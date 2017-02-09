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Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama

İçişleri Bakanlığı yeni elektronik kimliklerle ilgili YGS’ye girecek öğrencilerin sorularına açıklık getirdi. Üstelik yaşanan yoğunluk ve oluşan kuyruklar nedeniyle mesai saatleri de uzatıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız 2 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de kullanıma sunulan elektronik kimlikler için başvuru süreci devam ediyor. 16 TL karşılığında yenilenebilen kimlikler konusunda vatandaşların -ücretlerden sonra- en fazla şikayetçi oldukları konuların başında şüphesiz randevu alma sıkıntısı geliyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı"
https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet adresinden ya da "Alo 199" çağrı merkezinden randevu almak isteyenler yoğunluktan dolayı web sitesine ulaşılamadığını, telefon hatlarına cevap verilmediğini ve nüfus müdürlüklerinde ise uzun kuyrukların oluştuğunu dile getiriyor. Özellikle YGS’ye girecek öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamamak için yeni kimlik kartlarını almak istedikleri belirtiliyor.

YGS'ye girecek öğrenciler nüfus cüzdanlarını kullanabilecek

İçişleri Bakanlığı bugün resmi web sitesi üzerinden elektronik kimlikler hakkında önemli bir açıklama yayınladı. Buna göre 2 Ocak tarihinden bugüne kadar 2 milyon başvuru alındı ve şu an için sadece 750 bin kimlik kartı basıldı. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine dair herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığını söyleyen bakanlık, YGS’ye girecek öğrencilerin eski nüfus belgeleriyle ya da yeni kimlikleri gelinceye kadar verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava girebileceklerini açıkladı.

Diğer taraftan yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için mesai saatlerinin hafta içi saat 19:00'a kadar uzatıldığı, hafta sonu ise 09:00-17:00 saatleri arasında başvuruların alınacağı ifade ediliyor. Dilerseniz yeni çipli kimlik kartı hakkındaki tüm detayları buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Yeni kimlik kartlarına başvurular, ülke genelinde, 02.01.2017 itibariyle başlamış olup; bugüne kadar 2 milyon başvuru alınmış, bu başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basılmıştır.

Ancak son dönemde, Alo 199 hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulması, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır.

Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenmektedir.

YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup; yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri haftaiçi saat 19.00’a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlarımıza yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sistemimiz de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://www.icisleri.gov.tr/yeni-kimlik-kartina-basvuru-icin-basin-aciklamasi Yorum Yaz
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Bloother 2 yıl en beğenilen ERIKCI
ERIKCI
referandumdan önce böyle bir açıklama gelmesi manidar...

Ne yapsalar suç ağzına tükürim.. Eleştirinin de şeyini çıkardınız..
ERIKCIreferandumdan önce böyle bir açıklama gelmesi manidar...Ne yapsalar suç ağzına tükürim.. Eleştirinin de şeyini çıkardını...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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PeYLeR. 2 yıl ERIKCI
ERIKCI

referandumdan önce böyle bir açıklama gelmesi manidar...

İroni mi yaptınız? Yok şayet cidden yazdıysanız PES doğrusu.
ERIKCIreferandumdan önce böyle bir açıklama gelmesi manidar...İroni mi yaptınız? Yok şayet cidden yazdıysanız PES doğru...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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EddyCue 2 yıl
niye para istiyorlar ben onu anlamiyorum. vergi veriyoruz, kaybetmedik de.
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Redunay 2 yıl
Bir ara gittim kuyruk vardı çıktım, 2020 de falan yine bi gider bakarım kuyruk yoksa alırım.
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Captain_Ivy 2 yıl
Gidebilidğim yere kadar gidicem ve bu plastik parçasını çıkarttırmicam!
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DH Misafiri 2 yıl
nedense bu tip açıklamalar hep seçime denk geliyor aktroller hemen inkar ederler ve etmişlerde... akp seçmeni bu kadar...
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Barış Manço 2 yıl
Zorunluluğum olmadıkça almayı düşünmüyorum. Cemaat bir çıksın sonra alırız
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__By_CiN_oO__ 2 yıl
Ya şu yeni kimlik almak için uğraşmak kadar saçma bir şey olamaz.Bu insanlar acınası durumda benim içindense sadece gülmek geliyor :D
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yldrmzffr 2 yıl
Evet para almaları gerçekten mantıksız. Bence Randevuda olmamalıydı bölge bölge basım yapılıp o bölgeye dağıtılsaydı daha hızlı ilerlenirdi diye düşünüyorum. Kartlar basımdan çıktıkdan sonra şehirlere ayırım gönderim ayrı ayrı olmazdı zaman kazanılırdı.
Kimlik kartlarına para almaları ne kadar mantıksız ise "Bu kartın maliyeti 5TL niye 16TL alıyorlar" demek katkat daha mantıksız.
Bu kart basılmaya hazır uzaydan gelmedi. Bu kart için büyük bir ekip yıllarca çalıştı bunlar babasının hayrına çalışmadı. Bu kartları basan aletler uzaydan inmedi bunlarada para verildi.
Ve bu kimliklerin heryerde aktif olarak kullanılmasını sağlayan dağıtılacak okuyucular, okuyuculardan önemli bu okuyucuların içindeki yazılımlar sistemler.
Yani hesaplanırsa bu kartın maliyeti eminim 16TL yi fazlasıyla geçer.
Tekrar diyorum Bu Kimlik kartının parayla verilmesi Yanlış. Ama bu kartın maliyeti 5TL de değil.
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ULYSES 2 yıl
Yoğunluğun sebebi yeni kimlikler değil, yeni vatandaşlar. Nüfus müdürlükleri suriyeliler için fazla mesai yapıyor. Çalışan arkadaşım var.
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BekiRoRo 2 yıl
Kimlik bilgilerimi 7 seceremi satmışlar kimlerin elinde belirsiz.
Şimdi bu kimliklerle biyometrik verileri de satar bunlar.
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veni60 2 yıl
o parayı da vermem kimliğide almam
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hanox 2 yıl
Her şeye bir kusur buluyorsunuz, şu an kullandığımız karton kimlikler çok mu iyi.
Mutlaka bir kötü yön buluyorsunuz, birazda güzel tarafını görün,nankörlük etmeyin.
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