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Steve Jobs, 7 inç'lik bir iPad'i ''doğuştan ölü'' olarak nitelendirse de bu fikre açıktı

6 yıl
5,4b
1
42
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Uzun bir süredir tartışılan ve hakkında sıkça dedikodular çıkan 7 inç'lik bir iPad'in işlevsellik açısından yeterli olmadığını düşünen Apple'ın 7 inç'lik bir tablet üretme fikrini değerlendirdi ortaya çıktı.

2010 yılında gerçekleştirilen bir kazanç toplantısında 7 inç'lik bir tableti ''doğuştan ölü'' olarak niteleyen Steve Jobs'un bu fikrini defalarca ifade etmesine rağmen 7 inç'lik bir iPad fikrine açık olduğu belirtildi. Jobs'un daha küçük bir iPad'e ilişkin fikirleri ise Apple ile Samsung arasında sürmekten olan dava sayesinde ortaya çıktı. Söz konusu davada ifade veren Apple'ın başkan yardımcısı Scoot Forstall, Jobs'un konuyla ilgili sözlerinin başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından kendisine, Tim Cook ve Phil Schiller'e gönderilen bir e-postada yer aldığı belirtildi. Üst düzey yöneticilere gönderilen bu e-postada ise, iPad ile 7 inç'lik Galaxy Tab'ın karşılaştırıldığı bir makalenin yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu e-posta'da Steve Jobs'a ait sözlerinde yer aldığı ve dile getirilirken, Cue Jobs'un da 7 inç'lik tabletleri değerlendirdiği de paylaştığı belirtiliyor. Bu değerlendirmede, 7 inç'lik tabletlerin e-posta, sosyal ağ erişimi, video ve e-kitap için uygun olduğu belirtilse de internet deneyiminin yetersiz kaldığı, ancak yine de kullanılabilir olduğu dile getiriliyor. 

Apple ile Samsung arasında gerçekleşen davada ortaya çıkan bilgilerin her ne kadar 7 inç'lik bir iPad'in piyasaya çıkma ihtimalini güçlendirdiği görülse de, bu konudaki son sözü yine Apple'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var. 

http://assets.sbnation.com/assets/1275877/2522.pdf Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en garip haber. Sırf Steve Jobs ile ilgili haber yapmış olmak için yapılmış sanki.

Ne demek Doğuştan ölü, ama fikrine de açığım?

"1.90 boyunda dev bir cüce gördüm." gibi

"Orucu bozmayan Döner gelmiştir" gibi

haber valla.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Hayatımda gördüğüm en garip haber. Sırf Steve Jobs ile ilgili haber yapmış olmak için yapılmış sanki.Ne demek Doğuştan ölü, ama fikrine de açığım?
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3 Yanıt Yanıtla +52
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadadin biri son sozu soylemis apple ne cikarsa satar.bu kadar fan olduktan sonra.steve jobs mobs bilmem ama bu apple yoneticileri cok zeki ayni urunden nasil para kazanilacagini cok iyi biliyor.iphone 5 i bekleyelim anlayalim :).
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Amedra 6 yıl
bu adam ölmedimi ya
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burak_5866 6 yıl
üşüyoruz steve reis :)))
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E_Aydin35 6 yıl
Mini bir iPad Appele'ın kazançlarını yükseltmekden başka birşey yapamaz..
1.si Mini bir iPad Apple hizmetlerinden yararlanabilmek için iyi bir fırsat.
2.si Mini bir iPad Apple ürünü kullanmak isteyip maliyetlerden dolayı elde edememek ama bu denli bir tablet ile fiyatların iyi bir derecede düşük olması.
3.sü Yeni iPad'i olup 2. tercihine iPad Mini'den yana kullanmak isteyen çok kullanıcı olucakdır..
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ozturkmhmt 6 yıl
Gerçekçi bir ürün değil ki...zaten daha olur mu olmaz mı,o bile belli değil
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zengier 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Mini bir iPad Appele'ın kazançlarını yükseltmekden başka birşey yapamaz..

1.si Mini bir iPad Apple hizmetlerinden yararlanabilmek için iyi bir fırsat.
2.si Mini bir iPad Apple ürünü kullanmak isteyip maliyetlerden dolayı elde edememek ama bu denli bir tablet ile fiyatların iyi bir derecede düşük olması.
3.sü Yeni iPad'i olup 2. tercihine iPad Mini'den yana kullanmak isteyen çok kullanıcı olucakdır..

1.si Apple hizmetlerinden yararlanmak ise amac, en ucuzundan ipod touch yeterli degil mi?
2.si ipad 3 un maliyeti kac, kaca satiliyor? hadi uretim maliyetini 15 dolar asagi ceksin, ne kadar ucuzlatirlar? asil urun satislarini baltalamaktan baska ise yaramaz.
3.su.. ne diyelimki, gunduz is kiyafeti ile baska tablet, aksam gece kiyafeti ile baska tablet kullanirlar artik ..

cozunurluk degisecek diye de bir kural yok, 365 dpi lik bir LCD panel urettirebilirler ise birilerine (kendileri lcd gelistirip uretmiyor sonucta) 7" lik bir ekrana ayni cozunurlugu koymak mumkun.
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alpa07 6 yıl
resi mbana ps gibi geldi
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murdocklawless 6 yıl
fanboylara yersen yapmışlar ki buna gerek yoktu. onlara ne versen yer zaten üzerinde elma logosu olduktan sonra.
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alp0007 6 yıl
Benim 7 inch tabletim var, hafif olması kullanımı kolaylaştırıyor, ben memnunum.
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SystemApps 6 yıl
Beyler bu platformda mantık aramayın.Bu platformun üreticinden tüketicisine kadar mantık bulgularına rastlanamamıştır.40 yıllık tinerciler bile böyle kafa görmemiştir :D şu cümleye baktığınızda mantık göremiyorsanız siz mantıklı düşünüyorsunuz demektir.
Kısacası apple istediğini yapar kendi uyduruk teknolojilerini de koyar bağımlılarıda düşünmez kafa yapsın yeter hesabı sorgusuz sualsiz alırlar.O yüzden ekran boyutunu hiç tartışmaya gerek yok...Apple ne yaparsa ona göre kulp bulunur nede olsa ;)
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grafiker 6 yıl
Hayır adamlar yeni ıpod touch 5,5 inch çıkacak deseler aslında daha mantıklı Rahmetliye katılıyorum bu konuda bence ıpad in ebadı ve taşınabilirliği gayet güzel mantıksız olur 7 inch
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MrDj 6 yıl
yine ne yazdığının farkında olmayan beyinler var demekki komut merkezine komut yeterince iletilmiyor.sonuçta şurdaki kullandığımız her teknoloji yabancı ürünü Steve Jobs ı tanımam ama örnek alınması gereken bir kişi.ios android çekişmesini biraz kenara bırakında geleceği inceleyin elinizin altında gelecek yatıyor.gerçektende gelişmemiş bir düşünce körü körüne saplanmış kişilerin yazdıkları yorumları okuyunca bu ülkenin ilerlememesine şaşırmıyorum.avrupalı olmak demek onların gereksiz adetleri almak değildir.avrupanın teknolojisini ve empatisini almaktım.ne yazdığının farkında olmayan başının içinde beyin benzer birşey taşıdığını sananlarla olmaz bu iş.
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