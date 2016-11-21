Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor

Son dönemde kullanıcıların kimlik bilgilerini muhafaza edebilmek çok kritik hale geldi. Öyle ki bir siber saldırı sonrasında yüz milyonlarca kişinin verisinin internete sızdırıldığını görüyoruz. Sadece bu yıl siber saldırılarla bir milyar civarında kişinin bilgisinin elde edildiği tahmin ediliyor.

Kimlik Korumada

Dünyanın en büyük siber güvenlik firmalarından Symantec, kimlik koruma konusunda uzman LifeLock firmasını satın alacağını duyurdu. Symantec, satın alım için hisse başına 24$ önerdi. Toplamda 2.3 milyar dolar civarında bir meblağ oluşuyor.

LifeLock önemli teknolojilere sahip olmasına rağmen bir süredir satış opsiyonlarını değerlendiriyordu ve bazı büyük yatırım firmaları da teklif yapmıştı. Symantec’in en iyi değerlemeyi teklif ettiği ifade ediliyor.

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Bu yıl rakip firmaların biraz gerisinde kalan Symantec, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Hem kimlik koruma teknolojilerini hem de anlık yeni tehdit algılama teknolojilerini geliştirmek adına farklı satın alımlar yapıyor. Yılın başlarında Blue Coat firmasını 4.65 milyar dolara satın alan firma, bünyesindeki Veritas veri depolama birimini 7.4 milyar dolara elden çıkarmıştı.