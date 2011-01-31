Steve Wozniak, beyaz iPhone 4 hakkında konuştu

Engadget'in ünlü şovu "The Engadget Show"'un bu haftaki bölümüne konuk olan Teknoloji dünyasının en sevilen isimlerinden olan Apple'ın kurucusu Steve Wozniak, satışa sunulması yılan hikayesine dönen beyaz iPhone 4 hakkında konuştu.
Woz büyücüsü, beyaz iPhone 4'ün sürekli ertelenmesinin nedeni olarak Apple'ın açıklamalarındaki gibi üretim zorluğu olduğunu söyledi. Kullanılan boyanın ışığı absorbe etmesi- emmesine bağlı olarak olarak kamera performansının etkilendiği dile getiren Woz, Apple'ın bu sorunun önüne geçtiğini ve yakın gelecekte cihazın satışa sunulacağını umduğunu belirtti.
Geçtiğimiz Ekim ayı içersinde de Cult of Mac sitesi Apple'a yakın isimlerine dayandırdığı iddiasında beyaz iPhone 4'ün yarı saydam camının kamera performansını azaltıcı etki yapmasından dolayı ertelendiğini dile getirmişti.
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Ipad in fiyatları niye daha makul kalıyo iphone a göre ?
Adam 2000 tl nin üzerinde fiyat koyup müşterileri de 2 aylık sıraya koyuyosa suç bizim müstehakız buna. Gidip doğubanktan al kardeşim, gittigidiyordan al. Yurtdışına çık al. Sen bu fiyatlara hazırsın, Aynı işi yapan telefonları almayıp gidip illaha iphone diye tuttuyosun ki türkiye de Iphone 4 olayı tamamen mantık dışı durumda. (yurtdışında olsan fiyatlar tercihe uygun). fiyat farkını göre göre gidip sıraya giriyosan sen müstehaksın bu fiyatlara. İthalatçılar keriz mi ? Gayet güzel ticaret yapıyolar. Alıcısı var niye daha ucuza satsın.
kedi uzanamadığı ciğere mundar der ..
+1 aynen. en azından bazı şeylerde tavrımızı belli etmemiz lazım.
ama altına siyah arabayı alıp castık castık gezmeyi,gidip bakkaldan 7 milyona amerikan sigarası almayı biliyor bizim insanımız.
madem iphone almadan yaşanıyor,altımıza lüks araba çekmeden de yaşanıyor
bu yaşama yaşayamama muhabbeti uzar gider,herkesin bir zevki var,apple kullanıcılarına bu kadar yüklenmek neden hoşunuza gidiyor ilginç
komık.ıphone u gercekten kullandın mı merak edıyorum.
Ben ısım geregı her turlu telefon ve mobıl cıhazı kullanıyorum.Galaxy tab ıpade yakın bır cıhaz fakat marketplace ınden kaybedıyor.
Iphone ıle galaxy yı karsılastırmam bıle
Afedersiniz ama türkiyeden garantili alanlar bence biraz enayi.
Su an en ucuzu Vodafone kontratli var mı sizin daha ucuza aldığınız bi yer mi var :)