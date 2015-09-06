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Sony'den 4K destekli, kavisli yeni nesil Android TV'ler video inceleme

3 yıl
40,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenmekte olan IFA 2015 Fuarı'nda Sony, yeni nesil televizyon modellerini de tanıtıyor. 4K desteği sunuyor, modeline göre kavisli olan ve yüksek çözünürlük ses desteği sunan ultra ince televizyonlar, Android TV platformunu kullanıyor ve güçlü bir akıllı televizyon deneyimi vaad ediyor. Tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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istanbulbirbaska 3 yıl en beğenilen
Videoda izlediğim kadarıyla yeni tvlerin görüntü kalitesini çokmuş gibi göstermek amacıyla yanındaki geleneksel diye adlandırılan tvlerin görüntü kalitesini düşürmüşler. Zamanında Hd vs full kıyaslayıp aynı şeyi fullhd tvlerde yapıyorlardı. Şimdi ise full hd tukaka oldu deyip kontrası rengi kısıp yanındaki 4k tvyi öne çıkartıyorlar. Bunlar pazarlama taktikleri ama asıl demek istediğim ise ....



Ben tv alırken smart vss akılllı özelliklerine bakmam. İsterse fotoğraf bile gösteremesin ne önemi var. Hdmi girişi olduktan sonra zaten o tvyi istediğin şekle harici aparatlarla en iyi şekle sokarsınız. Tv alırken panel kalitesine ve görüntü işlemcisine bakın. Hareketli sahnelerde görüntü işleme performansına bakın.Kontrass seviyesine siyah seviyesine görüş açılarına dikkat edin. Panelin gerçek hz değerine dikkat edin. Oyun modunda input lag ve satır tarama performansına diikat edin.

Piyasada 4k 2160p diye satılıp ama hareketli sahnelerde satır taraması 600-700p seviyesine kadar düşen TV lerle dolu.
Zamanında Hdmi 1.4 destekleyen 4k ler bile satıldı. 4k Tv nin kesinlikle 2.0 desteği olması gerekiyor.


Tüm bunlara dikkaat ettikten sonra smart 3d olaylarına bakın. Bunlar pazarlama hileleridir. Gerçi görüntü işleme olayını sony çok iyi yapıyor , 2010 2011 model sonylerin bile görüntü işlemcisi şuanki başka markalarınson model tvlerinden daha iyidir. Resim Algoritması daha gelişmiştir.

Olaya smartmış tarayıcıymış gözüyle bakmayın.Oltaya gelmeyin.

Videoda izlediğim kadarıyla yeni tvlerin görüntü kalitesini çokmuş gibi göstermek amacıyla yanındaki geleneksel diye adlandırılan tvlerin görüntü kalitesini dü...
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criminalay 3 yıl
4K Kavisli android birde sony araba fiyatına gelir bu tv
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THUGGER 3 yıl
Kavisli gorunumu gozume hala ilginc gelmistir. Evde tuplu televizyona bakip onu gorunce insan afalliyor.
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DH Misafiri 3 yıl
süper olmuş sony televizyon konusunda gayet iyide fiyatlar rakiplere göre pahalı kalıyor...
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savasserter 3 yıl
Lg nin oled samsung un suhd tvleri bence görüntü olarak çok başarılı, önce nesilleri kastetmiyorum. Biri tutturmuş webos diğeri tutturmuş tizen. Bu adamlar android kullansa başta philips olmak üzere sırayla diğerleri topu diker.
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kadirirdem 3 yıl
televizyonlar on numarada rakiplerine göre pahalı sattıklarından kaybediyorlar...
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CATBALCA 3 yıl
Alti sütü televizyon yahu . sanki aya gidicez !
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filteke 3 yıl
sony oled tvleri çıkartması gerekiyor, 4k ve kavisli tvler geçen seneden, oled piyasasına girmezse lg ye kaptıracak aslan payını, bir de fiyatlar aşağıya doğru inse daha çok ürün satabilir,
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istanbulbirbaska 3 yıl en beğenilen
Videoda izlediğim kadarıyla yeni tvlerin görüntü kalitesini çokmuş gibi göstermek amacıyla yanındaki geleneksel diye adlandırılan tvlerin görüntü kalitesini düşürmüşler. Zamanında Hd vs full kıyaslayıp aynı şeyi fullhd tvlerde yapıyorlardı. Şimdi ise full hd tukaka oldu deyip kontrası rengi kısıp yanındaki 4k tvyi öne çıkartıyorlar. Bunlar pazarlama taktikleri ama asıl demek istediğim ise ....



Ben tv alırken smart vss akılllı özelliklerine bakmam. İsterse fotoğraf bile gösteremesin ne önemi var. Hdmi girişi olduktan sonra zaten o tvyi istediğin şekle harici aparatlarla en iyi şekle sokarsınız. Tv alırken panel kalitesine ve görüntü işlemcisine bakın. Hareketli sahnelerde görüntü işleme performansına bakın.Kontrass seviyesine siyah seviyesine görüş açılarına dikkat edin. Panelin gerçek hz değerine dikkat edin. Oyun modunda input lag ve satır tarama performansına diikat edin.

Piyasada 4k 2160p diye satılıp ama hareketli sahnelerde satır taraması 600-700p seviyesine kadar düşen TV lerle dolu.
Zamanında Hdmi 1.4 destekleyen 4k ler bile satıldı. 4k Tv nin kesinlikle 2.0 desteği olması gerekiyor.


Tüm bunlara dikkaat ettikten sonra smart 3d olaylarına bakın. Bunlar pazarlama hileleridir. Gerçi görüntü işleme olayını sony çok iyi yapıyor , 2010 2011 model sonylerin bile görüntü işlemcisi şuanki başka markalarınson model tvlerinden daha iyidir. Resim Algoritması daha gelişmiştir.

Olaya smartmış tarayıcıymış gözüyle bakmayın.Oltaya gelmeyin.

2 Yanıt Yanıtla +9
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nct96 3 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska

Ben tv alırken smart vss akılllı özelliklerine bakmam. İsterse fotoğraf bile gösteremesin ne önemi var. Hdmi girişi olduktan sonra zaten o tvyi istediğin şekle harici aparatlarla en iyi şekle sokarsınız. Tv alırken panel kalitesine ve görüntü işlemcisine bakın. Hareketli sahnelerde görüntü işleme performansına bakın.Kontrass seviyesine siyah seviyesine görüş açılarına dikkat edin. Panelin gerçek hz değerine dikkat edin. Oyun modunda input lag ve satır tarama performansına diikat edin.

Piyasada 4k 2160p diye satılıp ama hareketli sahnelerde satır taraması 600-700p seviyesine kadar düşen TV lerle dolu.
Zamanında Hdmi 1.4 destekleyen 4k ler bile satıldı. 4k Tv nin kesinlikle 2.0 desteği olması gerekiyor.


Tüm bunlara dikkaat ettikten sonra smart 3d olaylarına bakın. Bunlar pazarlama hileleridir. Gerçi görüntü işleme olayını sony çok iyi yapıyor , 2010 2011 model sonylerin bile görüntü işlemcisi şuanki başka markalarınson model tvlerinden daha iyidir. Resim Algoritması daha gelişmiştir.

Olaya smartmış tarayıcıymış gözüyle bakmayın.Oltaya gelmeyin.



önemli olan görüntü kalitesi
smart kalitesi değil ki zaten sony samsung ve lg ye göre kalite konusunda daha iyi
Edit:tasarım olarakta tartışmasız bir numara
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umut_baris 3 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska

Videoda izlediğim kadarıyla yeni tvlerin görüntü kalitesini çokmuş gibi göstermek amacıyla yanındaki geleneksel diye adlandırılan tvlerin görüntü kalitesini düşürmüşler. Zamanında Hd vs full kıyaslayıp aynı şeyi fullhd tvlerde yapıyorlardı. Şimdi ise full hd tukaka oldu deyip kontrası rengi kısıp yanındaki 4k tvyi öne çıkartıyorlar. Bunlar pazarlama taktikleri ama asıl demek istediğim ise ....



Ben tv alırken smart vss akılllı özelliklerine bakmam. İsterse fotoğraf bile gösteremesin ne önemi var. Hdmi girişi olduktan sonra zaten o tvyi istediğin şekle harici aparatlarla en iyi şekle sokarsınız. Tv alırken panel kalitesine ve görüntü işlemcisine bakın. Hareketli sahnelerde görüntü işleme performansına bakın.Kontrass seviyesine siyah seviyesine görüş açılarına dikkat edin. Panelin gerçek hz değerine dikkat edin. Oyun modunda input lag ve satır tarama performansına diikat edin.

Piyasada 4k 2160p diye satılıp ama hareketli sahnelerde satır taraması 600-700p seviyesine kadar düşen TV lerle dolu.
Zamanında Hdmi 1.4 destekleyen 4k ler bile satıldı. 4k Tv nin kesinlikle 2.0 desteği olması gerekiyor.


Tüm bunlara dikkaat ettikten sonra smart 3d olaylarına bakın. Bunlar pazarlama hileleridir. Gerçi görüntü işleme olayını sony çok iyi yapıyor , 2010 2011 model sonylerin bile görüntü işlemcisi şuanki başka markalarınson model tvlerinden daha iyidir. Resim Algoritması daha gelişmiştir.

Olaya smartmış tarayıcıymış gözüyle bakmayın.Oltaya gelmeyin.



1500-2000 bandındaki tv ler çoğunlukla tercih edildiği için ve bu banttaki ürün çeşidi ülkemizde sınırlı olduğu için pek bir önemi yok bence.

Milletin maddi durumu belli.

Sony nin efsane televizyonu w905 tir.

Ondan sonra Sony de kalite düşüşüne gitmek zorunda kaldı.

Firmaların sundukları ürünlerdeki modül birbirinin hemen hemen aynısı.

Ben çok kafayı takmıyorum. Bütçem belli.

Bütçem elverse zamanında pdp alırdım veya gider optoma gibi pahalı bir projeksiyon alırdım.
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qrolica 3 yıl
erdi abi senin boy kaç ?
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positroN 3 yıl
bu tv ureticileri hic akillanmayacak. yil 2015 oldu daha yeni geciyorlar android'e. koskoca sony fuara tv koymus bir de gamepad koymus ama oyun 3 saniyede 1 fps veriyor. philips gibi dandik marvell islemci koydular herhalde. ya tamam snapdragon 810-820 cok maliyet arttiriyordur da bari rockchip, mediatek falan koyun da yaptiginiz is bir seye benzesin.
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gun 3 yıl
Klasik en çok AR-GE'yi yapan şirket yine Sony gibi gözüküyor ama piyasayı yine bir klasik en çok pazarlama yapan şirketler götürüyor.
Bu sistemin herhalde tek işlemediği yer cep telefonu ve Apple iPhone olmuştur. Ne Ar-Ge yapıyor demeyin. ios'den geliştirme araçlarına ve bulut özelliklerine oradan işlemcisine kadar her birşeyi kendi yapıyor diğer firmalar işlemtim sistemi bir yerden, işlemci bir yerden, bulut başka bir yerden geliyor.
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