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    iOS 26 ile iPhone'ların Kamera uygulaması yenilendi: İşte yeni arayüz ve değişiklikler

    Apple, WWDC25 etkinliğinde üzerinde durmasa da iOS 26 ile iPhone'ların Kamera uygulamasını tamamen yeniledi. Yeni tasarım, daha akıcı ve daha kolay kullanım sunuyor.

    ios 26 iphone yeni kamera uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 ile iPhone’ların Kamera uygulamasını yıllar sonra yeniledi. Yeni tasarımla fotoğraf ve video çekimi arasında geçiş, ayarlara erişim çok daha kolay hale getirildi.

    iOS 26 Kamera uygulaması yenilikleri

    iOS 26 kamera uygulaması ayarlar Tam Boyutta Gör
    Ana kamera ekranı Fotoğraf ve Video modlarına öncelik veriyor. Ek çekim seçenekleri (Sinematik, Portre ve Ağır Çekim gibi) hâlâ mevcut ancak sola veya sağa kaydırarak erişilebiliyor. Bir mod içinde yukarı kaydırarak, Pozlama, Zamanlayıcı ve Diyafram gibi ilgili ayarlara ulaşılıyor. Çözünürlük ve kare hızı kontrolleri, Flaş ve Gece Modu geçişleriyle birlikte artık ekranın üst kısmında yer alıyor. Bu simgelere uzun basıldığında ek yapılandırma menüleri açılıyor.

    Kamera uygulamasının yeni düzeni gelişmiş araçları erişilebilir tutarken görsel karmaşayı azaltıyor. iOS 26 geliştirici betasını cihazınıza yükleyerek yenilenen Kamera uygulamasını deneyimleyebilirsiniz ancak ilk yükleyenler betanın stabil olmadığını söylüyor. Hatta iOS 26 betası önceki sürümün betasına kıyasla daha fazla sorun içeriyor.

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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