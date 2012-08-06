Steve Jobs, 7 inç'lik bir iPad'i ''doğuştan ölü'' olarak nitelendirse de bu fikre açıktı





Uzun bir süredir tartışılan ve hakkında sıkça dedikodular çıkan 7 inç'lik bir iPad'in işlevsellik açısından yeterli olmadığını düşünen Apple'ın 7 inç'lik bir tablet üretme fikrini değerlendirdi ortaya çıktı.





2010 yılında gerçekleştirilen bir kazanç toplantısında 7 inç'lik bir tableti ''doğuştan ölü'' olarak niteleyen Steve Jobs'un bu fikrini defalarca ifade etmesine rağmen 7 inç'lik bir iPad fikrine açık olduğu belirtildi. Jobs'un daha küçük bir iPad'e ilişkin fikirleri ise Apple ile Samsung arasında sürmekten olan dava sayesinde ortaya çıktı. Söz konusu davada ifade veren Apple'ın başkan yardımcısı Scoot Forstall, Jobs'un konuyla ilgili sözlerinin başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından kendisine, Tim Cook ve Phil Schiller'e gönderilen bir e-postada yer aldığı belirtildi. Üst düzey yöneticilere gönderilen bu e-postada ise, iPad ile 7 inç'lik Galaxy Tab'ın karşılaştırıldığı bir makalenin yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu e-posta'da Steve Jobs'a ait sözlerinde yer aldığı ve dile getirilirken, Cue Jobs'un da 7 inç'lik tabletleri değerlendirdiği de paylaştığı belirtiliyor. Bu değerlendirmede, 7 inç'lik tabletlerin e-posta, sosyal ağ erişimi, video ve e-kitap için uygun olduğu belirtilse de internet deneyiminin yetersiz kaldığı, ancak yine de kullanılabilir olduğu dile getiriliyor.





Apple ile Samsung arasında gerçekleşen davada ortaya çıkan bilgilerin her ne kadar 7 inç'lik bir iPad'in piyasaya çıkma ihtimalini güçlendirdiği görülse de, bu konudaki son sözü yine Apple'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var.

http://assets.sbnation.com/assets/1275877/2522.pdf