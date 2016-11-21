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Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor

Dünyanın en büyük siber güvenlik firmalarından birisi olan Symantec, kimlik koruma konusunda kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek adına önemli bir satın alım yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor

Son dönemde kullanıcıların kimlik bilgilerini muhafaza edebilmek çok kritik hale geldi. Öyle ki bir siber saldırı sonrasında yüz milyonlarca kişinin verisinin internete sızdırıldığını görüyoruz. Sadece bu yıl siber saldırılarla bir milyar civarında kişinin bilgisinin elde edildiği tahmin ediliyor.

Kimlik Korumada

Dünyanın en büyük siber güvenlik firmalarından Symantec, kimlik koruma konusunda uzman LifeLock firmasını satın alacağını duyurdu. Symantec, satın alım için hisse başına 24$ önerdi. Toplamda 2.3 milyar dolar civarında bir meblağ oluşuyor.

LifeLock önemli teknolojilere sahip olmasına rağmen bir süredir satış opsiyonlarını değerlendiriyordu ve bazı büyük yatırım firmaları da teklif yapmıştı. Symantec’in en iyi değerlemeyi teklif ettiği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın"

Bu yıl rakip firmaların biraz gerisinde kalan Symantec, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Hem kimlik koruma teknolojilerini hem de anlık yeni tehdit algılama teknolojilerini geliştirmek adına farklı satın alımlar yapıyor. Yılın başlarında Blue Coat firmasını 4.65 milyar dolara satın alan firma, bünyesindeki Veritas veri depolama birimini 7.4 milyar dolara elden çıkarmıştı. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-21/symantec-to-buy-lifelock-for-2-3-billion-to-add-id-protection Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
Erkek adam antivirüs kurmaz, cmd'den kendi işini halleder ok.
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Tugrul_512bit 3 yıl
amerigan virüsünü amerigan av bulur, ruz virüsünü de ruz av bulur.
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selcuksert38 3 yıl
geçen gün pc me malware bulaştı kaspersky son sürüm kurdum tam tarama yaptırdım bulamadı.
mcafee yükledim 30 küsür bulup yoketti ben de format derdinden kurtuldum.
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KaleyDeskop 3 yıl
malware gibiydin symantec :)
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IceRulez 3 yıl
arkadaş ne para dönüyor şu güvenlik yazılımlarında yahu
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The Hollow 3 yıl
Yıllardır, Symantec ürünleri kullanıyorum. Çok memnunum. Zaten bilenler bilir Symantec ürünlerinin Phishing koruması üst düzeydir. Dahada gelişecek olması sevindirici.
Rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünmüyorum. Zaten rakip denilen şirketler Kaspersky, Bitdefender, ESET gibi çıtırlar değil. Juniper Networks, Palo Alto Networks, Check Point vs. gibi şirketler.
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myhotyro 3 yıl The Hollow
HypeRockTiF

Yıllardır, Symantec ürünleri kullanıyorum. Çok memnunum. Zaten bilenler bilir Symantec ürünlerinin Phishing koruması üst düzeydir. Dahada gelişecek olması sevindirici.
Rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünmüyorum. Zaten rakip denilen şirketler Kaspersky, Bitdefender, ESET gibi çıtırlar değil. Juniper Networks, Palo Alto Networks, Check Point vs. gibi şirketler.

Bir zamanlar bende kullandım Symantec ürünlerini. Sıkıntı şuydu ki Symantec ürünlerin bilgisayarımı çok sevdiklerinden bana kullanma fırsatı vermiyorlardı. Ben bilgisayarımı güvenle rahat kullanayım diye kurduğum Symantec ürünleri illada sen kullanma ben kullanıcam diyorlardı. Bende yok dedim, senle bu iş olmayacak. O gün bu gündür yollarımızı ayırdık. Çok zaman oldu, belki eskisi gibi bencil değildir, bilgisayar kaynaklarından banada kullanacak birşeyler bırakıyordur ama artık çok geç.
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