Meta yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkaracak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pandemi sonrasında bir türlü toparlanamayan global ekonomi kurban almaya devam ediyor. Yapay zekâ sistemlerinin işi kolaylaştırmasının da etkisiyle global teknoloji devleri birbiri ardına işten çıkarmalar yapıyor.

Meta ofisleri boşalıyor

Reuters tarafından verilen bilgilere göre Meta şirketi iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sini kesmeyi planlıyor. Şirketin tepe yöneticileri diğer kıdemli yöneticilerle sürecin yönetilmesi için planlar yapmaya başladı.

Meta, ajan ağı Moltbook'u satın aldı

Meta son mali tablolara göre 79000 civarında çalışana sahip. Son çeyrekte 60 milyar dolar gelir elde eden şirketin 2025 gelirleri de 200 milyar doları aştı. Buna rağmen kârlılık konusunda birtakım sıkıntıların olabileceği belirtiliyor. Bu durumda şirketin yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkarması söz konusu.

Meta geçen yıl da iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini kesmişti. Moltbook ve Manus gibi yapay zekâ ajan teknolojilerini satın alması daha fazla iş yükünün ajanlara bırakılacağını gösteriyor. Şirket ise bu iddialara teorik yaklaşımlar üzerinden spekülasyon şeklinde cevap veriyor.

