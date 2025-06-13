Google'ın fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, iOS'te büyük güncelleme aldı

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Tam Boyutta Gör Google, iPhone ve iPad için Snapseed uygulamasına yıllar sonra en kapsamlı güncellemeyi sundu. Snapseed 3 sürümü, yeni sekmeler, sadeleştirilmiş simge ve kontrollerle yeni bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Artık düzenleme geçmişini yeni bir ızgarada göreceksiniz. Ayrıca, fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz birçok yeni film filtresi mevcut.

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Snapseed 3 ile gelen yenilikler

Fark edilen ilk değişiklik, yeni ve basitleştirilmiş bir tasarıma kavuşan logoda. Mevcut yaprak ve dikdörtgen şeklindeki öğe, tek yeşil yüzlü yaprakla değiştirilmiş. Ayrıca logonun renk paletinde de değişiklikler yapıldığı ve artık daha az çeşitliliğe sahip bir renk yelpazesinin bulunduğu söyleniyor.

Ayrıca, hızlı erişim için düzenleme araçlarını kaydetmenize olanak tanıyan yeni bir Favoriler sekmesi mevcut. Bu seçenek Görünümler ile Araçlar arasında alt çubuğun ortasına eklenmiş. Dışa aktarma seçeneği de ekranın sağ üst köşesine taşınmış. Çoğu ayarda değerleri değiştirmek için artık soldan sağa kaydırılabilen bir kontrol sistemi var. Bu arada yukarı ve aşağı kaydırarak düzenleme ayarlamalarını değiştirebiliyorsunuz.

Snapseed güncellemesi, yeni film filtreleri de içeriyor. Kodak Gold 200, Fuji Superia 800, Polaroid 600 ve Technicolor gibi klasik analog film rulolarından esinlendiği söylenen 31 yeni filtreden seçim yapabiliyorsunuz.

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