Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama

Geride bıraktığımız 2 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de kullanıma sunulan elektronik kimlikler için başvuru süreci devam ediyor. 16 TL karşılığında yenilenebilen kimlikler konusunda vatandaşların -ücretlerden sonra- en fazla şikayetçi oldukları konuların başında şüphesiz randevu alma sıkıntısı geliyor.

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"Alo 199" çağrı merkezinden randevu almak isteyenler yoğunluktan dolayı web sitesine ulaşılamadığını, telefon hatlarına cevap verilmediğini ve nüfus müdürlüklerinde ise uzun kuyrukların oluştuğunu dile getiriyor. Özellikle YGS’ye girecek öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamamak için yeni kimlik kartlarını almak istedikleri belirtiliyor. https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet adresinden ya daçağrı merkezinden randevu almak isteyenler yoğunluktan dolayı web sitesine ulaşılamadığını, telefon hatlarına cevap verilmediğini ve nüfus müdürlüklerinde iseoluştuğunu dile getiriyor. Özellikleöğrencilerin herhangi bir sorun yaşamamak için yeni kimlik kartlarını almak istedikleri belirtiliyor.

YGS'ye girecek öğrenciler nüfus cüzdanlarını kullanabilecek

19:00'a kadar uzatıldığı, hafta sonu ise 09:00-17:00 saatleri arasında başvuruların alınacağı ifade ediliyor. Dilerseniz yeni çipli kimlik kartı hakkındaki tüm detayları Diğer taraftan yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için mesai saatlerinin hafta içi saat'a kadar uzatıldığı, hafta sonu isesaatleri arasında başvuruların alınacağı ifade ediliyor. Dilerseniz yeni çipli kimlik kartı hakkındaki tüm detayları buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Yeni kimlik kartlarına başvurular, ülke genelinde, 02.01.2017 itibariyle başlamış olup; bugüne kadar 2 milyon başvuru alınmış, bu başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basılmıştır.



Ancak son dönemde, Alo 199 hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulması, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır.



Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.



Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenmektedir.



YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.



Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup; yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri haftaiçi saat 19.00’a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.



Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlarımıza yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sistemimiz de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://www.icisleri.gov.tr/yeni-kimlik-kartina-basvuru-icin-basin-aciklamasi

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İçişleri Bakanlığı bugün resmi web sitesi üzerinden elektronik kimlikler hakkında önemli bir açıklama yayınladı. Buna göre 2 Ocak tarihinden bugüne kadaralındı ve şu an için sadecekimlik kartı basıldı. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine dair herhangi birsöyleyen bakanlık, YGS’ye girecek öğrencilerinya da yeni kimlikleri gelinceye kadar verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava girebileceklerini açıkladı.