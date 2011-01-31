Steve Wozniak, beyaz iPhone 4 hakkında konuştu

Engadget'in ünlü şovu "The Engadget Show"'un bu haftaki bölümüne konuk olan Teknoloji dünyasının en sevilen isimlerinden olan Apple'ın kurucusu Steve Wozniak, satışa sunulması yılan hikayesine dönen beyaz iPhone 4 hakkında konuştu.

Woz büyücüsü, beyaz iPhone 4'ün sürekli ertelenmesinin nedeni olarak Apple'ın açıklamalarındaki gibi üretim zorluğu olduğunu söyledi. Kullanılan boyanın ışığı absorbe etmesi- emmesine bağlı olarak olarak kamera performansının etkilendiği dile getiren Woz, Apple'ın bu sorunun önüne geçtiğini ve yakın gelecekte cihazın satışa sunulacağını umduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayı içersinde de Cult of Mac sitesi Apple'a yakın isimlerine dayandırdığı iddiasında beyaz iPhone 4'ün yarı saydam camının kamera performansını azaltıcı etki yapmasından dolayı ertelendiğini dile getirmişti.