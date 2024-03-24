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    Anlık Bildirim

    Steve Jobs imzalı kartvizit 181 bin dolara satıldı

    RR Auction adlı açık artırma sitesinde, Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın 1983 yılından kalma imzalı kartviziti 181.183 dolara alıcı buldu.                  
    Steve Jobs imzalı kartvizit 181 bin dolara satıldı Tam Boyutta Gör
    Açık artırma platformu RR Auction'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen müzyayedede Apple kurucu ortağı Steve Jobs'ın imzalı kartviziti için 181.183 dolar ödendi. Bu müzayedede Jobs'ın kartvizitinden daha pahalı olan tek şey, şirketin bir diğer kurucu ortağı Steve Wozniak tarafından imzalanan ve 323.789 dolara alıcı bulan Apple-I bilgisayarı oldu.

    RR Auction'a göre, müzayede tarihinde sadece 10 Steve Jobs kartviziti satıldı ve bunlardan sadece biri - yani satılan kartvizit - 1983 yılına ait. RR Auction tarafından bildirildiği üzere, bu kart PSA/DNA tarafından GEM MT 10 olarak derecelendirildiği için çok nadir. Bu da orijinal parlaklığı hala bozulmamış, mükemmel keskin köşeler dahil olmak üzere "mükemmele yakın" durumda anlamına geliyor.

    Tahminlerin iki katı fiyatına satıldı

    Bununla birlikte, ön yüzünde hafif bir leke ve arka yüzünde eski bir bant lekesi var. Ancak bu durum, müzayede sırasında fiyatının RR Auction'ın orijinal tahmininin iki katına, yani yaklaşık 200 bin dolara yükselmesini engellemedi.

    Steve Jobs imzalı kartvizit 181 bin dolara satıldı Tam Boyutta Gör
    RR Auction, tüm bu süre içinde Jobs tarafından imzalanmış beşten az Apple Computer kartvizitinin PSA/DNA kimlik doğrulamasından başarıyla geçtiğini bildirdi. İmzalı kartvizit, 176.850 dolara satılan Steve Jobs imzalı bir çekten ve 147.286 dolara alıcı bulan 4GB hafızalı orijinal, kapalı kutu bir iPhone'dan daha pahalıya satıldı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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