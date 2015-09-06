Sony'den 4K destekli, kavisli yeni nesil Android TV'ler video inceleme

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenmekte olan IFA 2015 Fuarı'nda Sony, yeni nesil televizyon modellerini de tanıtıyor. 4K desteği sunuyor, modeline göre kavisli olan ve yüksek çözünürlük ses desteği sunan ultra ince televizyonlar, Android TV platformunu kullanıyor ve güçlü bir akıllı televizyon deneyimi vaad ediyor. Tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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