iOS 26 ile iPhone'ların Kamera uygulaması yenilendi: İşte yeni arayüz ve değişiklikler

iOS 26 Kamera uygulaması yenilikleri
Kamera uygulamasının yeni düzeni gelişmiş araçları erişilebilir tutarken görsel karmaşayı azaltıyor. iOS 26 geliştirici betasını cihazınıza yükleyerek yenilenen Kamera uygulamasını deneyimleyebilirsiniz ancak ilk yükleyenler betanın stabil olmadığını söylüyor. Hatta iOS 26 betası önceki sürümün betasına kıyasla daha fazla sorun içeriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.