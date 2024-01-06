Çin’den Tesla’nın insansı robotuna rakip geldi: Fiyatı 30 bin dolar

Tam Boyutta Gör Giderek artan sayıda küresel şirket, insansı robotlar alanına giriyor. Bu firmalardan biri de önümüzdeki hafta Las Vegas'ta başlayacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Forerunner insansı robotunu sergilemeye hazırlanan Çinli robotik firması Kepler. Kepler, genel amaçlı Forerunner serisinin vücut hareketleri, hassas el kontrolü ve sofistike görsel algılama konularında gelişmiş yetenekler sergilediğini iddia ediyor. Bu da onu insansı robotlar alanında Tesla'nın Optimus'una bir rakip olarak konumlandırıyor.

Tesla Optimus'a Çin'den rakip

178 cm boyunda ve 85 kg ağırlığındaki bu gelişmiş insansı robot, 12 serbestlik derecesine sahip akıllı ve çevik bir ele sahip. Firma, vücudu boyunca toplam 40 serbestlik derecesine sahip olan robotun zorlu arazilerde gezinme, engellerden ustaca kaçınma, çevik el manipülasyonu, ağır nesnelerin sağlam bir şekilde kaldırılması ve taşınması, hassas el-göz koordinasyonu ve akıllı interaktif iletişim konularında üstün olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Gelişmiş ve güçlü aktüatörler ile donatılan robot, hassas kontrol, gelişmiş güç ile hızlı tepki verme ve karmaşık görevleri ustalıkla yerine getirebiliyor. Öte yandan Forerunner, çevresini anlamak için kafasında bulunan bir dizi sensöre güveniyor. Bunlar arasında geniş açılı bir kamera, dört mikrofondan oluşan set, ivmeölçer ve bir AHRS (tutum ve yön referans sistemi) bulunuyor. Robot, sentetik bir ses modülü ve stereofonik hoparlörler kullanarak insanlarla iletişim kurabiliyor.

Bu sensörlerden gelen tüm bilgiler Kepler'in özel Nebula AI sisteminden geçiyor. Bu sistem, robotun zorlu yerlerde hareket etmesine ve özellikle engebeli zeminlerde yoluna çıkan şeylerden kaçınmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış durumda. Öte yandan Forerunner, elleri ile nesneleri hissedip nazikçe kavrayabiliyor.

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Kepler, Forerunner robotunun sevkiyatına 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor ve başka bir ülkedeyseniz, yaklaşık 30.000 dolar karşılığında bir tane alabilirsiniz. Bu fiyatlandırma onu Tesla'nın 20.000 dolardan satışa sunulması beklenen Optimus'undan çok daha pahalı hale getiriyor.

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Çin’den Tesla’nın insansı robotuna rakip geldi: Fiyatı 30 bin dol