Google Chrome, performans testinde rekor kırdı!

Speedometer 3, tarayıcının komut dosyası yürütme, CSS işleme, yazı tipi oluşturma ve HTML görüntüleme dahil günlük web görevlerini işlemedeki verimliliğini değerlendiriyor. macOS 15 yüklü M4 işlemcili MacBook Pro ile yapılan testte Chrome, şimdiye kadarki en yüksek performans puanını aldı.
Google, performans artışını devam eden perde arkası geliştirmelere bağlıyor. Mühendisler, tarayıcının bellek atamasını iyileştirdi, metin oluşturma süreçlerini iyileştirdi, CSS ve JavaScript yönetimini optimize etti. Bu gelişmeler daha akıcı web deneyimine ve azaltılmış sistem yüküne katkıda bulunuyor.
Google, son testine ilişkin olarak Chrome'un internette gezinme yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini ve daha fazla güncellemenin yolda olduğunu söylüyor.
En çok kullanılan internet tarayıcılar (Masaüstü)
- Google Chrome (%65.18)
- Microsoft Edge (%13.66)
- Apple Safari (%7.9)
- Mozilla Firefox (%5.88)
- Opera Brave (%2.74)
- Brave (%1.62)
En çok kullanılan internet tarayıcılar (Mobil)
- Google Chrome (%67.87)
- Apple Safari (%22.34)
- Samsung Internet (%3.41)
- Opera (%1.48)
- UC Browser (%1.27)
- Android (%1.16)
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.