olarak çok rahatlıkla taşınabilecek ebatlarda (pek çok markanın ürünü zaten çok kaba, ama yine sony'nin 7000 mAH'lik olanı bile sürekli taşımak için biraz büyük sayılırken bu 5000'lik olan boyut olarak çok ideal) )
bir de sony'ye batarya konusunda -özellikle vadettiği 500 şarjdan sonra bile %90 kapasite korunması vaadi konusunda- güveniyorum, yalnız yine de şarj kapasitesi keşke biraz daha fazla olabilseydi...
| Burada konuşuldu mu bilmiyorum, ama 5000'lik olanla ilgili olarak "en fazla 2 saat şarj ettiği" yazıyor, yani 2 saat içinde telefon yüzde kaç şarja gelirse orada kalır deniyor (2 saatten fazla şarj edebilmesi için ne yapılması lazım, bilmiyorum, neticede 2 saatten cok daha fazlasına daha yetecek kapasitesi kalıyor olması lazım) (amazon'ds belki tam yazıldığı şekliyle söyleyemeyebilirim ama bir kısmının 3.7, bir kısmının 5 V için ayrıldığını, sony'nin de zaten bunu sitesinde belirttiğinj, dolayısıyla ürünün tlf sarj ederken 3000 mAh'lik gibi düşünülmesi gerektiğini yazmıştı, ama amazon sağolsun, negatif olan yorumları kaldırmış)
Bu ürünü kullanan varsa maximum kaç saat şarj edebildigini, telefonunu 0'dan %100'e getirip getiremediğini, bir de hangi ürüni ne kadar şarj edebildigini yazabilir mi???
barkodd
Bu ürünü yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Nexus 5'i %10 dan %100 e 1 saatte dolduruyor, bunu 1 tam ve yarım şarj olarak yapıyor.
Bunun dışında bu tarz ürünlerle telefonu şarj ederken kesinlikle cepte ve çantada taşımayın, iki cihazda çok ısınıyor.
|peki aldımız 5000mah portaple charger sony ürününü aldım kullanmadan önce jarza takmak gerekiyormu teşekkürler..
|7000 amperlik olanını Note 3'te kullanıyorum. 2 şarj gidiyor.
|inceleme demişsiniz ama uydu alıcıdaki saçma sapan kanalların ürün tanıtımlarına benzemiş... bir kere matematik gibi mAh hesabımı yapılır gerçek dünyada kaç saatte hangi telefonu kaç kere doldurdunuz, atıyorum 5 dolumdan sonraki kayıp ne kadar oldu bunları inceleyip tablo olarak verebilirdiniz hatta tablonun video içinde olmasına gerek bile yok konuya koyabilirdiniz.
|Güzel ürünler. Özellikle 7000 mAh olan harika.
|Bundan yaklasik 3.5 yil once i900 omnia telefonum icin almistim markasini hatirlamiyorum ama 3600mah lik. Otobuslerde cok faydali oldu iki uc film izliyordum nete giriyorum telle konusuyorum ve hala telefonu kullanabiliyordum. Ayrica yurtta kalirkende beni sarj sirasi bekleme derdindende cok kurtardi . simdi kiz arkadasima verdim oda kullaniyor hala is goruyor . sarj gucu baya azaldihemen hemen yariya dustu zamaninda 50 liraya almistim yani hakkini fazlasiyla verdi halada kullaniliyor. Ama birdaha alacak olursam sonynin 5000 mah ligini alirim.
|Arkadaşlar ben romoss kullanıyorum onun güvenilirliği nasıl samsung batarya yazıyor ama bilemeyiz tabi
|Sony'nin 50 tl olan 2000 mah'lık bataryasını kullanıyorum. kalın bir kalem gibi. Oldukça iş görüyor. neticede sadece acil durumda küçük bir çantan bile olsa kullanıyorsun. 1.5 yıl oldu halen kapasitesi taş gibi.
| akıllı telefonların pil sürelerini uzatmamakta ısrarcı olan üreticilerin, son beş yılda tüm dünya insanlarına çok sıkıntı yaratmış olan batarya sorunsalını, basit bir ek paket ile rahatlıkla çözebileceklerini düşünüyorum;
1-2014 ün arifesinde, halen telefonlarımızı şarj edebilmek için bir kablo ile prize takıp 3-4 saat bağlı tutma zorunluluğumuz olması çok eskilerde kalmış olmalıydı. artık bundan kurtulmamızın zamanıdır.
2-pil değişimi telefonda çok pratik olmalı, 3-4 saniyede bile değişim mümkün olmalı.
3-pili değiştirirken telefonun çalışmaya devam edebilmesi için, telefonun içine gömülü çok ufak bir sabit batarya yerleştirilmeli, değiş tokuş işlemi en sakar insanın bile maksimum 10 saniyede yapabileceği kadar basit olacağından, telefona sabitlenmiş bu mikro batarya, değişim sırasında güç tasarrufu modunda telefonu bu kısa süre boyunca açık tutmayı başarabilecek güçte olmalı.
4-telefonlar toplam 3 adet pil ve 2 adet şarj ünitesi ile beraber satılmalı. veya daha da uygunu; içinde 2 adet batarya ve 2 adet şarj ünitesi bulunan "ALL TIME CHARGED" isimli bir paket satışa sürülmeli. birinci batarya telefonda, ikincisi evde, üçünsü de iş yerimizde bulundurulmalı.
5-kullanım şekli ise çok basit; bir takım şarj ünitesi ve batarya evde, diğer takım da işyerinde bulundurulur, pil nerede biterse ya da bitmesine yakın, telefona takılı batarya, şarjdaki ile hızlı bir şekilde değiş tokuş edilir, hepsi bu. telefonun içindeki mikro batarya sayesinde bu değiş tokuş işlemi esnasında bile hiç kapanmayacağından, gayet zahmetsiz ve hızlı.
6-bataryaları şarj edecek üniteler, bizi uğraştırmaması için, sürekli elektriğe takılı kalabilecek şekilde dizayn edilmeli, ve pil şarj olduğunda elektriği kesebilmeli.
sonuç olarak; günlerini ev ve iş yerinde mekik dokuyarak geçiren masabaşı çalışanları, telefonlarını şarj kablosuna mahkum etmeden yaşamlarını sürdürebilecekler bundan gayrı.
Cihaz çalışırken şarj ediyorsanız unutmamak gerekli ki çalışırken de pil tüketiyor ve kayıp oradan kaynaklanıyor olabilir.
Tabi ki şarj esnasında elektronik cihazların doğası gereği verimlilikten kaynaklı kayıplar da olacaktır. Cihazların ısınması zaten kayıp anlamına geliyor.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba, iyi sabahlar.
Türkiye'de donanım incelemelerini video olarak sunmaya başlayan* ve profesyonel stüdyo kavramını internet sitesi seviyesinde uygulayan ilk yayın olduğumuzdan bu konuda vizyonumuz zaten ortada. Sahip olduğumuz stüdyoyu daha verimli kullanabilmek adına zaman zaman değişiklikler yapabiliyoruz, bu da onlardan biri. Şu an gördüğünüz tamamlanmış hali de değil, ışık ayarlamaları ve bazı ekstralar olacak. Dolayısıyla herhangi bir esinlenmeden en azından bizim yayınımız adına söz edemeyiz.
İyi forumlar dilerim.
* İlk videomuz 4 Kasım 2006 tarihinde yayınlanmıştır. :)