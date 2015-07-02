Supermicro sunucu tarafındaki başarısını PC pazarına taşımaya çalışıyor

İş istasyonları ve sunucular için anakartlar geliştirmesiyle tanınan Supermicro, iki yıldır PC pazarında da kendisine yer edinmeye çalışıyor ve farklı çipsetlerine yönelik olarak anakartlar piyasaya sürüyor.





Firmanın C7Z97 serisi altında piyasaya sürdüğü üç modelden birisi olan Supermicro C7Z97-M anakartı pek çok otorite tarafından testlere tabi tutuldu ve malzeme kalitesi açısından oldukça beğenildi.





Z97 çipsetini temel alan Supermicro C7Z97-M, firmanın sunucu tarafındaki tecrübesini en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. Yüksek kaliteli bileşen ve malzemeler kullanan Supermicro böylece anakartın sağlamlığını ve kullanım ömrünü artırıyor. Firma bir micro-ATX kart olmasına karşın sunucu tecrübesi ile daha fala bileşen entegre ettiğini savunuyor.





Anakart üzerinde 1 adet PCIe 2.0 x4 girişi, 1 adet PCIe 3.0 x16 girişi, 1 adet PCIe 3.0 x8 girişi, 6 adet SATA III - 6Gb/s girişi, 4 adet USB 3.0 girişi, 2 adet USB 2.0 girişi şeklinde genişleme yuvaları mevcut. Ayrıca iç kısımda da 6 adet USB kafası yer alıyor.





Bununla birlikte ASUSTek, ASRock, Gigabyte ve MSI gibi güçlü rakipleri olan Supermicro, asıl mücadele alanı olan performans değerlerinde biraz orta seviyelere doğru geriliyor. Cinebench, Hexus PiFast ve Handbrake gibi testlerde rakiplerinin gerisinde kalıyor.





BIOS tarafında bir güncelleme ile yeni bir versiyona da sahip olan Supermicro C7Z97-M bununla birlikte gerek bellek bantgenişliği testleri olsun gerekse GPU testleri olsun ilk üç sırayı zorlayamıyor.





Realtek ALC1150 yongası ile ses konusunda biraz toparlayan anakart, testlerde mükemmel performans seviyesini yakalıyor ve ilk üçe giriyor. Ayrıca güç tüketimi konusunda da rakiplerinden 40-50W daha aşağıda seyrediyor.





Malzeme kalitesi açısından beğeni toplayan Supermicro C7Z97-M, performans ve güç tüketimi konusunda biraz geride kalıyor. Kartın vergiler hariç yaklaşık 550TL değerindeki fiyat etiketi düşünüldüğünde malzeme kalitesi ile ne kadar tercih edilebileceği artık tüketicilere kalıyor.

http://hexus.net/tech/reviews/mainboard/81991-supermicro-c7z97-m/