Strategy Analytics: iPad 2. çeyrekte de hakimiyetini devam ettiriyor

Apple'ın kısa süre önce duyurduğu 2012 mali yılı üçüncü çeyrek mali raporlarında 17 milyon iPad modelinin satıldığı belirtilmişti. Analiz firmalarından da yılın ikinci çeyreği için tablet segmentinin genel görünümü gelmeye başladı.





Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl aynı döneme göre satış rakamı anlamında büyük bir artış olsa da pazar paylarında sadece Apple artış gösterdi.





Apple, ikinci çeyrekte sattığı 17 milyon iPad ile pazar payını yüzde 62'den yüzde 68.3'e çıkarırken, 7.3 milyon adet satılan Android tabletler yüzde 29.3 pazar payını korudu. Geçen yıl aynı dönemde 9.3 milyon iPad, 4.4 milyon Android tablet satılmıştı.





Geçen yıl aynı dönemde 600 000 Windows tablet satılırken Microsoft'un pazardaki payı yüzde 4'tü. Yılın ikinci çeyreğinde ise 300 000 adet satılan Windows tabletler Microsoft'u yüzde 1.2 pazar payına geriletti. 2. çeyrekte satılan toplam tablet sayısı 24.9 milyon adet oldu.





Geçen yıl yayınlanan istatistiklerde iPad'in pazar payını yavaş yavaş kaybedeceği öngörülüyordu. Ancak şu an azalmaktan ziyade devamlı artış gösteren bir eğilim bulunuyor. Nexus 7 ile başlayan 200$ altı tablet segmentindeki hareketlilikle ve Windows 8 tabletlerin piyasaya çıkışıyla gelecek sene başlarında durum biraz değişiklik gösterebilir.