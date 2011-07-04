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Spam posta sayısındaki düşüş %80'i buldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden iletişim kurabilmek için geliştirilen ve olmazsa olmazlarımız arasına giren e-posta hizmetinin en büyük handikapı hiç şüphesiz spam postalar.

Kullanıcının isteği dışında gönderilen reklam içerikli postaların genel adı olan spam postalar dikkat edilmediği takdirde özellikle dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi istenmeyen olaylara sebep olabiliyor.

İlk zamanlar az sayıda ve nadiren gönderilen spam postalar bu işten elde edilen kazanç doğrultusunda hızla artmaya başladı. E-posta servis sunucularının ve güvenlik yazılımı şirketlerinin gayretlerine rağmen her gün onlarca spam posta ile karşılaşıyoruz. Spam posta ağlarının kurucularının milyonlarca doları bu yolla kazandığı herkes tarafından biliniyor.

Ancak son bir yılda spam postaların engellenmesi konusunda önemli adımlar atıldı. Hem e-posta servis sunucuları, hem güvenlik yazılımı şirketleri hem de teknoloji devleri elele vererek spam posta ağlarına büyük darbeler vurdular.

Özellikle spam posta trafiğinin %40’ını elinde tutan Rustock ağının Microsoft ve FBI ortak çalışması sonucu çökertilmesi spam trafiğini büyük ölçüde azalttı.

Symantec Intelligence tarafından yayınlanan spam posta grafiğine göre 2010 Temmuz ayında 225 milyar olan spam posta gönderimi 2011 Haziran itibariyle 40 milyara düşmüş durumda. Düşüşün oranı ise %82.22 olarak ölçülmüş. Grafikte Spamit ve Rustock spam ağlarının engellenmesiyle düşüşün ivme kazandığı gözlemleniyor.

Spam postalardaki sevindirici gelişmeye rağmen ortaya çıkan boşluğu başka bir zararlı yazılımın doldurmaya başladığı konusunda güvenlik muhabiri Brian Krebs uyarıda bulunuyor.

Krebs yeni ortaya çıkan bu yazılımın TDL-4 olarak adlandırıldığını ve bulaştığı PC’deki zararlı yazılımları temizleyerek kendi bünyesindeki virüsleri yerleştirdiğini belirtiyor. Şimdiye kadar 4.5 milyon bilgisayara bulaşan yazılımın özel bir kripto şeması kullandığı için güvenlik uzmanları tarafından analiz edilmesinin çok zor olduğu vurgulandı. Özellikle ücretsiz anti-virüs teklifleri şeklinde gelen e-postalara karşı kullanıcılar uyarılıyor.

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octaduce888 7 yıl
Bütün spamların %80-90ı hotmail lere düşüyordur .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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séquestre 8 yıl
Gmail bu konuda iyi ..
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blue55 8 yıl
Spam'dan sonra ne cıkar
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Klasör.:X:. 8 yıl
o değilde alakasız yerden mail geliyor ya ulen bilgisayarda keylogger mi var acep diye düşünüyor insan. :D
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evrenselniceleyici 8 yıl
son zamanlarda hotmail deki spamlar çok arttı gmail de yok böyle şeyler.
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Batuist 8 yıl
spamdaki gelişme çok ciddi bir boyuta ulaşmış hemde sadece bir yıl içerisinde. gerçi firmalar zaten filtrelerden hiç spam sızdırmadığı için çoğu zaman görmüyoruz bu mailleri..
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Volkanbaba 8 yıl
Şimdi ne çıkacak bakalım
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berkxy 8 yıl
millet uyandı artık
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