Strato’dan HiDrive bulut depolama alanı için yeni uygulamalar

STRATO'nun HiDrive müşterileri, Android ve iOS için geliştirilen uygulamaların en son sürümlerinin keyfini çıkarmaya başlayabilir. HiDrive geliştiricileri, yenilikçi bir tasarımın yanı sıra yazılımsal iyileştirmeler de gerçekleştirdiler.

HiDrive'ın artan popülaritesi, uygulamanın esnekliğinden ve Almanya’da bulunan sunucu merkezinin TÜV sertifikalı yüksek performanslı bilgi işlem merkezlerindeki hostingden kaynaklanıyor.

Neler değişti?

Tasarım iyileştirildi: Kullanım daha sezgisel ve genel navigasyon daha net hale getirildi. Bununla birlikte Android uygulaması Google'ın materyal tasarımında görünüyor. Böylece diğer Android uygulamalarıyla karşılaştırıldığında, HiDrive arayüzü daha tutarlı olmasıyla öne çıkıyor.

Sınıflandırma işlevi optimize edildi: Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında mevcut dosyaları bireysel olarak, tarihe göre, alfabetik olarak ya da dosya büyüklüğüne göre sınıflandırabiliyorlar.



Paylaşım konsepti revize edildi: Dosyalar artık daha kolay paylaşılabiliyor ve verilen paylaşımlar daha iyi izlenebiliyor. Paylaşım genel görünümünde hangi paylaşımların halen aktif olduğu açıkça görülebiliyor.



Yeni iOS yedeklemesi: Yeni resimler ve videolar için artık otomatik karşıya yükleme özelliği kullanılabiliyor.



Pratik resim bilgileri: Artık Android uygulamasında olduğu gibi, iOS uygulamasında da resimlerin meta verileri görüntüleniyor.



HiDrive – Alman kalitesinde veri depolama alanı

HiDrive, Almanya'nın önde gelen çevrimiçi depolama hizmetlerinden biridir ve çok yönlü erişim olanakları sunmaktadır: Kullanıcılar hem çeşitli uçbirim aygıtları ve işletim sistemleri için uygulamalardan yararlanabilir hem de opsiyonel olarak bir protokol paketi sipariş edebilir ve SMB/CIFS, WebDAV, FTP ya da rsync gibi standart protokoller üzerinden kendi bulut depolama alanlarına erişim sağlayabilirler.

HiDrive, güvenlik konusunda da etkileyicidir: Tüm veriler, STRATO'nun Berlin ve Karlsruhe şehirlerinde bulunan yüksek performanslı bilgi işlem merkezlerinde depolanmaktadır. Veriler, uluslararası düzeyde en sıkı kanunlardan biri olan Alman Veri Koruma Kanununa göre işlenmektedir.