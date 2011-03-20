Sony'den iki yeni dizüstü bilgisayar; VAIO Hybrid ve VAIO Chrome

Japon elektronik devi Sony, dizüstü bilgisayar ailesine iki sürpriz model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni modellerden VAIO Chrome, adından da anlaşılabileceği üzere Google'ın Chrome işletim sistemini temel alıyor. Yaz aylarında pazara sunulması beklenen 11.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarın, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC platformundan güç alacağı, 1GB bellek kapasitesiyle geleceği ve depolama için 16GB kapasiteli NAND flash sürücüye sahip olacağı belirtiliyor. Standart olarak 8 saate kadar pil ömrü sunması beklenen VAIO Chrome aynı zamanda 2.2 pound yani yaklaşık 1 kg ağırlığında olacak.

Sony'nin ikinci süprizi ise VAIO Hybrid olarak tanımlanan yüksek performanslı ultra-taşınabilir bilgisayarı olacak. Yeni teknolojilerle donatılan bu bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformundan güç alacak ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebilecek. Sınıfının en hafif modellerinden birisi olması beklenen sistem, depolama sürücüsü olarak SSD ile gelecek ve ilk defa Apple'ın 2011 model MacBook Pro'larında yer alan LightPeak kod adlı yeni bağlantı teknolojisi Thunderbolt'a da destek sunacak. AMD'nin DirectX 11 destekli ayrık grafik işlem birimine de sahip olacak VAIO Hybrid, Blu-ray sürücüye, 3D desteğine ve Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi'yi de bünyesinde barındıracak. 8-16,5 saat arasında pil ömrü sunacağı belirtilen VAIO Hybrid, ince-hafif tasarımı ve güçlü özellikleriyle şimdiden merak uyandırırken, VAIO Chrome gibi yaz aylarında sunulacağı söyleniyor.