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Tam Boyutta Gör Tarayıcı performansında önemli bir sıçrama yapan Google Chrome, Speedometer 3 kıyaslama testinde rekor kırdı. Google'ın son bir yılda uyguladığı optimizasyonlar, Ağustos 2024'ten bu yana performansta yüzde 10’luk iyileştirme sağladı.

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Speedometer 3, tarayıcının komut dosyası yürütme, CSS işleme, yazı tipi oluşturma ve HTML görüntüleme dahil günlük web görevlerini işlemedeki verimliliğini değerlendiriyor. macOS 15 yüklü M4 işlemcili MacBook Pro ile yapılan testte Chrome, şimdiye kadarki en yüksek performans puanını aldı.

Google, performans artışını devam eden perde arkası geliştirmelere bağlıyor. Mühendisler, tarayıcının bellek atamasını iyileştirdi, metin oluşturma süreçlerini iyileştirdi, CSS ve JavaScript yönetimini optimize etti. Bu gelişmeler daha akıcı web deneyimine ve azaltılmış sistem yüküne katkıda bulunuyor.

Google, son testine ilişkin olarak Chrome'un internette gezinme yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini ve daha fazla güncellemenin yolda olduğunu söylüyor.

En çok kullanılan internet tarayıcılar (Masaüstü)

Google Chrome (%65.18)

Microsoft Edge (%13.66)

Apple Safari (%7.9)

Mozilla Firefox (%5.88)

Opera Brave (%2.74)

Brave (%1.62)

En çok kullanılan internet tarayıcılar (Mobil)

Google Chrome (%67.87)

Apple Safari (%22.34)

Samsung Internet (%3.41)

Opera (%1.48)

UC Browser (%1.27)

Android (%1.16)

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Google Chrome, performans testinde rekor kırdı!

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