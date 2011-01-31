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Steve Wozniak, beyaz iPhone 4 hakkında konuştu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,4b
1
37
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Engadget'in ünlü şovu "The Engadget Show"'un bu haftaki bölümüne konuk olan Teknoloji dünyasının en sevilen isimlerinden olan Apple'ın kurucusu Steve Wozniak, satışa sunulması yılan hikayesine dönen beyaz iPhone 4 hakkında konuştu.

Woz büyücüsü, beyaz iPhone 4'ün sürekli ertelenmesinin nedeni olarak Apple'ın açıklamalarındaki gibi üretim zorluğu olduğunu söyledi. Kullanılan boyanın ışığı absorbe etmesi- emmesine bağlı olarak olarak kamera performansının etkilendiği dile getiren Woz, Apple'ın bu sorunun önüne geçtiğini ve yakın gelecekte cihazın satışa sunulacağını umduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayı içersinde de Cult of Mac sitesi Apple'a yakın isimlerine dayandırdığı iddiasında beyaz iPhone 4'ün yarı saydam camının kamera performansını azaltıcı etki yapmasından dolayı ertelendiğini dile getirmişti.


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DH Misafiri 8 yıl
Real brain power on display. Thanks for that ansewr!
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Shatan 8 yıl
Siyah daha iyi bence beyaz kadın için
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myfranco 8 yıl
beyaz iphone hakkında 3-4 kişi bile konuşmamış.Gerisi vergi, fahiş fiyat, kampanya vs.. topic bu kadar amacından sapmazki.
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darkman355 8 yıl
valla amerikadan 1050 tl ye getirttim yarı yarıya arkadaşlar burda 2000 küsürlerden baysediyorlar insan utanır be yuh
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CTU 8 yıl
yaaa başlığa bak altında konuşulanlara bak.arkadaşlar tartışacaksanız açar başlık konuşursunuz isteyen bakar fikrini beyan eder. Beyaz iphone başlığının altında alakasız şeyler konuşuluyor.
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Turkiye34BJK 8 yıl
ya boşverin ya parasını bu konuda ne konuşsanızda değişmez fiyatı takii mesela turkcell veya başka operatörlere tepki gösterip fiyatın inmesini sağlayabilirsiniz buna e-mail yoluyla ilk başta deneyebilisiniz yada telefon bombardımıyla ama iphone4 ü boşverin sadece iphone4s mi yoksa iphone5 için isteyin çünkü i5 haziranda çıkacak yanılmıyorsam
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Rouvax 8 yıl
Ya Apple ın suçu değil Türkiye de fiyatların böyle oluşu.
Ipad in fiyatları niye daha makul kalıyo iphone a göre ?
Adam 2000 tl nin üzerinde fiyat koyup müşterileri de 2 aylık sıraya koyuyosa suç bizim müstehakız buna. Gidip doğubanktan al kardeşim, gittigidiyordan al. Yurtdışına çık al. Sen bu fiyatlara hazırsın, Aynı işi yapan telefonları almayıp gidip illaha iphone diye tuttuyosun ki türkiye de Iphone 4 olayı tamamen mantık dışı durumda. (yurtdışında olsan fiyatlar tercihe uygun). fiyat farkını göre göre gidip sıraya giriyosan sen müstehaksın bu fiyatlara. İthalatçılar keriz mi ? Gayet güzel ticaret yapıyolar. Alıcısı var niye daha ucuza satsın.

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6464756hythht 8 yıl
ya burası gene androidcilerle dolmus kardesim yürüyün gidin kendi forumunuza ne geziyorsunuz burada ?
ewd cok pahalı ewd kazıklıyorlar herkezi ewd 5 para etmez telefon iphone4 ama ben alıyorum kardes var mı diyerceğin _?
herkesin kendi parası kendi zevki siz ne karısıyorsunuz ...bana görede galaxy's midir nedir öyle iğrenç tasarımlı plastik kasa'ya 1 milyar küsür verende bence bi sorun var..neyse smdi agzımı acmıyayim herkeze ii forumlar


kedi uzanamadığı ciğere mundar der ..
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ceo-tr 8 yıl
apple kullanıcısına yüklenmiyoruz ki. bence iphone çok güzel bir cihaz. ben androidli telefon kullanıyorum ama almanyadan uygun fiyatlı olursa yaza doğru getirmeyi düşünüyorum. ( yada galaxy. ) ama türkiyede çok pahalı.
konu iphone olduğu için böyle gelişti. bence diğer markalarda çok pahalı. genel eleştiri yani.
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Rouvax 8 yıl
Iphone almadan yaşanıyo ama benzin olmadan yaşanmıyo fark daha belli oldu mu ?
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ceo-tr 8 yıl

Rouvax

Iphone almadan yaşanıyo ama benzin olmadan yaşanmıyo fark daha belli oldu mu ?




+1 aynen. en azından bazı şeylerde tavrımızı belli etmemiz lazım.
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webislander 8 yıl
benzin almadan yaşanmıyor demek?
ama altına siyah arabayı alıp castık castık gezmeyi,gidip bakkaldan 7 milyona amerikan sigarası almayı biliyor bizim insanımız.
madem iphone almadan yaşanıyor,altımıza lüks araba çekmeden de yaşanıyor
bu yaşama yaşayamama muhabbeti uzar gider,herkesin bir zevki var,apple kullanıcılarına bu kadar yüklenmek neden hoşunuza gidiyor ilginç
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Firaristt 8 yıl
Beyaz reng telefonlara daha isinamadim sanirim... ne galaxy s in ne de iphone un beyazini beğenmiyorum... bu arada iphone a o kadar vericeğinize galaxy s gibi androidli bir telefonu neredeyse yari fiyatina alabiliyorsunuz... akil var mantik var bir telefona 1000tl bile çok iken ip4 e 2000tl el insaf yani... isim sattiriyor ürün değil..
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webislander 8 yıl
evet eğer konu vergilerden ve kazıklanmaktan açılıyorsa çok iyi bir eşleşme
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pascuu 8 yıl

Firaristt

Beyaz reng telefonlara daha isinamadim sanirim... ne galaxy s in ne de iphone un beyazini beğenmiyorum... bu arada iphone a o kadar vericeğinize galaxy s gibi androidli bir telefonu neredeyse yari fiyatina alabiliyorsunuz... akil var mantik var bir telefona 1000tl bile çok iken ip4 e 2000tl el insaf yani... isim sattiriyor ürün değil..

komık.ıphone u gercekten kullandın mı merak edıyorum.
Ben ısım geregı her turlu telefon ve mobıl cıhazı kullanıyorum.Galaxy tab ıpade yakın bır cıhaz fakat marketplace ınden kaybedıyor.
Iphone ıle galaxy yı karsılastırmam bıle
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Rouvax 8 yıl
Arkadaş Amerika da da ucuz değil dediği için ona cevap vermek istedim türkiye den bahsetmiyorum.
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Rouvax 8 yıl
Kontratsız 700 doların aşağısına satılan çok yer var ne oluyo da türkiye de 1000$ dan fazla oluyo tamamı vergi değil.
Afedersiniz ama türkiyeden garantili alanlar bence biraz enayi.
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akmac 8 yıl

Rouvax
Kontratsız 700 doların aşağısına satılan çok yer var ne oluyo da türkiye de 1000$ dan fazla oluyo tamamı vergi değil.
Afedersiniz ama türkiyeden garantili alanlar bence biraz enayi.

Su an en ucuzu Vodafone kontratli var mı sizin daha ucuza aldığınız bi yer mi var :)
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Rainbow6 8 yıl
Aslinda dogru diyosunda amerkada da cok ucuz degil telefon adamlar o kadar cok seviyolarki 200 dolar verip birde 2yil ayda 70 dolara imza atiyolar bunuda almak o kadar kolay degil kredi arastirmasi yapiyo kontrattan once :) yani kredi notu kotuyse vermiyo telefonu bas 700 dolar al diyo
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