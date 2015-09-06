Sony'den 4K destekli, kavisli yeni nesil Android TV'ler video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenmekte olan IFA 2015 Fuarı'nda Sony, yeni nesil televizyon modellerini de tanıtıyor. 4K desteği sunuyor, modeline göre kavisli olan ve yüksek çözünürlük ses desteği sunan ultra ince televizyonlar, Android TV platformunu kullanıyor ve güçlü bir akıllı televizyon deneyimi vaad ediyor. Tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Ben tv alırken smart vss akılllı özelliklerine bakmam. İsterse fotoğraf bile gösteremesin ne önemi var. Hdmi girişi olduktan sonra zaten o tvyi istediğin şekle harici aparatlarla en iyi şekle sokarsınız. Tv alırken panel kalitesine ve görüntü işlemcisine bakın. Hareketli sahnelerde görüntü işleme performansına bakın.Kontrass seviyesine siyah seviyesine görüş açılarına dikkat edin. Panelin gerçek hz değerine dikkat edin. Oyun modunda input lag ve satır tarama performansına diikat edin.
Piyasada 4k 2160p diye satılıp ama hareketli sahnelerde satır taraması 600-700p seviyesine kadar düşen TV lerle dolu.
Zamanında Hdmi 1.4 destekleyen 4k ler bile satıldı. 4k Tv nin kesinlikle 2.0 desteği olması gerekiyor.
Tüm bunlara dikkaat ettikten sonra smart 3d olaylarına bakın. Bunlar pazarlama hileleridir. Gerçi görüntü işleme olayını sony çok iyi yapıyor , 2010 2011 model sonylerin bile görüntü işlemcisi şuanki başka markalarınson model tvlerinden daha iyidir. Resim Algoritması daha gelişmiştir.
Olaya smartmış tarayıcıymış gözüyle bakmayın.Oltaya gelmeyin.