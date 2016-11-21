Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor

Son dönemde kullanıcıların kimlik bilgilerini muhafaza edebilmek çok kritik hale geldi. Öyle ki bir siber saldırı sonrasında yüz milyonlarca kişinin verisinin internete sızdırıldığını görüyoruz. Sadece bu yıl siber saldırılarla bir milyar civarında kişinin bilgisinin elde edildiği tahmin ediliyor.
Kimlik Korumada
Dünyanın en büyük siber güvenlik firmalarından Symantec, kimlik koruma konusunda uzman LifeLock firmasını satın alacağını duyurdu. Symantec, satın alım için hisse başına 24$ önerdi. Toplamda 2.3 milyar dolar civarında bir meblağ oluşuyor.
LifeLock önemli teknolojilere sahip olmasına rağmen bir süredir satış opsiyonlarını değerlendiriyordu ve bazı büyük yatırım firmaları da teklif yapmıştı. Symantec’in en iyi değerlemeyi teklif ettiği ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın"
Bu yıl rakip firmaların biraz gerisinde kalan Symantec, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Hem kimlik koruma teknolojilerini hem de anlık yeni tehdit algılama teknolojilerini geliştirmek adına farklı satın alımlar yapıyor. Yılın başlarında Blue Coat firmasını 4.65 milyar dolara satın alan firma, bünyesindeki Veritas veri depolama birimini 7.4 milyar dolara elden çıkarmıştı.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-21/symantec-to-buy-lifelock-for-2-3-billion-to-add-id-protection Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mcafee yükledim 30 küsür bulup yoketti ben de format derdinden kurtuldum.
Rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünmüyorum. Zaten rakip denilen şirketler Kaspersky, Bitdefender, ESET gibi çıtırlar değil. Juniper Networks, Palo Alto Networks, Check Point vs. gibi şirketler.
Bir zamanlar bende kullandım Symantec ürünlerini. Sıkıntı şuydu ki Symantec ürünlerin bilgisayarımı çok sevdiklerinden bana kullanma fırsatı vermiyorlardı. Ben bilgisayarımı güvenle rahat kullanayım diye kurduğum Symantec ürünleri illada sen kullanma ben kullanıcam diyorlardı. Bende yok dedim, senle bu iş olmayacak. O gün bu gündür yollarımızı ayırdık. Çok zaman oldu, belki eskisi gibi bencil değildir, bilgisayar kaynaklarından banada kullanacak birşeyler bırakıyordur ama artık çok geç.