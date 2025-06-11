Yandex Maps, Türkiye'de daha gerçekçi ve daha kullanışlı görünüme kavuştu

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda İstanbul’da detaylı HD haritalar özelliğini kullanıma sunan Yandex Maps şimdi de Türkiye’ye özel birçok yenilikle geliyor. Yandex Maps, daha net, daha gerçekçi ve daha kullanıcı dostu arayüzüyle geliyor.

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İstanbul’da detaylı şerit işaretlemeleri içeren HD haritalar özelliği araçlar için kullanıma sunulmuştu. Şimdi yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları için çeşitli geliştirmeler yapıldı. İstanbul’da ister sürücü olun ister yaya olun, kolay bir şekilde yolunuzu bulabileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarımda yakın görünümlerde yollar gri renkte gözüküyor. Yayalar için alt geçitler mor renkte gösteriliyor. Yeni yüksek kontrastlı renkler ve büyütülmüş yazı tipi kullanılıyor. Bu iyileştirmeler, kullanıcıların şehir sınırlarını, sokakları ve yolları daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Galata Kulesi, Ayasofya gibi önemli yapılar fotoğraf simgeleriyle gösterilerek görsel navigasyon destekleniyor. Sokak isimleri daha büyük ve daha kalın fontla gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Yandex Maps’in yeni görünümü Android, iOS ve web platformlarında kullanıma sunuldu. İstanbul’da şeritleri anlaşılır biçimde gösteren yeni HD harita görünümünün yakında Türkiye’deki diğer şehirlere de gelmesi planlanıyor.

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