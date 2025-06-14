iOS 26, iPhone'ların alarm uygulamasındaki önemli bir eksikliği gideriyor

iOS 26 ile iPhone alarm erteleme süresi değiştirilebilecek
iOS 26 ile ayarlanan her alarma özel erteleme süresi belirlenebiliyor. iOS 26 yüklü iPhone, 1 dakikadan 15 dakikaya kadar alarm erteleme süresi seçeneği sunuyor. Varsayılan ayar hâlâ 9 dakika olsa da bu kolaylıkla değiştirilebiliyor. Alarm ekleme menüsünde alarm ertelemeyi açtıktan sonra alarm erteleme süresi ayarlanabiliyor.
iPhone alarm erteleme süresi ayarlama
- iPhone'da Saat uygulamasını açın
- Alarmlar'a dokunun
- Bir alarm ekleyin
- Ertele seçeneğini açın
- Alarm erteleme süresini (1-15 dk) seçin
Alarm ekranı daha büyük butonlarla yenilendi
Apple, WWDC25 etkinliğinden sonra iOS 26 developer betayı yayınladı. 13 Haziran'da da ilk betadaki bazı hataları düzelten revize edilmiş bir sürümü yayınlandı. iOS 26 public beta Temmuz'da, final sürümü yeni iPhone 17 serisiyle birlikte sonbaharda (Eylül ortası) çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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