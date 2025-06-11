Yandex Maps, Türkiye'de daha gerçekçi ve daha kullanışlı görünüme kavuştu

İstanbul’da detaylı şerit işaretlemeleri içeren HD haritalar özelliği araçlar için kullanıma sunulmuştu. Şimdi yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları için çeşitli geliştirmeler yapıldı. İstanbul’da ister sürücü olun ister yaya olun, kolay bir şekilde yolunuzu bulabileceksiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Anlık Bildirim
Yandex Maps'in Türkiye'deki görünümü güncellendi. İstanbul'da detaylı yol çizgileri tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Yüksek kontrastlı renklere geçiş yapıldı.
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.