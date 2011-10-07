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Spire, Kepler serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire, Kepler serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu
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Nvidia'dan sonra ürünlerinde Kepler ismini kullanan bir diğer donanım üreticisi Spire oldu ve firma bu isimle sunacağı üç yeni işlemci soğutucusunu lanse etti. Kule tipi tasarımı esas alan ve işlemciyle temas eden bakır ısı boruları ile (modeline göre iki-altı adet) donatılan yeni soğutucularda yine modeline göre 45 ya da 50 adet alüminyum yaprak, 92mm çapında fan ve S420 kodlu termal macuna yer veriliyor.
Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD'nin Soket FM1/AM2(+)/AM3(+) formundaki işlemci modelleriyle uyumlu olan Kepler, Kepler II ve Kepler Pro isimli yeni soğutucular modeline göre 19.95$, 25.95$ ve 38.95$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla yurt dışında kullanıma sunulmuş durumdalar. 
Spire, Kepler serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu
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brev 8 yıl
Benim soğutucununda bir yanı iki diğer yanı 2 bakır boru var gayet güzel soğutuyor.Bu modele benziyor biraz.Benimkinin bakır boruları direkt temas etmiyor işlemciyle.İş termal macunda bitiyor...
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Recharged 8 yıl
Aynı fiyatlarda daha iyi ve bilindik markaların ürünleri varken istedikleri hedefe ulaşmaları zor bu üründe.
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EX_PRO 8 yıl
Bu kendini soğutamaz yaa
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DemirAtlı 8 yıl EX_PRO
EX_PRO

Bu kendini soğutamaz yaa


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deniz_sea 8 yıl
başlığı acele ile okuyunca kelepir işlemci soğutucusu sandım :)
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EnGErD 8 yıl
bi yanda 2 diğer yanda 2 bakır borumu ileticek ısıyı pehh
gladiator max kullanıyorum o bile zorlanıyor e7200 işlemciyede
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zeytunk 8 yıl
standart
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Alucard:. 8 yıl
güzele benziyor
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Tunyukuk 8 yıl
Çakma Sunbeam 92mm
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