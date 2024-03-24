Tam Boyutta Gör Açık artırma platformu RR Auction'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen müzyayedede Apple kurucu ortağı Steve Jobs'ın imzalı kartviziti için 181.183 dolar ödendi. Bu müzayedede Jobs'ın kartvizitinden daha pahalı olan tek şey, şirketin bir diğer kurucu ortağı Steve Wozniak tarafından imzalanan ve 323.789 dolara alıcı bulan Apple-I bilgisayarı oldu.

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RR Auction'a göre, müzayede tarihinde sadece 10 Steve Jobs kartviziti satıldı ve bunlardan sadece biri - yani satılan kartvizit - 1983 yılına ait. RR Auction tarafından bildirildiği üzere, bu kart PSA/DNA tarafından GEM MT 10 olarak derecelendirildiği için çok nadir. Bu da orijinal parlaklığı hala bozulmamış, mükemmel keskin köşeler dahil olmak üzere "mükemmele yakın" durumda anlamına geliyor.

Tahminlerin iki katı fiyatına satıldı

Bununla birlikte, ön yüzünde hafif bir leke ve arka yüzünde eski bir bant lekesi var. Ancak bu durum, müzayede sırasında fiyatının RR Auction'ın orijinal tahmininin iki katına, yani yaklaşık 200 bin dolara yükselmesini engellemedi.

Tam Boyutta Gör RR Auction, tüm bu süre içinde Jobs tarafından imzalanmış beşten az Apple Computer kartvizitinin PSA/DNA kimlik doğrulamasından başarıyla geçtiğini bildirdi. İmzalı kartvizit, 176.850 dolara satılan Steve Jobs imzalı bir çekten ve 147.286 dolara alıcı bulan 4GB hafızalı orijinal, kapalı kutu bir iPhone'dan daha pahalıya satıldı.

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Steve Jobs imzalı kartvizit 181 bin dolara satıldı