WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: AI-destekli mesaj özetleri

Tam Boyutta Gör WhatsApp, mesajlaşma deneyimini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Uzun sohbetlerde zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar artık yapay zekâ tarafından oluşturulan mesaj özetlerinden yararlanabilecek. Özellik, hem birebir hem de grup sohbetlerinde çalışıyor.

AI-destekli mesaj özetleme geliyor

WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen Mesaj Özetleme özelliği, WhatsApp ile yapay zeka entegrasyonunu bir adım ileri taşımayı planlıyor. Uygulamada "Private Processing" yani "Özel İşleme" adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, kullanıcılar bir sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntüleyebilecek.

Tam Boyutta Gör Peki özellik nasıl çalışacak? Fotoğraflarda da görülebildiği gibi sohbet ekranında beliren "mesajları özetle" butonuna dokunulduğunda, Meta AI desteğiyle oluşturulan kısa bir içerik özeti oluşturuluyor. Gizlilik konusunda ise Meta, tüm verilerin cihazda işlendiğini ve özetleme sürecinde mesaj içeriklerinin buluta aktarılmadığını söylüyor. Dolayısıyla kullanıcı verileri, Meta ya da WhatsApp sunucularına hiçbir veri iletilmeden işlenmiş olacak.

İyi haber şu ki, yeni özellik çok sayıda mesajın biriktiği grup sohbetlerinde kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayabilir. Ancak Gelişmiş Sohbet Gizliliği (Advanced Chat Privacy) açık olan sohbetlerde bu özelliğin aktif olmayacağını hatırlatalım. Meta ise, bu kararın güvenlik kaygılarından değil, AI temelli işlemleri tercih etmeyen kullanıcıların gizlilik tercihlerine yönelik alındığını söylüyor.

Henüz test aşamasında

Son olarak Meta, "Private Processing" altyapısını sadece özetleme amacıyla kullanmakla kalmıyor. Test aşamasında olan bir diğer özellik ise "Yazım Yardımı" (Writing Help). Bu özellik, gönderilecek mesajların yapay zekâ yardımıyla dil bilgisi ve anlatım açısından düzenlenmesini sağlıyor. Şu an için her iki özelliğin de test aşamasında olduğunu söyleyelim ve herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ayrıca Meta AI yapay zeka özellikleri hala ülkemizde mevcut değil. Bu nedenle bekleyiş biraz daha uzun sürebilir.

