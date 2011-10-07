Spire, Kepler serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu

Nvidia'dan sonra ürünlerinde Kepler ismini kullanan bir diğer donanım üreticisi Spire oldu ve firma bu isimle sunacağı üç yeni işlemci soğutucusunu lanse etti. Kule tipi tasarımı esas alan ve işlemciyle temas eden bakır ısı boruları ile (modeline göre iki-altı adet) donatılan yeni soğutucularda yine modeline göre 45 ya da 50 adet alüminyum yaprak, 92mm çapında fan ve S420 kodlu termal macuna yer veriliyor.

Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD'nin Soket FM1/AM2(+)/AM3(+) formundaki işlemci modelleriyle uyumlu olan Kepler, Kepler II ve Kepler Pro isimli yeni soğutucular modeline göre 19.95$, 25.95$ ve 38.95$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla yurt dışında kullanıma sunulmuş durumdalar.