Zuckerberg, Apple hakkında çok sert konuştu: “İnsanları sıkıştırarak para kazanıyorlar”

Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son açıklamalarıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Joe Rogan'ın podcast programına katılan Zuckerberg, Apple'ı hedef alarak, şirketin uzun zamandır büyük bir yenilik gerçekleştiremediğini iddia etti. Zuckerberg, “Steve Jobs iPhone'u icat etti ve 20 yıl sonra hala onun üzerinde oturuyor gibiler.” dedi.

“Jobs’ın icadı üzerinde oturuyorlar”

Zuckerberg, Apple’ın yenilik yapmayı unuttuğuna dikkat çekerken “Bir yandan iPhone harika bir şey oldu, çünkü artık dünyadaki hemen herkesin bir telefonu var ve bu, gerçekten inanılmaz şeyleri mümkün kılıyor. Ama diğer yandan, bu platformu, bana keyfi gibi görünen birçok kural koymak için kullandılar ve uzun zamandır gerçekten büyük bir yenilik yapmadıklarını düşünüyorum. Steve Jobs iPhone'u icat etti ve 20 yıl sonra hala onun üzerinde oturuyor gibiler.”

Tam Boyutta Gör Meta ile Apple arasındaki gerilim yeni bir durum değil. İki teknoloji devi, özellikle Apple'ın uygulama içi satın alma işlemlerinden aldığı yüzde 30'luk kesinti nedeniyle yıllardır karşı karşıya geliyor. Zuckerberg, bu kesintiyi "keyfi bir vergi" olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu. Hatırlanacağı üzere Apple'ın iOS cihazlarındaki veri takibi kısıtlamaları Meta’nın reklam hedefleme kapasitesine ciddi darbe vurmuş ve şirkete milyarlarca dolar kaybettirmişti.

“İnsanları sıkıştırıyorlar”

Zuckerberg, Apple'ın tüketiciler ve geliştiriciler üzerindeki mali yükü artırdığını savunurken iPhone satışlarının yetersiz geliştirmeler nedeniyle düştüğünü ve insanları cihazlarını daha uzun süre kullandığını savundu: “Peki bir şirket olarak nasıl daha fazla para kazanıyorlar? Bunu temelde insanları sıkıştırarak ve sizin de söylediğiniz gibi geliştiricilere %30 vergi uygulayarak, daha fazla çevre birimi ve ona bağlanan şeyler satın almanızı sağlayarak yapıyorlar. Biliyorsunuz, Air Pods gibi şeyler üretiyorlar, ki bunlar harika, ama başka herhangi birinin iPhone'a aynı şekilde bağlanabilecek bir şey üretebilmesini iyice engellediler.”

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Zuckerberg, Apple’ın kendi ürün ekosistemini koruma politikasını da hedef aldı. Şirketin güvenlik ve gizlilik iddialarını "rakipleri engellemek için bir bahane" olarak gördüğünü ifade etti. Özellikle Meta’nın yeni Ray-Ban akıllı gözlüklerinin iPhone’larla entegrasyonu konusundaki zorluklara dikkat çeken Zuckerberg, Apple’ın "rastgele kuralları" olmadan şirket kârlılığını ikiye katlayabileceklerini savundu.

Zuckerberg, inovasyonda başarısız olan herhangi bir şirketin bir başkası tarafından “yenilme” riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarırken Apple’ın yıllar sonra piyasaya sürdüğü yeni ürün kategorisi Vision Pro hakkında da konuştu. Zuckerberg, “film izlemek için gerçekten iyi olduğunu” duyduğunu söyledi. Meta, Meta Quest adlı kendi başlıklarını üretiyor.

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