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    Anlık Bildirim

    iOS 26, iPhone'ların alarm uygulamasındaki önemli bir eksikliği gideriyor

    Apple, iOS 26 ile iPhone alarm erteleme süresini değiştirmeye izin verecek. iOS 18'de alarm erteleme süresi ayarlamak mümkün değil ve alarm 9 dakika aralıklarla çalıyor.

    ios 26 alarm erteleme süresini değiştirme & ayarlama Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 güncellemesiyle iPhone’ların alarm uygulamasındaki önemli bir eksikliği giderdi. Kullanıcılar artık alarmı ne kadar süreyle ertelemek istediklerini seçebilecek. Şu anda alarm erteleme süresi 9 dakika ile sınırlı ve ayarlanamıyor.

    iOS 26 ile iPhone alarm erteleme süresi değiştirilebilecek

    iOS 26 ile ayarlanan her alarma özel erteleme süresi belirlenebiliyor. iOS 26 yüklü iPhone, 1 dakikadan 15 dakikaya kadar alarm erteleme süresi seçeneği sunuyor. Varsayılan ayar hâlâ 9 dakika olsa da bu kolaylıkla değiştirilebiliyor. Alarm ekleme menüsünde alarm ertelemeyi açtıktan sonra alarm erteleme süresi ayarlanabiliyor.

    iPhone alarm erteleme süresi ayarlama

    1. iPhone'da Saat uygulamasını açın
    2. Alarmlar'a dokunun
    3. Bir alarm ekleyin
    4. Ertele seçeneğini açın
    5. Alarm erteleme süresini (1-15 dk) seçin

    Alarm ekranı daha büyük butonlarla yenilendi

    iOS 26 iPhone alarm ekranı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 ile alarm ekranını da yeniledi. Alarmı erteleme ve durdurma seçeneği, her zamankinden daha büyük gösteriliyor.

    Apple, WWDC25 etkinliğinden sonra iOS 26 developer betayı yayınladı. 13 Haziran'da da ilk betadaki bazı hataları düzelten revize edilmiş bir sürümü yayınlandı. iOS 26 public beta Temmuz'da, final sürümü yeni iPhone 17 serisiyle birlikte sonbaharda (Eylül ortası) çıkacak.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    P
    power-pc 6 saat önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    sunroof kapanırken geri açılıyor faturaya yansımadan ek paket alma prozac nedir bim'in en güzel zeytini hangisi kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor

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