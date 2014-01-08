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SwatchMate ile renkler kolay bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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SwatchMate ile renkler kolay bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor
Ev içinde ya da dışarıda beğendiğimiz farklı renkleri dijital ortama aktarmak için hazırlanan SwatchMate, kompakt yapısıyla görevini hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor.
Indiegogo üzerinde 500$ gibi düşük bir hedef ile başlayan ve sunduğu kullanışlı yapı ile bu değeri 20,800$ seviyesine getiren SwatchMate, bünyesinde taşıdığı küresel ışık kaynağı ve özel sensörüyle yansıyan ışıklar üzerinden renk bilgilerini kayıt altına alabiliyor. Elde ettiği verileri iOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlar yanında masaüstü bilgisayarlar ve Photoshop gibi popüler programlar içerisine aktarabilen ürün, basit şekilde tek bir tuş ile görevimi yerine getirebiliyor. Dahili hafızasında 20 farklı renk kodu tutabilen SwatchMate, okuma süreciyle alakalı bir ışığa da sahip.
Yapılacak 80$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebilen SwatchMate hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
SwatchMate ile renkler kolay bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor

http://www.indiegogo.com/projects/swatchmate-color-capturing-cube-batch-2 Yorum Yaz
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SilverBallers 5 yıl
Ekrandaki renk ile yazıcıdan çıkan renk birbirini tutmayınca ister istemez insanın canı sıkılıyor.Ufak ama önemli bir soruna çözüm getirmesi güzel.
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Mr.Simitçi 5 yıl
Mükemmel !
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