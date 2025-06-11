Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: AI-destekli mesaj özetleri

    WhatsApp, kullanıcıların biriken mesajları daha kolay takip edebilmesi için yeni bir yapay zekâ özelliği test ediyor. Uzun sohbetler artık otomatik olarak özetlenebilecek.

    WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: Uzun mesaj derdine son! Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, mesajlaşma deneyimini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Uzun sohbetlerde zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar artık yapay zekâ tarafından oluşturulan mesaj özetlerinden yararlanabilecek. Özellik, hem birebir hem de grup sohbetlerinde çalışıyor. 

    AI-destekli mesaj özetleme geliyor

    WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen Mesaj Özetleme özelliği, WhatsApp ile yapay zeka entegrasyonunu bir adım ileri taşımayı planlıyor. Uygulamada "Private Processing" yani "Özel İşleme" adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, kullanıcılar bir sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntüleyebilecek.

    WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: Uzun mesaj derdine son! Tam Boyutta Gör
    Peki özellik nasıl çalışacak? Fotoğraflarda da görülebildiği gibi sohbet ekranında beliren "mesajları özetle" butonuna dokunulduğunda, Meta AI desteğiyle oluşturulan kısa bir içerik özeti oluşturuluyor. Gizlilik konusunda ise Meta, tüm verilerin cihazda işlendiğini ve özetleme sürecinde mesaj içeriklerinin buluta aktarılmadığını söylüyor. Dolayısıyla kullanıcı verileri, Meta ya da WhatsApp sunucularına hiçbir veri iletilmeden işlenmiş olacak.

    İyi haber şu ki, yeni özellik çok sayıda mesajın biriktiği grup sohbetlerinde kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayabilir. Ancak Gelişmiş Sohbet Gizliliği (Advanced Chat Privacy) açık olan sohbetlerde bu özelliğin aktif olmayacağını hatırlatalım. Meta ise, bu kararın güvenlik kaygılarından değil, AI temelli işlemleri tercih etmeyen kullanıcıların gizlilik tercihlerine yönelik alındığını söylüyor.

    Henüz test aşamasında

    Son olarak Meta, "Private Processing" altyapısını sadece özetleme amacıyla kullanmakla kalmıyor. Test aşamasında olan bir diğer özellik ise "Yazım Yardımı" (Writing Help). Bu özellik, gönderilecek mesajların yapay zekâ yardımıyla dil bilgisi ve anlatım açısından düzenlenmesini sağlıyor. Şu an için her iki özelliğin de test aşamasında olduğunu söyleyelim ve herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ayrıca Meta AI yapay zeka özellikleri hala ülkemizde mevcut değil. Bu nedenle bekleyiş biraz daha uzun sürebilir.

    Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-25-18-18-whats-new/ https://www.digitalinformationworld.com/2025/06/new-whatsapp-feature-summarizes-unread.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    punta cana puro en iyi araba şampuanı ktt çarpma fiyat yok top eleven token hilesi galatasaray ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum