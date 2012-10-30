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Steve Ballmer: Surface, kullanıcıların aradıkları tablet

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Steve Ballmer, Microsoft'un Windows 8'li tableti Surface'in tablet pazarındaki rekabete ve potansiyel müşterilere neler sunduğu konusunda konuştu.

Surface'in insanların gerçekten aradıkları tablet olduğunu belirten Ballmer'e, daha önce hiçbir üreticinin bunu sunmayı başaramadığını belirtti. İnsanların kullanmaktan zevk alacakları ve taktir edecekleri birinci sınıf bir tablet sunduklarını belirten Balmer, Surface'in fiyatlandırmasının oldukça yerinde olduğuna da değindi. İnsanların Surface'i hem iş hem de eğlence amaçlı kullanabileceklerini belirten Ballmer, Surface'in taviz vermiş bir cihaz olmadığına da belirtti. Balmer; Apple, Google ve Amazon'u hedef alarak tablet üreticilerinin bu denli kullanışlı bir ürün sunamadığını da dile getirdi.  

Surface ile PC'ye yeni bir yorum kattıklarını belirten CEO, Microsoft'un kendini artık cihaz ve hizmetler şirketi olarak tanımladığını da sözlerine ekledi. Windows 8'li Surface'in gerçekten de insanların aradığı tablet olup olmadığını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.  

http://allthingsd.com/20121029/microsofts-ballmer-surface-is-the-tablet-consumers-really-want/ Yorum Yaz
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Hypnotica 6 yıl
Aha Microsoft haberi.. Başımıza taş yağacak.
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SystemApps 6 yıl
Fonsiyonalite canavarı bir cihaz yaptılar.Tabiki bunun üzerinde duracaklar.Hem donanım hem yazılım anlamında yepyeni bir platform oluşturdular.Daha doğrusu platformları birleştirdiler.Dolayısı ile gerçketn devrim sayılabilecek bir yeniliğe imza attılar.

apple ipadi pc sınıfına sokarken microsoft sureface ile yanıt verdi.Apple tablet alanında ki koltuğunundan endişelenmiş olacakki hemen bakın kısa sürede nasılda eksik taraflarını kapatmaya çalıştılar yeni cihazlar ile.
Fonsiyonalite canavarı bir cihaz yaptılar.Tabiki bunun üzerinde duracaklar.Hem donanım hem yazılım anlamında yepyeni bir platform oluşturdular.Daha doğrusu pla...
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confickerbelasi 6 yıl
yollayin bir tane bakayim ne kadar kullanisli test edeyim yorumlarini buraya yazarim ama gordugum kadariyla cok iyi olmus benim herturlu isime yarar forumlarda isime yarayabilir gibi izlenim veriyor.
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FromZeroToHero 6 yıl
Ya o değil de Bill Gates nerde ? adam iyice soyutladı kendisini...
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Amedra 6 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero

Ya o değil de Bill Gates nerde ? adam iyice soyutladı kendisini...

Bill Gates çıkınca ne olacak?
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confickerbelasi 6 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero
Ya o değil de Bill Gates nerde ? adam iyice soyutladı kendisini...

bill uncle emekli (be free) oldu kendini hayra vermis hayir islerine vermis.
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viper 6 yıl
Surface bir tablet icin buyuk ve agir, rekabet edecegi ürünler ultrabooklar, laptoplar ve netbooklar olacak. Zaten sabit kullanim icin tasarlandigi her halinden belli (arka destek parcasi ve kapak klavye).
Herkes gördü ki tabletler üretkenlik bazinda cok verimli degiller, bazi özel yazilimlarla cok basarili olduklari alanlar var ama asil kullanimlari multimedia-internet-oyun-email. Bunun icin de cihaz ne kadar tasinabilir olursa kullaniciyi o kadar rahat ettiriyor.
Apple tabletini kücültüp hafifletti, dile kolay 300g ve 7,2mm kalinlik, 10 saat pil ömrü. Evet pahali ama bu özelliklerle piyasada hic rakibi yok. Tahminimce kisa surede en cok satan tablet olacak.
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demo11 6 yıl
Windows alt yapısını oyun vs ancak Windows kullanabilir android ve ios kullanıcıları avucunu yalasın!.
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ozgur112 6 yıl
powereng
mami_24bu sunumlarda salaş giyinmek moda oldu arkadaşbuda steve reyizden özenti gençlik:)
Aslinda Steve ozenti.. Steve jobs, Wozniaki kandirmaya calisirken, Ballmer windowsu tanitiyordu :) hemde o Steve jobs tarzi dediginiz tanitimin orjinali burada.. youtube.com/...

Süpermiş video:)
Microsoftun steve reyizi doğuştan kelmiş galiba:)
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FERFEROS 6 yıl
Haksız sayılmaz.
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sertacarslan 6 yıl
Microsoft donanım pazarına gözünü diktiğini resmi bir ağızdan ilan etmiş oldu. Surface'in devamı gelir, Microsoft telefonlar da yakındır kanımca.
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Zeky 6 yıl
3G'si yok bişeyi yok bir cacık olmaz bunlardan... Partnerleri kazansın diye bilerek böyle yaptılar. İddiasını kaybetti surface...
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tarikosman7 6 yıl Zeky
Zeky

3G'si yok bişeyi yok bir cacık olmaz bunlardan... Partnerleri kazansın diye bilerek böyle yaptılar. İddiasını kaybetti surface...

aslında surface 3g için gerekli olan imei içinde değil usb bağlantısı ile sağlayacak. vınn jet veya vodem takıp internete bağlanıp gezeceksin bu şekilde de imei kaydı için pasaport ve 100 TL vergi vermeyeceksin.
usb bağlantısı toshiba thrive ve exper tablet lerinde mevcut.

bence tablet güzel olmuş. bu fiyatı hak eder mi onu düşünmek gerekir. mevcut diğer tabletlerde bu fiyata artısı nedire bakmak gerekir.
windows olması artıdır, kendi bilgisayarında windows ise bunlar birbirine eş olur hatta telefonu da windows lu alırsan, apple ile aynı olur, iphone, ipad ve macbook.
adamlar sonunda apple stratejisini keşfettiler. hem yazılım hemde donanımı aynı anda sunmak...
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karakaya_o 6 yıl
Onlar google ve apple sa. Buda microsoft aga.
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mami_24 6 yıl
bu sunumlarda salaş giyinmek moda oldu arkadaş
buda steve reyizden özenti gençlik:)
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Amedra 6 yıl
mami_24

bu sunumlarda salaş giyinmek moda oldu arkadaş

buda steve reyizden özenti gençlik:)

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