Çin’den Tesla’nın insansı robotuna rakip geldi: Fiyatı 30 bin dolar

Tesla Optimus'a Çin'den rakip
178 cm boyunda ve 85 kg ağırlığındaki bu gelişmiş insansı robot, 12 serbestlik derecesine sahip akıllı ve çevik bir ele sahip. Firma, vücudu boyunca toplam 40 serbestlik derecesine sahip olan robotun zorlu arazilerde gezinme, engellerden ustaca kaçınma, çevik el manipülasyonu, ağır nesnelerin sağlam bir şekilde kaldırılması ve taşınması, hassas el-göz koordinasyonu ve akıllı interaktif iletişim konularında üstün olduğunu belirtiyor.
Bu sensörlerden gelen tüm bilgiler Kepler'in özel Nebula AI sisteminden geçiyor. Bu sistem, robotun zorlu yerlerde hareket etmesine ve özellikle engebeli zeminlerde yoluna çıkan şeylerden kaçınmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış durumda. Öte yandan Forerunner, elleri ile nesneleri hissedip nazikçe kavrayabiliyor.
Kepler, Forerunner robotunun sevkiyatına 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor ve başka bir ülkedeyseniz, yaklaşık 30.000 dolar karşılığında bir tane alabilirsiniz. Bu fiyatlandırma onu Tesla'nın 20.000 dolardan satışa sunulması beklenen Optimus'undan çok daha pahalı hale getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.