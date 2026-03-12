Giriş
    Google’ın dev anlaşması sonuçlandı: İsrailli Wiz satın alımı tamamlandı

    Google, anlaşmadan bir yıl sonra İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolar nakit karşılığında resmi olarak satın aldı. Bu, Google'ın tarihindeki en büyük satın alma işlemi oldu.

    Google, İsrail merkezli siber güvenlik devi Wiz’i satın aldı Tam Boyutta Gör
    Google, bulut güvenliği alanında hızla büyüyen İsrail merkezli girişim Wiz’i 32 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Söz konusu anlaşma, hem Google tarihindeki en büyük satın alma hem de İsrail yüksek teknoloji sektöründe şimdiye kadar gerçekleşen en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti. İki şirket, geçtiğimiz yılın Mart ayında satın alma anlaşmasına varmıştı.

    Google Cloud bünyesine katılıyor

    Satın alma işlemi tamamlanırken Wiz’in Google Cloud bünyesine katılacağı ancak şirketin marka kimliğini koruyacağı duyuruldu. Google, Wiz’in platformunun yalnızca kendi altyapısıyla sınırlı kalmayacağını, çoklu bulut ortamlarında güvenlik sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

    Bulut ortamlarında çalışan şirketlere yönelik kapsamlı koruma sunan Wiz platformu uygulamalar, altyapı ve veri akışlarının güvenliğini analiz ederek potansiyel tehditleri tespit edebiliyor. Google, bu teknolojiyi kendi güvenlik ekosistemiyle entegre etmeyi planlıyor.

    32 milyar dolarlık anlaşma, İsrail teknoloji sektöründe daha önce görülmemiş büyüklükte bir satın alma olarak öne çıkıyor. Bu rakam, Intel’in 2017 yılında otonom sürüş teknolojileri geliştiren Mobileye’yi 15,3 milyar dolara satın aldığı anlaşmanın da oldukça üzerinde.

    Satın alma aynı zamanda Google açısından da tarihi bir dönüm noktası. Şirket daha önce Wiz’i satın almak için 2024 yılında 23 milyar dolarlık bir teklif sunmuş ancak bu teklif kabul edilmemişti. İki şirket arasındaki görüşmeler daha sonra yeniden hız kazanarak bugünkü dev anlaşmaya dönüşmüştü.

    Satın alma süreci özellikle rekabet hukuku açısından yoğun incelemelere konu oldu. Bunun en önemli nedeni, Wiz’in güvenlik yazılımının yalnızca Google altyapısında değil, aynı zamanda Google’ın en büyük rakipleri olan Amazon Web Services ve Microsoft Azure platformlarında da kullanılıyor olmasıydı. Uzun süren incelemelerin ardından anlaşma Kasım 2025’te ABD Adalet Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu kararın ardından Avrupa Birliği de geçtiğimiz ay birleşmeye koşulsuz onay verdi. Tüm düzenleyici engellerin aşılmasıyla birlikte satın alma tamamlandı.

