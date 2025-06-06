Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Chrome, performans testinde rekor kırdı!

    Chrome resmen dünyanın en hızlı tarayıcısı. Google, internet tarayıcısının Speedometer 3 kıyaslama testinde şimdiye kadarki en yüksek puanı aldığını duyurdu.    

    Google Chrome hız testi Speedometer 3 Tam Boyutta Gör
    Tarayıcı performansında önemli bir sıçrama yapan Google Chrome, Speedometer 3 kıyaslama testinde rekor kırdı. Google'ın son bir yılda uyguladığı optimizasyonlar, Ağustos 2024'ten bu yana performansta yüzde 10’luk iyileştirme sağladı.

    Speedometer 3, tarayıcının komut dosyası yürütme, CSS işleme, yazı tipi oluşturma ve HTML görüntüleme dahil günlük web görevlerini işlemedeki verimliliğini değerlendiriyor. macOS 15 yüklü M4 işlemcili MacBook Pro ile yapılan testte Chrome, şimdiye kadarki en yüksek performans puanını aldı.

    Google, performans artışını devam eden perde arkası geliştirmelere bağlıyor. Mühendisler, tarayıcının bellek atamasını iyileştirdi, metin oluşturma süreçlerini iyileştirdi, CSS ve JavaScript yönetimini optimize etti. Bu gelişmeler daha akıcı web deneyimine ve azaltılmış sistem yüküne katkıda bulunuyor.

    Google, son testine ilişkin olarak Chrome'un internette gezinme yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini ve daha fazla güncellemenin yolda olduğunu söylüyor.

    En çok kullanılan internet tarayıcılar (Masaüstü)

    • Google Chrome (%65.18)
    • Microsoft Edge (%13.66)
    • Apple Safari (%7.9)
    • Mozilla Firefox (%5.88)
    • Opera Brave (%2.74)
    • Brave (%1.62)

    En çok kullanılan internet tarayıcılar (Mobil)

    • Google Chrome (%67.87)
    • Apple Safari (%22.34)
    • Samsung Internet (%3.41)
    • Opera (%1.48)
    • UC Browser (%1.27)
    • Android (%1.16)
    Kaynakça https://blog.chromium.org/2025/06/chrome-achieves-highest-score-ever-on.html https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 7 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 10 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyaz eşyada inox ne demek f1 24 türkçe yama nrbc 0.1 nedir musallat exe ara belleğe alınıyor ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum