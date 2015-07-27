Suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir disk testte "Silicon Power Armor A65 inceleme videosu"

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu incelememizde Silicon Power'ın yüksek mukavemetli kasasıyla dikkat çeken Armor A65 taşınabilir diskini mercek altına alıyoruz.





500GB, 1TB ve 2TB ile üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan Armor A65'in bizdeki versiyonu 1TB depolama alanı sunarken, bunun 931GB'lık kısmı kullanılabiliyorsunuz. USB 3.0 desteği ile gelen sürücü 2.5-inç boyutunda mekanik disk içerirken, ağırlığı da tercih edeceğiniz kapasiteye göre 242gr. ile 272 gr. arasında değişiklik gösteriyor.

Kendi sınıfında dünyanın ilk IP67 sertifikalı ürünü olan Armor A65, 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmeme garantisi veriyor. Ayrıca Amerikan ordusunun düşme testi standartlarını da karşılayan Armor A65, 122cm'lik yükseklikten düşse bile çalışmaya devam ediyor.

Siyah ve turuncu rengin kontrast yarattığı dış görünümüyle hoş bir izlenim yaratan Armor A65, sınıfında mobilitesi en yüksek disklerden biri olmasa da, kalınlık ve ağırlık kriterlerinde kullanıcısını yormayan bir profil sergiliyor. Yumuşak dokulu plastik yüzeyi toz tutmasıyla estetik kaygısı yüksek kimi kullanıcıları üzebilir belki ama sürücünün sahada kullanılmak üzere dizayn edildiği düşündüğümüzde bunu anlayışla karşılayabiliriz. Kaldı ki Armor A65, dünyanın ilk IP67 sertifikalı taşınabilir diski olduğu için, yeri geldiğinde üzerine su tutularak temizlemek te mümkün. Üç katmanlı koruma ile desteklenen sürücü de, darbeye karşı koruma sağlayan dış plastik kaplamanın altında, Amerikan ordusunun dayanıklılık testleri için ayrı bir plastik katman ve metal çerçeve daha bulunuyor.

Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia Z3+ gibi USB portu açıkta olup su geçirmeyen akıllı telefonlar olsa da, Silicon Power Armor A65'te bu özelliğin sağlanabilmesi için Tip A formundaki USB 3.0 konnektörüne bir de kapak ilave edilmiş. Ayrıca konnektörün hemen yanında, sürücünün çalışma durumunu gösteren bir LED ışığımız bulunuyor. Tasarımda benim sevdiğim bir başka detay ise sürücünün yanında gelen USB kablosunu tutturabileceğiniz özel bölme. Bu sayede kablo ve sürücüyü kolayca taşıyabilirsiniz. Silicon Power Armor A65'in kullanımına gelicek olursak eğer, beraberinde gelmeyen üreticinin sitesinden indirebileceğiniz güvenklik uygulaması ile diske şifre koyabilirsiniz. Ama hatırlayacağınız bir şifre olsun zira eğer unutursanız tam 4 saat süren kurtarma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. İkinci yazılım olan yönetim uygulamasıyla ise diske kolayca yedek alabilir, 1TB'lık kapasiteyi verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz Silicon Power Armor A65'i test etmeye başlayalım. Önce dayanıklılık testleriyle başlayalım. Su geçirmezlik yeteneğini sınamak için Armor A65'i hem havuzda test ettik hem de musluk altında tuttuk. Üretici firmanın vaad ettiği gibi sürücü yoğun suya maruz kaldıktan sonra da çalışmayı sürdürüyor. Düşme testi içinse, günlük hayatta yaşaybileceğimiz düşme senaryolarının ötesine geçerek diski belli yüksekliklerden fırlattık. Sonuç mu, kasada belli deformasyonlar olsa bile diskimiz sağlık bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Peki ya performans ? 500GB kapasiteli iki plakadan oluşan, 5400 devir/dakika hızında çalışan VE 8MB tampon belleğe sahip olan disk kullanıyor. Bu disk hem Samsung hem de Seagate imzasını taşıyor çünkü, birkaç yıl önce Seagate çatısı altına giren Samsung disk bölümünün temelini attığı bir çözüm olduğunu söyleyebilirim.

Değerler MB/sn cinsindendir.

Yaptığım testler kapsamında Silicon Power Armor A65, Crystal Disk Mark'ın sıralı okuma ve yazma testlerinde 116MB/sn transfer hızı sunarken, okuma ve yazma başarımı için farklı transfer boyutları ve dosya uzunluklarında ölçüm yapan ATTO testinde ise benzer şekilde 116MB/sn okuma ve 117MB/sn civarında yazma sonuçları verdi. Popüler test uygulamalarından HD Tune ile gerçekleştirdiğim ölçümlerde ise en yüksek 111MB/sn'lik dosya transfer hızına ulaştım. Yazılım katmanlarını aradan çıkartarak, fiziksel performansa en yakın değerleri ölçümleyen HD Tach'da ise ortalamada 90MB/sn'lik transfer hızına ulaştı Silicon Power Arnor A65. Kısacası USB 3.0 arayüzünü kullanan, 5400 devir / dakika hızındaki br diskin sunabileceğini performansı karşılıyor Armor A65.

Gelelim eksi yönlerine. Birincisi malesef diskin sahip olduğu durum LED ışığı hem aydınlatma seviyesi düşük olduğundan hem de yeri yanlış konumlandırıldığı için takip etmesi pek kolay değil. Ayrıca darbeye karşı koruma sağlayan üstteki koruma ile alttaki kasa arasında malesef su birikintisi olabiliyor olası bir suya düşme durumunda dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında yumask dokulu yüzey çabuk kirleniyor ve kötü görünebiliyor.

Toparlayacak olursam eğer, yaptığım agresif su altı ve düşme testlerinden başarılı ile geçen Silicon Power Amor A65 kullanıcısına güven verme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Sürekli sahada çalışan ve taşınabilir disk kullanan bir mühendis ya da açık hava çekimi yapan bir fotoğrafçıysanız örneğin Silicon Power Armor A65 doğru bir tercih olabilir. Ama sıradan kullanım senaryolarında belki bu kadar dayanıklı olmayan ama daha şık görünen daha hızlı bir disk ile de ilerlenebilir.

Ben Erdi Özüağ, bir sonraki incelemede görüşmek üzere hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.



