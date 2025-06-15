Google, Android'teki Instant Apps özelliğini sonlandırıyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android’in Instant Apps (Anında Uygulamalar) özelliğini bu yılın sonlarına doğru kapatmayı planladığını açıkladı. Şirket bu kararı, özelliğin düşük kullanım oranına dayandırıyor.

2017’de tanıtılan Instant Apps, geliştiricilerin Android uygulamalarının küçük sürümlerini oluşturmasına olanak tanıyordu. Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı tam olarak indirmeye gerek kalmadan bir bağlantıya tıklayarak uygulamayı deneyebiliyor ya da oyunların demolarını oynayabiliyordu. Bu deneyim kullanıcılar için daha pratik bir gezinme sunarken, geliştiricilere de yeni kitlelere ulaşma fırsatı sağlıyordu.

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Aralık 2025'te kaldırılacak

Android Authority’nin ilk olarak duyurduğu habere göre, Google bu özelliği sonlandırmaya hazırlanıyor. Geliştirici Leon Omelan, Android Studio’da bu değişikliğe dair bir uyarı görünce konu gündeme geldi: “Instant Apps desteği Aralık 2025 itibarıyla Google Play tarafından kaldırılacak. Yayınlama ve tüm Google Play Instant API'leri artık çalışmayacak. Android Studio’nun Otter Feature Drop sürümünde bu araçlara verilen destek de sona erecek.”

Google sözcüsü Nia Carter, bu kararı doğrulayarak, geliştiricilerin artık uygulama keşfi için yapay zeka destekli öne çıkarma ve aynı anda birden fazla uygulama indirme gibi farklı araçları tercih ettiğini söyledi. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcıların doğrudan tam uygulama yüklemeleri teşvik edilecek. Şirket, geliştirici kaynaklarını artık daha çok kullanılan araçlara yönlendirmek istediğini belirtti.

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