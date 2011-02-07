Sony'nin AMD Fusion işlemcili netbook modeli VAIO YB satışa sunuldu

AMD'nin yeni nesil Fusion E-350 işlemcisin kullanan 11.6-inç büyüklüğündeki Sony VAIO YB satışa sunuldu. Zacate kod adını taşıyan 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli E-350 işlemcisi ve işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile performans konusunda sınıfındaki iddialı modellerden birisi olan netbook, 4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde parlak ekrana sahip olan netbook, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi teknolojileri de destekliyor. Daha büyük ekranda çalışmak isteyenler için üzerinde HDMI çıkışı da bulunan netbook, standart pili ile 6 saat çalışma süresi sunuyor ve ayrı olarak satılan geniletilmiş pil ile bu süreyi 13 saate kadar çıkartabiliyor.
İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 32-bit ile sunulan Fusion tabanlı Sony VAIO YB, 600 dolar seviyesinden satışa sunulurken, 550$'a 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit diske yer verilen daha düşük konfigürasyonlu versiyonu da alınabiliyor.
http://www.amazon.com/Sony-VPCYB13KX-Dual-Core-processor-11-6-Inch/dp/B004LLI09C/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1297054850&sr=1-2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
izde birşey eksik olduğunu zannetmiyorum. Vaio Serisinin dünya paraya satılan yeni 13.3"lik dizüstülerinde (VCP-SB1 serisini kastediyorum...) aynı durum var!... Şimdi herşeyden tasarruf ediyorlar. Ne de olsa, o bahsettiğiniz kouyucu kapak veya fake kartların plastik malzeme maliyeti var, üstelik bunların basılması için bir de kalıp yatırımı yapılması gerekli...
mağazalarda bulursam bir de ben almayı düşünüyorum. içindeki pil 3500ma değil mi? ebeyde 5000-7000 olanlar da var. pil ömrü 10-12 saati devirebilir böylece
hediye çeki verdilermi yanında 100 tl lik.
biraz kullanda bizleri aydınlat memnunmusun aletten. artı eksilerini bilmek isteriz.
pil durumu nedir? internet kullanımında wireless açık kaç saat gidiyor?
nerde satılıyor ?
mağazalarda bulursun belki. fazla performans beklemiyorsan 1100 liraya da alınır bence. günlük işlemler için gayet yeterli performansı var. atomlara göre çok çok iyi. gidip de işlemcisi biraz daha hızlı diye pili en fazla 3 saat giden 15" takoz laptop almaktan iyidir en azından.
son bikaç saat, anca yazabildim.. ve bu arada aldm bir tane :))
kacırdık bu ındırımı tekrar yapsalar sabah 6 da kuyruga gırerım.
Edit: İB'nin satış fiyatı gerçekten muhteşem bu fiyata alan varsa hangi akla hizmet alıyorlar çok merak ediyorum doğrusu.
İB Satış Fiyatı
Birazdan Kastınız 400-500 tl mi?.ayrıca taşınabilirlik ve performans dengesinin buluştuğu yer ne 10.1 ne 13.3 nede 14.xx tir 11.6 en ideal büyüklük.birde sony ürünü ile acer ı karşılaştırmak pek doğrumudur bilmem.ama diğer özellikler bakımından core i3 olsun ayrık ekran kartı olsun tamamen haklısınız