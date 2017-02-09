Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor

Windows 10 yapı 15031 ile Microsoft, Windows Mağazası'nda yayınlanan evrensel uygulamalar için resim içinde resim (picture-in-picture) desteği sağlayacak Kompakt Kaplama (Compact Overlay) penceresi adı verilen yeni bir özellik sunuyor.

Televizyonlarda son derece kullanışlı olan fakat aynı zamanda üçüncü parti uygulamalarla PC'lere gelen resim içinde resim özelliği, kullanıcıların uygulamaları kapatmadan ve diğer tüm uygulamaların üstünde kalan küçük bir pencereyle, film izlemesine veya arkadaşlarıyla video konferans yapabilmesine olanak sağlayabiliyor.

Yeni Kompakt Kaplama penceresi desteği yaklaşmakta olan Windows 10 Creators Update güncellemesine ekleniyor ancak geliştiricilerin bu özelliklerini uygulamalarına entegre etmesi gerekecek.

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Microsoft yeni özelliği şu sözlerle açıklıyor: "Bir uygulama penceresi kompakt kaplama moduna girdiğinde, engellenmeyeceği için diğer pencerelerin üstünde gösterilecektir. En iyi yanı kompakt kaplama pencerelerinin normal pencereler gibi diğer şekillerde de çalışmasıdır; böylece uygulama geliştiricileri deneyimlerini zaten bildikleri şeylerle uyumlu hale getirebilirler".

Microsoft, kendi uygulamalarına resim içinde resim desteği ekleyecek

Microsoft, Windows 10 Creators Update'te resim içinde resim desteğinin kullanılmasına öncülük edecek ve bu özelliği desteklemek için kendi uygulamalarını güncelleyecek. Filmler & TV uygulaması ve Skype Önizlemesi'nin bu işlevselliğe sahip ilk iki uygulama olması bekleniyor.

Windows 10 Creators Update güncellemesinin Nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte Microsoft'un resim içinde resim desteğini geliştirmesi bekleniyor. Özellikle multimedya oynatıcısı ve mesajlaşma uygulaması geliştiricileri, uygulamalarının bu özelliği desteklemesini istiyorlarsa şimdiden planlamalarına başlayabilirler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/02/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-15031-pc/#WyrAB4bejT4o7Q7L.97