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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steampunk Gramophone ile akıllı telefonunuza gramofon şeklinde dock

5 yıl
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5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Steampunk Gramophone ile akıllı telefonunuza gramofon şeklinde dock

Mobil cihaz aksesuar pazarında farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün yer alırken, ilginç tasarıma sahip ürünler de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Steampunk Gramophone bunlardan birisi.

iPhone veya Android akıllı telefonlar ile uyumlu Steampunk Gramophone aksesuarı, yıllar öncesinin General Electric imzalı bir radyo tasarımından ilham almış. El yapımı olan aksesuar ahşap, bakır, kauçuk ve pirinç alaşımlardan imal edilmiş. Ürünün 70cm genişliğe ve 80 cm uzunluğa sahip.

Aksesuar Bluetooth veya 3.5mm jak girişleri üzerinden akıllı telefonlar ile bağlantı kuruyor ve bir stereo hoparlör olarak görev yapıyor. Ayrıca cihazları da şarj edebiliyor. Arka kısımda ses ve güç çıkışları da mevcut. Ürün sadece sipariş üzerine üretiliyor ve sadece ABD içerisinde satılıyor. Fiyatı ise 625$.  

http://www.phonearena.com/news/Looking-for-a-different-sort-of-smartphone-dock--This-is-different_id54168 Yorum Yaz
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Nemésis 5 yıl en beğenilen
Kutsal hipster objesi.
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Reddemon35 5 yıl
Merak etme onu alacak adamda onlardan gani gani vardır ama boyle bi cihazı yoktur
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Captain_Ivy 5 yıl
zaman makinası
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memoseler 5 yıl
Çok harika görünüyor.
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Nemésis 5 yıl en beğenilen
Kutsal hipster objesi.
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thestell 5 yıl
"625$"

Gülüp geçiyorum. O paraya bi one bi de yanına htc subwoofer hatta yanına da bi sony kulaklık.
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