iOS 26, iPhone'ların alarm uygulamasındaki önemli bir eksikliği gideriyor

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 güncellemesiyle iPhone’ların alarm uygulamasındaki önemli bir eksikliği giderdi. Kullanıcılar artık alarmı ne kadar süreyle ertelemek istediklerini seçebilecek. Şu anda alarm erteleme süresi 9 dakika ile sınırlı ve ayarlanamıyor.

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iOS 26 ile iPhone alarm erteleme süresi değiştirilebilecek

iOS 26 ile ayarlanan her alarma özel erteleme süresi belirlenebiliyor. iOS 26 yüklü iPhone, 1 dakikadan 15 dakikaya kadar alarm erteleme süresi seçeneği sunuyor. Varsayılan ayar hâlâ 9 dakika olsa da bu kolaylıkla değiştirilebiliyor. Alarm ekleme menüsünde alarm ertelemeyi açtıktan sonra alarm erteleme süresi ayarlanabiliyor.

iPhone alarm erteleme süresi ayarlama

iPhone'da Saat uygulamasını açın Alarmlar'a dokunun Bir alarm ekleyin Ertele seçeneğini açın Alarm erteleme süresini (1-15 dk) seçin

Alarm ekranı daha büyük butonlarla yenilendi

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile alarm ekranını da yeniledi. Alarmı erteleme ve durdurma seçeneği, her zamankinden daha büyük gösteriliyor.

Apple, WWDC25 etkinliğinden sonra iOS 26 developer betayı yayınladı. 13 Haziran'da da ilk betadaki bazı hataları düzelten revize edilmiş bir sürümü yayınlandı. iOS 26 public beta Temmuz'da, final sürümü yeni iPhone 17 serisiyle birlikte sonbaharda (Eylül ortası) çıkacak.

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iOS 26, iPhone'ların alarm uygulamasındaki eksikliği gideriyor

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