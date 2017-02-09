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Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor

Microsoft, kullanıcıların Windows 10 işletim sisteminde uygulamaları kapatmadan ekrandaki küçük bir pencereyle, film izlemesine veya video konferans yapabilmesine olanak sağlayacak.
2 yıl
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18
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 yapı 15031 ile Microsoft, Windows Mağazası'nda yayınlanan evrensel uygulamalar için resim içinde resim (picture-in-picture) desteği sağlayacak Kompakt Kaplama (Compact Overlay) penceresi adı verilen yeni bir özellik sunuyor.
Televizyonlarda son derece kullanışlı olan fakat aynı zamanda üçüncü parti uygulamalarla PC'lere gelen resim içinde resim özelliği, kullanıcıların uygulamaları kapatmadan ve diğer tüm uygulamaların üstünde kalan küçük bir pencereyle, film izlemesine veya arkadaşlarıyla video konferans yapabilmesine olanak sağlayabiliyor.
Yeni Kompakt Kaplama penceresi desteği yaklaşmakta olan Windows 10 Creators Update güncellemesine ekleniyor ancak geliştiricilerin bu özelliklerini uygulamalarına entegre etmesi gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı"
Microsoft yeni özelliği şu sözlerle açıklıyor: "Bir uygulama penceresi kompakt kaplama moduna girdiğinde, engellenmeyeceği için diğer pencerelerin üstünde gösterilecektir. En iyi yanı kompakt kaplama pencerelerinin normal pencereler gibi diğer şekillerde de çalışmasıdır; böylece uygulama geliştiricileri deneyimlerini zaten bildikleri şeylerle uyumlu hale getirebilirler".

Microsoft, kendi uygulamalarına resim içinde resim desteği ekleyecek

Microsoft, Windows 10 Creators Update'te resim içinde resim desteğinin kullanılmasına öncülük edecek ve bu özelliği desteklemek için kendi uygulamalarını güncelleyecek. Filmler & TV uygulaması ve Skype Önizlemesi'nin bu işlevselliğe sahip ilk iki uygulama olması bekleniyor.
Windows 10 Creators Update güncellemesinin Nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte Microsoft'un resim içinde resim desteğini geliştirmesi bekleniyor. Özellikle multimedya oynatıcısı ve mesajlaşma uygulaması geliştiricileri, uygulamalarının bu özelliği desteklemesini istiyorlarsa şimdiden planlamalarına başlayabilirler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/02/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-15031-pc/#WyrAB4bejT4o7Q7L.97 Yorum Yaz
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Whippoorwill 2 yıl en beğenilen
Yenilik ya da değil sonuçta bir eksik gideriliyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
1980 model SONY TV lere bu özellik vardı zaten
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ahmetaksoy1985 2 yıl
Operada videolar için bu destek mevcut. Ama işletim sistemi seviyesine indirgenmesi ve video dışında da kullanılabilmesi güzel olur.
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drjacob 2 yıl
yenilik değil ama gelmesi iyi
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Bgrn7 2 yıl
Win32 uygulamaları ile yapılabiliyordu bu özellik.
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TheDenier 2 yıl
Hiç ihtiyaç duymadım sanırım ama gelsin tabi neden gelmesin.
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DG Chester 2 yıl
tüplüde olsa ikinci bi monitör bağlayın PiP aynı tadı vermiyor.. multi monitör candır başlandımı bırakılmaz !
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j&j 2 yıl
Resim içinde resim, adeta inception
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kadirirdem 2 yıl
Bu özelliğin yokluğunu çok aradığım zamanlar oldu. Gelsin iyi olur.
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mhmtfrt. 2 yıl
vlc gibi birçok programda vardı zaten ms geçikmiş :(((
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Basteryus 2 yıl
3. parti yazılımla olanlar oyuna vs. girdiğinde arka plana düşüyo yine bildiğim kadarıyla. Güzel oldu böyle bi özelliğin gelmesi.
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bkaakco 2 yıl
Tarayıcı tarafında bu özelliği arayanlar Opera deneyebilirler. Bu özellik Opera'da gömülü olarak geliyor.
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