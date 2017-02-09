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Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir!

Stanfor Üniversitesi, trollüğün nedenlerini ve yaygınlık sebeplerini açıkladı. Üniversitenin 667 adet deneğin üzerinde yaptığı ilginç çalışmaya ait detaylar haberimizde.
2 yıl
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16
Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir!
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Herkes en az bir defa internetteki trollerle karşılaşmıştır. Huzur bozan, sağa sola sataşan, hiç gereği yokken sıkıntı çıkaran şeklinde tanımlayabileceğimiz internet trollerinin genellikle normal insanlardan farklı davranışlara sahip oldukları düşünülüyordu ancak Stanford Üniversitesi’nin Bilgisayar Destekli İş Birliği Konferansı’nda sunduğu araştırma sonuçları bu durumun tam tersini işaret ediyor. Araştırmaya göre günlük hayatta olağan davranışlar sergileyen insanlar da trol olabilir.

Araştırmanın başyazarı olan Justin Cheng, trollerin yaygın olma nedenlerini araştırmak için yaptıkları çalışmayla trollüğün doğuştan gelen bir özellik mi olduğunu yoksa bazı durumlarda mevcut faktörlerin insanı trollük yapmaya mı sürüklediğini gözler önüne serdi. Aslında hepimizin bir trol olabileceğini ispatlayan çalışmanın detayları ise şu şekilde:

İlk olarak çalışmaya katılanların bir kısmını çok zor soruları barındıran bir teste diğer kısmını ise oldukça kolay sorulardan oluşan teste sokarak test sonrasında deneklerden öfke, yorgunluk, gerginlik gibi ruh halleriyle ilgili bir anketi doldurmaları istendi. Beklenildiği gibi zor testten çıkan denekler kolay testten çıkanlara kıyasla daha kötü bir ruh hali içindeydi.


Daha sonra deneklerin her birine metin ve yorumlardan oluşan içerik verildi ve içeriği okuyarak kendi yorumlarını eklemeleri istendi. İçerik hepsinde aynıydı ancak bazı bazı deneklerin içeriğinin altında başkaları tarafından yazılmış tarafsız yorumlar varken diğer deneklerin okuduğu içeriklerin altında ise küfür ve kişisel saldırılardan oluşan trol yorumları vardı. İçeriklerin okunması ve yorumlanmasının ardından tamamlanan deneyde ortaya çıkan sonuçlar ise şöyle:

Kolay testi tamamlayan ve tarafsız yorumları okuyanların sadece %35’i kendi yazdığı yorumda trollük yaparken; zor testi tamamlayan ve tarafsız yorumları okuyanlarda bu oran %50’ye yükseliyor. Zor testi okuyan ve trol yorumlara maruz kalanlarda ise %68’i yorumunda trollük yaptı.

Gerçek Hayatta İspat Ettiler

Araştırmacılar daha sonra bu deneysel verilerin işlevselliğini görmek için CNN’in 2012 yılındaki yorum bölümünden 1.158.947 kullanıcı, 200.576 tartışma ve 26.552.104 yayını analiz ettiler. Tabi bu analizde yorum yapanların ruh halleri tam anlamıyla bilinemeyeceği için araştırmacılar insanların genellikle kötü bir ruh hali içinde olduğu pazartesi gününü ve geç saatleri inceledi. Sonuç ise tıpkı deneydeki gibi kişiler ne kadar fazla trol yoruma maruz kalırsa kendileri de o derece trollük yapıyordu.

Trollük Nasıl Azalır? 

Gerçek hayatla büyük bir tutarlılık gösteren bu verilerin ardından Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerinden Cristian Danescu-Niculescu-Mizil’e göre internetteki trolleri ortadan kaldırmanın yolu trolleri otomatik olarak engelleyen algoritmalar geliştirmek veya trollerin paylaşımlarını, trolün haberi olmadan, kimsenin görmemesini sağlamakla birlikte tartışmaların kalitesini yükseltmekten ve agresif tutumlar göstermemekten geçiyor.


Pek çok sitenin trollerden kurtulmak için yorum bölümünü kapattığına değinen araştırmanın bir diğer yazarı Michael Bernstein de trollüğün azalmasıyla tekrardan her türlü fikrin tartışılabileceği internet ortamında insanların yorum yazma hakkına sahip olacağını söyledi.


http://news.stanford.edu/2017/02/06/stanford-research-shows-anyone-can-become-internet-troll/ Yorum Yaz
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Bloother 2 yıl en beğenilen
Umarım bu haber, bir trol değildir.
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Xeblion 2 yıl
Ak Troller
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1 Avatar
TheDenier 2 yıl
Trollük bile bilimin altına girdi be :D Deneyi yapanlar da troll olabilir dikkatli olalım.
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H.B.V 2 yıl TheDenier
Dedi troll
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1BilimAdamı 2 yıl
O zaman dh reytingleri düşer
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eric13 2 yıl
Son umudumuz Danimarka o zaman
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Mesudum 2 yıl
-Tartışma kalitesini yükseltmek
-Agresif tutum takınmamak
bizim gücümüzün yettiği kısımlar bunlar ve herkes bu konuda bir şeyler yapabilir.
Algoritma konusu beni aşar ve sırf algoritma yok diye hayata küsecek değilim. Zırt pırt engel koyacak halim de yok
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QuexSeeL 2 yıl
Görsel yanlış mermi çekirdeği kovanıyla birlikte hedefe gitmez, kovan içerisindeki barut patladığında ayrılır ve farklı istikametlere giderler. Bu şekilde olması için sapan benzeri bir aletle fırlatılması gerekir bunun için de fişek kullanmak son derece mantıksızdır.
(şimdi bu yaptığım düzeltme trollük müdür?!)
(yukarıda parantez içinde yazdığım soru trollük müdür?!)
Trollleri canlı ortamında görmek istiyorsanız ülke gündemi ve futbol bölümlerine bakınız, hatta artık gereğini yapınız futbol bölümü kan ağlıyor zira bu troller yüzünden. Bu aralar ülke gündemi bölümüne değinmeye bile gerek yok.
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kımyasal 2 yıl
Troller engellendikçe bu alışkanlıklarından vazgeçip işe yaramadıklarının farkına varacaklar ve düzeleceklerdir.Burda sanırım yapay zeka devreye girecek ve artık insanlar trollük yapıp kirlilik oluşturacaklarına daha seviyeli biçimde bilgi paylaşımı,fikir paylaşımında bulunacaktır.
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Firaristt 2 yıl
forumdakileri -özellikle ülke gündemi ve donanım- trol olarak mı değerlendirmeliyiz yoksa farklı bir şekilde mi?
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Xeblion 2 yıl
Ak Troller
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MolagBal 2 yıl Xeblion
Xeblion
Ak Troller

Çapulcu?
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Patren 2 yıl
Trol haber beyler
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dragonborn95 2 yıl
Durumumuz yoktu okuyamadık kardeş .
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