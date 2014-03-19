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Su altı planörleri ile hava tahminleri daha doğru yapılabilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Su altı planörleri ile hava tahminleri daha doğru yapılabilecek

Dünyadaki okyanus akıntılarının iklim çeşitliliği üzerindeki doğrudan etkisi bilim dünyası tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak bugüne kadar okyanuslarda detaylı ölçümler yapılmıyordu.

New Jersey Üniversitesi Rutgers Enstitüsü, Challenger Glider Mission projesi kapsamında planör benzeri cihazlarla okyanus tabanında akıntıları izlemeyi planlıyor. Proje için ay sonunda 16 adet otonom çalışan ve bir enerjiye ihtiyaç duymayan denizaltılar 5 farklı okyanus tabanına indirilecek.

2 metre uzunluğa sahip olan bu denizaltılar toplamda 130 bin kilometrekarelik bir alanda derin akıntıların içerisinde ilerleyecek ve gerçek zamanlı olarak akıntı gücü, ısı ve tuzluluk oranlarını Iridium uydu ağına gönderecek. Diğer ölçümlerden elde edilen verilerle birleştirilen bu bilgiler mevcut iklim modellerini daha iyi tanımlamak ve hava tahminlerini daha gerçeğe yakın yapabilmek için kullanılacak. 

Araştırmacılar bu denizaltılar ile ayrıca bitkisel plankton ölçümleri de yaparak okyanusların ne derece temiz ve yaşanabilir olduğunu da tespit etmeyi amaçlıyor. Daha önceki araştırmalarda bu proje sayesinde 4000 yeni deniz canlısı türü keşfedilmişti. 

http://challenger.marine.rutgers.edu/the-mission Yorum Yaz
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WmGMD 5 yıl en beğenilen
Böyle haberlere hiç yorum gelmiyor ama samsung apple vs bir haber olsun millet hemen kapışmaya si... yarıştırmaya başlar.
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keskin53 5 yıl
adamlar su altında uçmaya çalışıyorlar
bizim kiler düz yolda yururken düşüyor
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WmGMD 5 yıl en beğenilen
Böyle haberlere hiç yorum gelmiyor ama samsung apple vs bir haber olsun millet hemen kapışmaya si... yarıştırmaya başlar.
Yanıtla +8
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