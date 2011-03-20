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Sony'den iki yeni dizüstü bilgisayar; VAIO Hybrid ve VAIO Chrome

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, dizüstü bilgisayar ailesine iki sürpriz model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni modellerden VAIO Chrome, adından da anlaşılabileceği üzere Google'ın Chrome işletim sistemini temel alıyor. Yaz aylarında pazara sunulması beklenen 11.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarın, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC platformundan güç alacağı, 1GB bellek kapasitesiyle geleceği ve depolama için 16GB kapasiteli NAND flash sürücüye sahip olacağı belirtiliyor. Standart olarak 8 saate kadar pil ömrü sunması beklenen VAIO Chrome aynı zamanda 2.2 pound yani yaklaşık 1 kg ağırlığında olacak.

Sony'nin ikinci süprizi ise VAIO Hybrid olarak tanımlanan yüksek performanslı ultra-taşınabilir bilgisayarı olacak. Yeni teknolojilerle donatılan bu bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformundan güç alacak ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebilecek. Sınıfının en hafif modellerinden birisi olması beklenen sistem, depolama sürücüsü olarak SSD ile gelecek ve ilk defa Apple'ın 2011 model MacBook Pro'larında yer alan LightPeak kod adlı yeni bağlantı teknolojisi Thunderbolt'a da destek sunacak. AMD'nin DirectX 11 destekli ayrık grafik işlem birimine de sahip olacak VAIO Hybrid, Blu-ray sürücüye, 3D desteğine ve Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi'yi de bünyesinde barındıracak. 8-16,5 saat arasında pil ömrü sunacağı belirtilen VAIO Hybrid, ince-hafif tasarımı ve güçlü özellikleriyle şimdiden merak uyandırırken, VAIO Chrome gibi yaz aylarında sunulacağı söyleniyor.


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greenk 7 yıl
Şimdi youtube bakim dedim sınırlı video var tasarım harika özellikleri çok iyi hybrid modelinin ne yazık ki fiyatıda harika olur :)
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i Am Not Dead 8 yıl
10 numara olmuş
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Rainbow6 8 yıl
LP icin usb aparati cikabilir,hiz acisindan yeterlilik tartisilir cunku millet artik bluray gibi seyleri depolamaya basladi kucuk HDler bile 1 TB yayginlik olayinda haklisin ama bu gecici olabilir cunku necin tekelindeydi port basina lisans istiyodu intelde zaten piyasanin coguna hakim kendi arabirimini yayginlastirmak icin usb3.0 a direk destek vermiyor anakartlarina piyasaya bakarsan zaten durumu anlarsin usb 3.0 hala yayginlasamadi ve urunlerin fiyatlarida yuksek gidiyor
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OverClocK1ng 8 yıl
Şu Intel'in Lightpeak teknolojisi bence USB3.0 karşısında -daha hızlı olmasına rağmen- duramayacak. Çünkü USB yaygın ve bilinen bir şey. Mesela ben kalkıp kendime hızlı diye lightpeak bir cihaz almam. Zaten USB3.0 çok hızlı. Teoride 5Gbps. yani saniyede 625Mb gibi bir hıza ulaşıyor. Hadi geçtim 625 i 300 görsün. Zaten şu an 200Mb/sn. olanlar çıktı bile. Bu hız herşeye fazlasıyla yeter. 1 dakikada 12Gb veri atıyor. Daha ne olsun. Yaygın olması bence daha değerli.
USB3.0 cihazı USB2.0 portuna da sokabiliyorum. Önemli olan bu...
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MrPerFormance 8 yıl
Kasası çok hoş duruyor. 13.3" boyutlarında birde notebook modeli çıkarsa daha güzel olabilir.
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maxalanya 8 yıl
Bir vaio club üyesi olarak sony vaio fiyatlarının daha insani seviyelere inmesini istiyorum...
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kımyasal 8 yıl
agırlık olarak cok ıyı yanlız tasarım olarak ozensız gıbı gorunuyor eger bu rsımdekı gıbı olucaksa kotu bence dıger ozellıkler cok guzel.japonlara burdan gecmıs olsun dıleklerımı ıleteyım ayrıca sony japonyaya 300mılyon dolar yardım yaptı ıyı bır sırket en kısa zamanda kalkınırlar ınsallah.
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