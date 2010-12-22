Sparkle, GeForce GTX 460 Sabrina Edition modelini duyurdu

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle, GeForce GTX 460 SE tabanlı yeni modelini duyurdu. Firma tarafından Sabrina Edition olarak isimlendirilen yeni model, çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 288x paralel işlemcili GF104 GPU'sundan güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Sparkle'ın açıkladığı bilgilere göre grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan ekran kartında, paralel işlemciler 1300MHz, bellekler ise 3400MHz'de görev yapıyor.

CUDA, PhysX ve SLI gibi teknolojilere destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Fuse Function adı verilen bir özellik ile stabil olmayan voltaj takibinden kaynaklanabilecek sorunların önüne geçilmesi hedeflenen ekran kartıyla birlikte Mini HDMI - HDMI dönüştürü kablosu da hediye ediliyor. Sparkle tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 SE (Sabrina Edition) modelinin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.