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Sparkle Calibre X520 King video inceleme

8 yıl
103,5b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı ekran kartlarını Calibre serisi altında sunan Sparkle, X520 King modeli ile seriye giriş segmentinde yer alan bir model de ekledi. Hem tasarımı hem de şık kutusu ile dikkat çeken fabrika çıkışı hız aşırtmalı Calibre X520 King'i, gelecekte giriş seviyesi ekran kartlarının yerini alacağı düşünülen işlemciye entegre grafik birimi (AMD Fusion) ile karşılaştırdık.
 
 

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fx57 8 yıl en beğenilen sadtneverdie
sadtneverdie

hiç gerek yok. bu arada "medium detay" nedir? Melez bir dil mi türettiniz?

Merhaba,

Belirttiğiniz "medium detay" kısmıyla ilgili güncelleme yapıldı.

İyi forumlar dilerim.
sadtneverdiehiç gerek yok. bu arada "medium detay" nedir? Melez bir dil mi türettiniz?Merhaba,Belirttiğiniz...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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sadtneverdie 8 yıl
hiç gerek yok. bu arada "medium detay" nedir? Melez bir dil mi türettiniz?
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 8 yıl
Bu adamın başlarda sektörden konuşmasını seviyorum
Yanıtla +4
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[KING]ByNostra 7 yıl
Güç Tüketimi Aşırı Geldi Bana.
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pegasus1881 7 yıl
calıbre ısmı boyle bır kartta kullanılarak tum ımajı yok edılmıs
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Mr.Alp 7 yıl
Görünüş olarak gerçekten harika küçük olmasıda daha güzel gözükmesini sağlamış bence
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sdbz 8 yıl
duketemre
ya o üsteki 6 tane sarı yuvarlak giriş ne işe yarıyo bilen varmı

Onlar ses kartının giriş/çıkış yuvaları.
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duketemre 8 yıl
giriş seviyesi ne :)
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duketemre 8 yıl
bilen yokmu
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TIRAZLI 8 yıl
king mi?aklıma agp fx5200 geldi :D
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BlacKTraveq0 8 yıl
anlatım super mesut bey gıbı cok hızlı konusmuyorsun helal sana cok ıyı anlatım :P
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duketemre 8 yıl
ya o üsteki 6 tane sarı yuvarlak giriş ne işe yarıyo bilen varmı
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neo01470 8 yıl
ayhand28
Keşke Intelin Sandy Bridge entegre kartlarınıda listede görseymişiz. Yada güncel laptoplarda bulunan hd 6770m gt540m gt550m gibi

hd 6470m ile kıyaslamış zaten, senin söylediğin kartlar daha hızlı..
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DH Misafiri 8 yıl
Böyle bir kart için bile çok detaylı bir sunum olmuş, DH'yi DH yapan faktörlerden biri de bu olsa gerek.
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Die4WiN 8 yıl
Bu mu King ?

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SilentButDeadly 8 yıl
Şu karta 10dk'lık inceleme israftan başka birşey değil.
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