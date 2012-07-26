Strategy Analytics: iPad 2. çeyrekte de hakimiyetini devam ettiriyor

Haber Editörü
Apple'ın kısa süre önce duyurduğu 2012 mali yılı üçüncü çeyrek mali raporlarında 17 milyon iPad modelinin satıldığı belirtilmişti. Analiz firmalarından da yılın ikinci çeyreği için tablet segmentinin genel görünümü gelmeye başladı.
Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl aynı döneme göre satış rakamı anlamında büyük bir artış olsa da pazar paylarında sadece Apple artış gösterdi.
Apple, ikinci çeyrekte sattığı 17 milyon iPad ile pazar payını yüzde 62'den yüzde 68.3'e çıkarırken, 7.3 milyon adet satılan Android tabletler yüzde 29.3 pazar payını korudu. Geçen yıl aynı dönemde 9.3 milyon iPad, 4.4 milyon Android tablet satılmıştı.
Geçen yıl aynı dönemde 600 000 Windows tablet satılırken Microsoft'un pazardaki payı yüzde 4'tü. Yılın ikinci çeyreğinde ise 300 000 adet satılan Windows tabletler Microsoft'u yüzde 1.2 pazar payına geriletti. 2. çeyrekte satılan toplam tablet sayısı 24.9 milyon adet oldu.
Geçen yıl yayınlanan istatistiklerde iPad'in pazar payını yavaş yavaş kaybedeceği öngörülüyordu. Ancak şu an azalmaktan ziyade devamlı artış gösteren bir eğilim bulunuyor. Nexus 7 ile başlayan 200$ altı tablet segmentindeki hareketlilikle ve Windows 8 tabletlerin piyasaya çıkışıyla gelecek sene başlarında durum biraz değişiklik gösterebilir.
http://blogs.strategyanalytics.com/TTS/post/2012/07/25/Apple-iPad-Captures-68-Percent-Share-of-25-Million-Global-Tablet-Shipments-in-Q2-2012.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DH yönetiminin yüklü miktarda hissesi var. Zarar mı etsinler?
Apple firması hakkında çeşitli araştırmalarımız olmuştu. Özellikle marjinal maliyet ve ortalama sabit maliyet kalemlerini diğer sektör liderleriyle kıyas etmiştik (Mercedes Benz, walmart vb.) Burada dikkat çekici sonuç apple'ın sanılanın aksine çok düşük sabit maliyetlerle çalışıyor olmasıydı zira genellikle abd menşeli firmalar genellikle rakiplerine göre %5-%10 daha yüksek ortalama sabit maliyetle çalışırlar. Apple özelinde bakıldığında bu sorunu doğu üretim tesislerini optimum seviyede kullanarak aştığını görüyoruz. Bunu anlamak için ise Toplam sabit maliyet kalemlerine bakmamız yeterli. Aradaki farkın diferansiyel denklemine bakarsak %11 civarı bir fark görünüyor bu da başarılı bir firma için gayet yeterli bir sonuç. Diğer sektörlerde lider firmalara bakıldığında karlılık dengesi ve yakın rakip analizinde apple kadar başarılı olmadıkları görülüyor.
Fortune'un yayınladığı ''en büyük 500 şirket'' (2011) listesine göre apple 65 milyar 225 milyon dolar gelir ve 14 milyar dolar karla abd'de 35. dünyada 111. sırada. Yakın rakip olarak görülen samsung ise dünya listesinde 133milyar781 milyon dolar gelir ve 15milyar dolar karla 22.sırada ( Bu listedeki şirketlerin gelir giderlerinin mecmu toplamı alındığını unutmayın. Sektörel bazda homojen liste değildir.)
Öncelikle selamun aleyküm kardeşim;
Başka bir müslüman bir kardeşimize oruç tutma diyerek büyük bir günaha ve vebale girdiğini hatırlatmak isterim. Şayet bu kul ile Allah arasında olan bir şeydir ve sizin karışmaya hakkınız yoktur. Lütfen daha duyarlı olalım.
Herkese hayırlı ramazanlar dilerim...
Oruç tutma sen. Zira akli melekelerin dumura uğruyor.
Bu hesapla minibüste falan kullanana mutlaka rastlamak lazım.
Satın alan falan yok kısacası.
Hocam senin ortamla alakali ingilterede herkesin elinde var bir tableti