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    Google'ın fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, iOS'te büyük güncelleme aldı

    Google, Snapseed fotoğraf düzenleme uygulamasının iOS sürümüne büyük bir güncelleme yayınladı. Snapseed 3.0, fotoğrafları düzenlemeyi daha da kolaylaştıran yeni arayüz sunuyor.

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    Google, iPhone ve iPad için Snapseed uygulamasına yıllar sonra en kapsamlı güncellemeyi sundu. Snapseed 3 sürümü, yeni sekmeler, sadeleştirilmiş simge ve kontrollerle yeni bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Artık düzenleme geçmişini yeni bir ızgarada göreceksiniz. Ayrıca, fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz birçok yeni film filtresi mevcut.

    Snapseed 3 ile gelen yenilikler

    Fark edilen ilk değişiklik, yeni ve basitleştirilmiş bir tasarıma kavuşan logoda. Mevcut yaprak ve dikdörtgen şeklindeki öğe, tek yeşil yüzlü yaprakla değiştirilmiş. Ayrıca logonun renk paletinde de değişiklikler yapıldığı ve artık daha az çeşitliliğe sahip bir renk yelpazesinin bulunduğu söyleniyor.

    Ayrıca, hızlı erişim için düzenleme araçlarını kaydetmenize olanak tanıyan yeni bir Favoriler sekmesi mevcut. Bu seçenek Görünümler ile Araçlar arasında alt çubuğun ortasına eklenmiş. Dışa aktarma seçeneği de ekranın sağ üst köşesine taşınmış. Çoğu ayarda değerleri değiştirmek için artık soldan sağa kaydırılabilen bir kontrol sistemi var. Bu arada yukarı ve aşağı kaydırarak düzenleme ayarlamalarını değiştirebiliyorsunuz.

    Snapseed güncellemesi, yeni film filtreleri de içeriyor. Kodak Gold 200, Fuji Superia 800, Polaroid 600 ve Technicolor gibi klasik analog film rulolarından esinlendiği söylenen 31 yeni filtreden seçim yapabiliyorsunuz.

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    4S14N_HUNT3R 5 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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