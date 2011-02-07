Sony'nin AMD Fusion işlemcili netbook modeli VAIO YB satışa sunuldu

AMD'nin yeni nesil Fusion E-350 işlemcisin kullanan 11.6-inç büyüklüğündeki Sony VAIO YB satışa sunuldu. Zacate kod adını taşıyan 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli E-350 işlemcisi ve işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile performans konusunda sınıfındaki iddialı modellerden birisi olan netbook, 4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde parlak ekrana sahip olan netbook, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi teknolojileri de destekliyor. Daha büyük ekranda çalışmak isteyenler için üzerinde HDMI çıkışı da bulunan netbook, standart pili ile 6 saat çalışma süresi sunuyor ve ayrı olarak satılan geniletilmiş pil ile bu süreyi 13 saate kadar çıkartabiliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 32-bit ile sunulan Fusion tabanlı Sony VAIO YB, 600 dolar seviyesinden satışa sunulurken, 550$'a 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit diske yer verilen daha düşük konfigürasyonlu versiyonu da alınabiliyor.

http://www.amazon.com/Sony-VPCYB13KX-Dual-Core-processor-11-6-Inch/dp/B004LLI09C/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1297054850&sr=1-2