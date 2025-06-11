WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: AI-destekli mesaj özetleri

AI-destekli mesaj özetleme geliyor
WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen Mesaj Özetleme özelliği, WhatsApp ile yapay zeka entegrasyonunu bir adım ileri taşımayı planlıyor. Uygulamada "Private Processing" yani "Özel İşleme" adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, kullanıcılar bir sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntüleyebilecek.
İyi haber şu ki, yeni özellik çok sayıda mesajın biriktiği grup sohbetlerinde kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayabilir. Ancak Gelişmiş Sohbet Gizliliği (Advanced Chat Privacy) açık olan sohbetlerde bu özelliğin aktif olmayacağını hatırlatalım. Meta ise, bu kararın güvenlik kaygılarından değil, AI temelli işlemleri tercih etmeyen kullanıcıların gizlilik tercihlerine yönelik alındığını söylüyor.
Henüz test aşamasında
Son olarak Meta, "Private Processing" altyapısını sadece özetleme amacıyla kullanmakla kalmıyor. Test aşamasında olan bir diğer özellik ise "Yazım Yardımı" (Writing Help). Bu özellik, gönderilecek mesajların yapay zekâ yardımıyla dil bilgisi ve anlatım açısından düzenlenmesini sağlıyor. Şu an için her iki özelliğin de test aşamasında olduğunu söyleyelim ve herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ayrıca Meta AI yapay zeka özellikleri hala ülkemizde mevcut değil. Bu nedenle bekleyiş biraz daha uzun sürebilir.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-25-18-18-whats-new/ https://www.digitalinformationworld.com/2025/06/new-whatsapp-feature-summarizes-unread.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.