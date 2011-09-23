Sparkle Calibre X520 King video inceleme

Yüksek performanslı ekran kartlarını Calibre serisi altında sunan Sparkle, X520 King modeli ile seriye giriş segmentinde yer alan bir model de ekledi. Hem tasarımı hem de şık kutusu ile dikkat çeken fabrika çıkışı hız aşırtmalı Calibre X520 King'i, gelecekte giriş seviyesi ekran kartlarının yerini alacağı düşünülen işlemciye entegre grafik birimi (AMD Fusion) ile karşılaştırdık.

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