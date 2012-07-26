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Strategy Analytics: iPad 2. çeyrekte de hakimiyetini devam ettiriyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın kısa süre önce duyurduğu 2012 mali yılı üçüncü çeyrek mali raporlarında 17 milyon iPad modelinin satıldığı belirtilmişti. Analiz firmalarından da yılın ikinci çeyreği için tablet segmentinin genel görünümü gelmeye başladı.

Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl aynı döneme göre satış rakamı anlamında büyük bir artış olsa da pazar paylarında sadece Apple artış gösterdi.

Apple, ikinci çeyrekte sattığı 17 milyon iPad ile pazar payını yüzde 62'den yüzde 68.3'e çıkarırken, 7.3 milyon adet satılan Android tabletler yüzde 29.3 pazar payını korudu. Geçen yıl aynı dönemde 9.3 milyon iPad, 4.4 milyon Android tablet satılmıştı.

Geçen yıl aynı dönemde 600 000 Windows tablet satılırken Microsoft'un pazardaki payı yüzde 4'tü. Yılın ikinci çeyreğinde ise 300 000 adet satılan Windows tabletler Microsoft'u yüzde 1.2 pazar payına geriletti. 2. çeyrekte satılan toplam tablet sayısı 24.9 milyon adet oldu.

Geçen yıl yayınlanan istatistiklerde iPad'in pazar payını yavaş yavaş kaybedeceği öngörülüyordu. Ancak şu an azalmaktan ziyade devamlı artış gösteren bir eğilim bulunuyor. Nexus 7 ile başlayan 200$ altı tablet segmentindeki hareketlilikle ve Windows 8 tabletlerin piyasaya çıkışıyla gelecek sene başlarında durum biraz değişiklik gösterebilir.

http://blogs.strategyanalytics.com/TTS/post/2012/07/25/Apple-iPad-Captures-68-Percent-Share-of-25-Million-Global-Tablet-Shipments-in-Q2-2012.aspx Yorum Yaz
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galluptack1112 6 yıl
Yani basit tüketici tahminleri bunları açıklamaya yetmez, tüketicinin bu konudaki bilgisi de yetmez.
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raptor2009 6 yıl
Evet Apple iPad ile piyasada lider gerçekten de gerek tasarım gerekse iOS bakımından çok iyi bir cihaz ama Nexus 7 bu hızla satılırken ve Win 8'li tabletler gelirken (kimse Windows'tan tablet olmaz falan demesin şimdi sistem tamamen dokunmatik üzerine oluşturulmuş ve piyasaya bu kadar geç girdiğine göre üzerinde uzun süre çalışılmış) iPad bu pazar payını elbet kaybedecektir.
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Erasmus78 6 yıl
cagataykoroglu
Benim anlamadığım Apple ın açıkladığı sonuçlarda neden sadece tek olumlu kalem olan tablet bölümü haber yapıldı? iPhone ve diğer ürünlerdeki düşüşler karlılıkta ve gelirde yaşanan düşüşler neden yazılmıyor?

DH yönetiminin yüklü miktarda hissesi var. Zarar mı etsinler?
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DH Misafiri 6 yıl
Apple bulunduğu piyasada bariz şekilde ''hakim firma fiyat önderi''dir. (bu iktisadi bir toeridir). Ekonomi eğitimi almış olanlar bileceklerdir, bu firmalar piyasa önderidir ve diğer firmalar tarafından izlenirler. Burada hesaplamalar çok karmaşık ekonomik analizler gerektirir. Yani basit tüketici tahminleri bunları açıklamaya yetmez, tüketicinin bu konudaki bilgisi de yetmez.
Apple firması hakkında çeşitli araştırmalarımız olmuştu. Özellikle marjinal maliyet ve ortalama sabit maliyet kalemlerini diğer sektör liderleriyle kıyas etmiştik (Mercedes Benz, walmart vb.) Burada dikkat çekici sonuç apple'ın sanılanın aksine çok düşük sabit maliyetlerle çalışıyor olmasıydı zira genellikle abd menşeli firmalar genellikle rakiplerine göre %5-%10 daha yüksek ortalama sabit maliyetle çalışırlar. Apple özelinde bakıldığında bu sorunu doğu üretim tesislerini optimum seviyede kullanarak aştığını görüyoruz. Bunu anlamak için ise Toplam sabit maliyet kalemlerine bakmamız yeterli. Aradaki farkın diferansiyel denklemine bakarsak %11 civarı bir fark görünüyor bu da başarılı bir firma için gayet yeterli bir sonuç. Diğer sektörlerde lider firmalara bakıldığında karlılık dengesi ve yakın rakip analizinde apple kadar başarılı olmadıkları görülüyor.
Fortune'un yayınladığı ''en büyük 500 şirket'' (2011) listesine göre apple 65 milyar 225 milyon dolar gelir ve 14 milyar dolar karla abd'de 35. dünyada 111. sırada. Yakın rakip olarak görülen samsung ise dünya listesinde 133milyar781 milyon dolar gelir ve 15milyar dolar karla 22.sırada ( Bu listedeki şirketlerin gelir giderlerinin mecmu toplamı alındığını unutmayın. Sektörel bazda homojen liste değildir.)
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cagataykoroglu 6 yıl
Benim anlamadığım Apple ın açıkladığı sonuçlarda neden sadece tek olumlu kalem olan tablet bölümü haber yapıldı? iPhone ve diğer ürünlerdeki düşüşler karlılıkta ve gelirde yaşanan düşüşler neden yazılmıyor?
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Amedra 6 yıl
misafir üyeler anca konunun içine etmek için varlar boyle.devam ederse haber ile mesajlar arasındaki dağlar kadar fark.olunca konu hep başka yere sapıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Erasmus78
DH MisafiriBunlar yalan dolan, kayseri akkışlada oturuyorum burda neden kimsede göremiyorum o zaman ?Bu hesapla minibüste falan kullanana mutlaka rastlamak lazım.Satın alan falan yok kısacası.
Oruç tutma sen. Zira akli melekelerin dumura uğruyor.

Öncelikle selamun aleyküm kardeşim;
Başka bir müslüman bir kardeşimize oruç tutma diyerek büyük bir günaha ve vebale girdiğini hatırlatmak isterim. Şayet bu kul ile Allah arasında olan bir şeydir ve sizin karışmaya hakkınız yoktur. Lütfen daha duyarlı olalım.
Herkese hayırlı ramazanlar dilerim...
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galluptack1112 6 yıl
fakat şu durumda microsoftun pazara girmesi tıpkı windows phone'lar da olduğu gibi sadece ufak bir kesimin kullandığı bir teknoloji olacaktır.
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Erasmus78 6 yıl
DH Misafiri
Bunlar yalan dolan, kayseri akkışlada oturuyorum burda neden kimsede göremiyorum o zaman ?Bu hesapla minibüste falan kullanana mutlaka rastlamak lazım.Satın alan falan yok kısacası.

Oruç tutma sen. Zira akli melekelerin dumura uğruyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Bunlar yalan dolan, kayseri akkışlada oturuyorum burda neden kimsede göremiyorum o zaman ?
Bu hesapla minibüste falan kullanana mutlaka rastlamak lazım.
Satın alan falan yok kısacası.
1 Yanıt Yanıtla
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Lord Melkor 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bunlar yalan dolan, kayseri akkışlada oturuyorum burda neden kimsede göremiyorum o zaman ?
Bu hesapla minibüste falan kullanana mutlaka rastlamak lazım.
Satın alan falan yok kısacası.

Hocam senin ortamla alakali ingilterede herkesin elinde var bir tableti
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