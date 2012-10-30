Steve Ballmer: Surface, kullanıcıların aradıkları tablet

Steve Ballmer, Microsoft'un Windows 8'li tableti Surface'in tablet pazarındaki rekabete ve potansiyel müşterilere neler sunduğu konusunda konuştu.





Surface'in insanların gerçekten aradıkları tablet olduğunu belirten Ballmer'e, daha önce hiçbir üreticinin bunu sunmayı başaramadığını belirtti. İnsanların kullanmaktan zevk alacakları ve taktir edecekleri birinci sınıf bir tablet sunduklarını belirten Balmer, Surface'in fiyatlandırmasının oldukça yerinde olduğuna da değindi. İnsanların Surface'i hem iş hem de eğlence amaçlı kullanabileceklerini belirten Ballmer, Surface'in taviz vermiş bir cihaz olmadığına da belirtti. Balmer; Apple, Google ve Amazon'u hedef alarak tablet üreticilerinin bu denli kullanışlı bir ürün sunamadığını da dile getirdi.





Surface ile PC'ye yeni bir yorum kattıklarını belirten CEO, Microsoft'un kendini artık cihaz ve hizmetler şirketi olarak tanımladığını da sözlerine ekledi. Windows 8'li Surface'in gerçekten de insanların aradığı tablet olup olmadığını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://allthingsd.com/20121029/microsofts-ballmer-surface-is-the-tablet-consumers-really-want/