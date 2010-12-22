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Sparkle, GeForce GTX 460 Sabrina Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, GeForce GTX 460 Sabrina Edition modelini duyurdu
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle, GeForce GTX 460 SE tabanlı yeni modelini duyurdu. Firma tarafından Sabrina Edition olarak isimlendirilen yeni model, çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 288x paralel işlemcili GF104 GPU'sundan güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Sparkle'ın açıkladığı bilgilere göre grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan ekran kartında, paralel işlemciler 1300MHz, bellekler ise 3400MHz'de görev yapıyor.

CUDA, PhysX ve SLI gibi teknolojilere destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Fuse Function adı verilen bir özellik ile stabil olmayan voltaj takibinden kaynaklanabilecek sorunların önüne geçilmesi hedeflenen ekran kartıyla birlikte Mini HDMI - HDMI dönüştürü kablosu da hediye ediliyor. Sparkle tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 SE (Sabrina Edition) modelinin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sparkle, GeForce GTX 460 Sabrina Edition modelini duyurdu
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maviay1980 8 yıl
2011 morların yılı olacak galiba,sparkle calibre x460g çıkmış ancak arctic cooling twin turbo fanını kullanmakta ve oda mor;calibre gtx 260 ile uzaktan yakından alakası yok.Neyse...
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DhanTE 8 yıl
Sorsaydınız keşke samantha fox edition'da çıkarıcakmıymış.


Tahminim bu modele ismi veren kişi kesin 80's de genç olan ve Sabrina hayranı 1'isi olmalı.


Sabrina S. ve Samantha Fox göğüslerini sigortalatmıştı, herhalde sparkle'da morcivert fanını mersaya sigortalatır gibime geliyor.


Sabrina Edition'mış eheheh.
işte Sabrina ve bu şarkısı Sparkle için gelsin.


Boys, Boys, Boyz.
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t8300 8 yıl
Fan tasarÄ±mÄ± gÃ¼zel, ama mor renk iyi olmamÄ±ÅŸ..
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Colonel GUILE 8 yıl
LEON-X'in başına gelenlerden sonra...

Mersa Sistem'in kötü hizmeti, Sparkle'ın da ilgisizliği devam ettiği sürece alınmaz hiç bir şekilde...

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sabe 8 yıl
Stabil olmayan voltaj, kartın normal versiyonları oc olunca patlıyor bizde verimini ve akımını düşürdük falan mı demek oluyor?Sabrinada Sparkle ın kızımı, çipset in adımı nedir?
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Zero Limit 8 yıl
ya sabrinaaaaa
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Yanında Cemil İpekcinin Mor Mayosuda Hediye Olarak Geliyor Bence Kaçırmayın..
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OverClocK1ng 8 yıl
Anlaşılmıyor mu ?
Adamlar SE dememek için Sabrina Edition demişler.
Tabi millet öğrendi SE nin kırpılmış olduğunu.
Bunlar da belki yer millet diye Sabrina demişler.
Yerse.
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maviay1980 8 yıl
Sabrina,second edition'ın versiyon farklılığı olsa gerek.Her ne kadar sparkle firması ülkemizde beğenilmesede sparkle calibre gtx460 bekleyenler vardır herhalde sabrinada nesi oluyor...
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helvetia 8 yıl
Bu ne ya mosmor fan. Aslında altın kaplama olsa bile sırf ithalatçı firma yüzünden bile alınmaz bu kart.
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Batuist 8 yıl
nickelodeon 'da filan mı reklamları çıkıcak acaba? Bu nasıl isimlendirmedir öyle!!
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stevan 8 yıl
Bide çizgi film cdsi hediye etseydi yanında
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