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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin AMD Fusion işlemcili netbook modeli VAIO YB satışa sunuldu

8 yıl
22,2b
1
62
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Fusion E-350 işlemcisin kullanan 11.6-inç büyüklüğündeki Sony VAIO YB satışa sunuldu. Zacate kod adını taşıyan 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli E-350 işlemcisi ve işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile performans konusunda sınıfındaki iddialı modellerden birisi olan netbook, 4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde parlak ekrana sahip olan netbook, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi teknolojileri de destekliyor. Daha büyük ekranda çalışmak isteyenler için üzerinde HDMI çıkışı da bulunan netbook, standart pili ile 6 saat çalışma süresi sunuyor ve ayrı olarak satılan geniletilmiş pil ile bu süreyi 13 saate kadar çıkartabiliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 32-bit ile sunulan Fusion tabanlı Sony VAIO YB, 600 dolar seviyesinden satışa sunulurken, 550$'a 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit diske yer verilen daha düşük konfigürasyonlu versiyonu da alınabiliyor.


http://www.amazon.com/Sony-VPCYB13KX-Dual-Core-processor-11-6-Inch/dp/B004LLI09C/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1297054850&sr=1-2 Yorum Yaz
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coaxem 8 yıl
dun bende aldim bir tane. 2gb ram ve ssd takviyesi yapacagim. cihazin kutusunu yeni actim ve birset dikkatimi cekti memory kart girisleri sap gibi ortada yani koruyucu kapak yada fake bile olsa plastik kart yok. sizdede boylemi yoksa benim cihaz eksik mi? birde soru kendi ustundeki hdd yi ssd ye nasil klonlarim? tesekkurler
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mafaky 8 yıl

coaxem

dun bende aldim bir tane. 2gb ram ve ssd takviyesi yapacagim. cihazin kutusunu yeni actim ve birset dikkatimi cekti memory kart girisleri sap gibi ortada yani koruyucu kapak yada fake bile olsa plastik kart yok. sizdede boylemi yoksa benim cihaz eksik mi?


izde birşey eksik olduğunu zannetmiyorum. Vaio Serisinin dünya paraya satılan yeni 13.3"lik dizüstülerinde (VCP-SB1 serisini kastediyorum...) aynı durum var!... Şimdi herşeyden tasarruf ediyorlar. Ne de olsa, o bahsettiğiniz kouyucu kapak veya fake kartların plastik malzeme maliyeti var, üstelik bunların basılması için bir de kalıp yatırımı yapılması gerekli...

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say 8 yıl
Merhaba, 8 saat kapali sarj ettim dun aksam, sabah %98 gorunuyordu actigimda acaba sorun olurmu? Pil 3 saat gosteriyordu kalan, pili 3500 diye hatirliyorum, genel olarak iyi bence hafif ve ekran kalitesi cok iyi performansi da yeterli ses olarak zaten cok bisey beklememek lazim
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say 8 yıl
Tesekkurler:) kullanim bilgilerini buradan paylasirim sarja koydum su an kapali sekilde
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Hobar 8 yıl

say

Tesekkurler:) kullanim bilgilerini buradan paylasirim sarja koydum su an kapali sekilde

mağazalarda bulursam bir de ben almayı düşünüyorum. içindeki pil 3500ma değil mi? ebeyde 5000-7000 olanlar da var. pil ömrü 10-12 saati devirebilir böylece
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Yusuf Miroğlu 8 yıl
@say

hediye çeki verdilermi yanında 100 tl lik.
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say 8 yıl
Izmirde teknosadan aldim 1050liraya az once:)
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Yusuf Miroğlu 8 yıl
hayırlı olsun.


biraz kullanda bizleri aydınlat memnunmusun aletten. artı eksilerini bilmek isteriz.

say

Izmirde teknosadan aldim 1050liraya az once:)

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Hobar 8 yıl

say

Izmirde teknosadan aldim 1050liraya az once:)

pil durumu nedir? internet kullanımında wireless açık kaç saat gidiyor?
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say 8 yıl
Acaba 1100liraya alinirmi 888i kacirdik ama:(?
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heyysanadiyom 8 yıl

say

Acaba 1100liraya alinirmi 888i kacirdik ama:(?


nerde satılıyor ?
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Hobar 8 yıl

say

Acaba 1100liraya alinirmi 888i kacirdik ama:(?

mağazalarda bulursun belki. fazla performans beklemiyorsan 1100 liraya da alınır bence. günlük işlemler için gayet yeterli performansı var. atomlara göre çok çok iyi. gidip de işlemcisi biraz daha hızlı diye pili en fazla 3 saat giden 15" takoz laptop almaktan iyidir en azından.
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dnnkys 8 yıl
teknosa da haftasonuna özel 888TL
son bikaç saat, anca yazabildim.. ve bu arada aldm bir tane :))
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bilgin_yener 8 yıl

dnnkys
teknosa da haftasonuna özel 888TL
son bikaç saat, anca yazabildim.. ve bu arada aldm bir tane :))

kacırdık bu ındırımı tekrar yapsalar sabah 6 da kuyruga gırerım.
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Hobar 8 yıl
tam istediğim gibi diyebilirim. tasarım, taşınabilirlik, ağırlık, boyut hepsi yerli yerinde. oyun ve aşırı performans isteyen uygulamalar dışındaki işler için çok ideal bir ürün. laptopda harici ekran kartları da zaten hikaye. 2 sene sonra doğru dürüst oyun oynanmıyor. en iyi mobil gpulardan biri olan 5870m bile masaüstü 8800gt ye ancak yetişiyor. acer da ferrari one ın fusion modelini çıkarsa da bir de onu görseydik.
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spyofthegod 8 yıl
Bu aralar netbook bakıyordum hep çözünürlüklerinden ve yüksek fiyatlarından şikayetçi oldum. Ama bu tam aradığım cihazmış, acilen yurt dışına gidip bir tane edinmek lazım.

Edit: İB'nin satış fiyatı gerçekten muhteşem bu fiyata alan varsa hangi akla hizmet alıyorlar çok merak ediyorum doğrusu.


İB Satış Fiyatı
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Batuist 8 yıl
işte adam gibi bir netbook olmuş... asus görsünde birde kendi netbooklarına bakıp utansın!! asus intel yalakası marka..!! tabi sony'yle bu kulvarda karşılaştırılamaz bile..!!!
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redbloodedman 8 yıl
Eskiden 128 gb ssd alacağıma 2 tane 1 tb disk alır raid yaparım daha iyi diyenler olurdu. fusion ile harici ekran kartı karşılaştırması da buna benzer bişey olsa gerek!
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El_domingo 8 yıl
Turkiyede 700$+kdv gıbı fiyatlardan girer ucuz yollı e350 işlemcili netbook larda daha cıkmadı..o kadar parayı buna vermektense..biraz daha para harcayıp harici ekran kartlı acer ın 3820 timeline modelini alırım...
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janparey 8 yıl

El_domingo

Turkiyede 700$+kdv gıbı fiyatlardan girer ucuz yollı e350 işlemcili netbook larda daha cıkmadı..o kadar parayı buna vermektense..biraz daha para harcayıp harici ekran kartlı acer ın 3820 timeline modelini alırım...


Birazdan Kastınız 400-500 tl mi?.ayrıca taşınabilirlik ve performans dengesinin buluştuğu yer ne 10.1 ne 13.3 nede 14.xx tir 11.6 en ideal büyüklük.birde sony ürünü ile acer ı karşılaştırmak pek doğrumudur bilmem.ama diğer özellikler bakımından core i3 olsun ayrık ekran kartı olsun tamamen haklısınız
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