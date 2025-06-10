iOS 26 ile iPhone'ların Kamera uygulaması yenilendi: İşte yeni arayüz ve değişiklikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile iPhone’ların Kamera uygulamasını yıllar sonra yeniledi. Yeni tasarımla fotoğraf ve video çekimi arasında geçiş, ayarlara erişim çok daha kolay hale getirildi.

iOS 26 Kamera uygulaması yenilikleri

Tam Boyutta Gör Ana kamera ekranı Fotoğraf ve Video modlarına öncelik veriyor. Ek çekim seçenekleri (Sinematik, Portre ve Ağır Çekim gibi) hâlâ mevcut ancak sola veya sağa kaydırarak erişilebiliyor. Bir mod içinde yukarı kaydırarak, Pozlama, Zamanlayıcı ve Diyafram gibi ilgili ayarlara ulaşılıyor. Çözünürlük ve kare hızı kontrolleri, Flaş ve Gece Modu geçişleriyle birlikte artık ekranın üst kısmında yer alıyor. Bu simgelere uzun basıldığında ek yapılandırma menüleri açılıyor.

iOS 26 developer beta çıktı: iOS 26 dev beta nasıl yüklenir? 9 sa. önce eklendi

Kamera uygulamasının yeni düzeni gelişmiş araçları erişilebilir tutarken görsel karmaşayı azaltıyor. iOS 26 geliştirici betasını cihazınıza yükleyerek yenilenen Kamera uygulamasını deneyimleyebilirsiniz ancak ilk yükleyenler betanın stabil olmadığını söylüyor. Hatta iOS 26 betası önceki sürümün betasına kıyasla daha fazla sorun içeriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 ile iPhone'ların Kamera uygulaması yenilendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: