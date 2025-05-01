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    A101 marketler iPhone 16e ve 100W şarj adaptörü satıyor

    1 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16e akıllı telefon modeli, Aukey 100W şarj adaptörü ve Samsung Galaxy Buds FE tam kablosuz kulaklık modeli yer alıyor. 

    1 Mayıs A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin haftalık Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerden tam kablosuz kulaklıklara ve duvar tipi hızlı şarj adaptörüne kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

    1 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    1 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16e akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.1 inç OLED ekran, A18 çip, Apple Intelligence, 48 megapiksel ikisi bir arada kamera sistemi olan iPhone 16e modeli 44999TL olarak önceki satışa göre bir miktar daha indirime girmiş. 

    Diğer taraftan Aukey markasına ait toplamda 100W enerji verebilen ve 4 adet USB çıkışı olan şarj adaptörü 2499TL iken Samsung Galaxy Buds FE tam kablosuz kulaklık modeli de 1949TL olarak satılacak.
     

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