Steampunk Gramophone ile akıllı telefonunuza gramofon şeklinde dock





Mobil cihaz aksesuar pazarında farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün yer alırken, ilginç tasarıma sahip ürünler de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Steampunk Gramophone bunlardan birisi.





iPhone veya Android akıllı telefonlar ile uyumlu Steampunk Gramophone aksesuarı, yıllar öncesinin General Electric imzalı bir radyo tasarımından ilham almış. El yapımı olan aksesuar ahşap, bakır, kauçuk ve pirinç alaşımlardan imal edilmiş. Ürünün 70cm genişliğe ve 80 cm uzunluğa sahip.





Aksesuar Bluetooth veya 3.5mm jak girişleri üzerinden akıllı telefonlar ile bağlantı kuruyor ve bir stereo hoparlör olarak görev yapıyor. Ayrıca cihazları da şarj edebiliyor. Arka kısımda ses ve güç çıkışları da mevcut. Ürün sadece sipariş üzerine üretiliyor ve sadece ABD içerisinde satılıyor. Fiyatı ise 625$.

http://www.phonearena.com/news/Looking-for-a-different-sort-of-smartphone-dock--This-is-different_id54168