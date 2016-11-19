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Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden birisi olan Xiaomi, kendi markasını taşıyan ilk yonga setini duyurmaya hazırlanıyor. Pine Core kod adlı yonga seti orta seviyede mücadele edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir Xiaomi’nin kendi markasını taşıyan bir yonga seti üzerinde çalıştığı dile getiriliyor. Çinli tasarımcı Leadcore’a önemli yatırımlar yapan Xiaomi, bu yıl itibariyle ilk adımı atabilir.

Yeni Bir Mi 5 Versiyonu

Sektörden gelen bilgilere göre Pine Core kod adlı bu yeni işlemci ilk kez bir Xiaomi akıllı telefonunda boy gösterecek. Daha önce görselleri ve benchmark skorları internete sızan bu akıllı telefon Xiaomi Mi 5c şeklinde bir isimlendirmeye sahip olacak.

Xiaomi aynı hemşehrisi Huawei gibi bir strateji izliyor. Apple veya Samsung gibi özelleştirilmiş tasarımlar yerine, ortağı olduğu tasarımcının örnekleri üzerinde çalışıyor ve ortaya kendi markasını taşıyan yeni bir yonga seti çıkarıyor. Pine Core bunun ilk örneği.

Yonga setinde 2.2 GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T864 grafik birimi yer alıyor. Yonga setinin AnTuTu skoru ise 64000 civarında. Bu bakımdan yonga setinin orta seviyeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 7 geri mi dönüyor?"

Xiaomi Mi 5c ise 5.46 inçlik Full HD ekrana sahip. Ön kısım Mi 5 modeline çok benzediği için tahminler Mi 5c isminin kullanılacağı yönünde. Elbette bundan çok farklı bir isimlendirme de karşımıza çıkabilir. Telefonda 3GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 6.0 üzerinde MIUI 8 arayüzü şeklinde özellikler yer alacak. Modelin en erken 12 Aralık tarihinde 220$ fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/11/xiaomi-meri-to-land-later-this-month-ship-with-in-house-soc.html Yorum Yaz
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XPerience 3 yıl en beğenilen
Hep aynı: Taklit et, özgün tasarım yarat, donanımı rakiplerinden al üret, büyü ve sonunda herşeyi kendin üret. Bu mükemmel bir senaryo 👏🏻 Örnek almamız gerekiyor "bu mu yerli" diye burun kıvırmamak lazım. Bizimkilerin negatif özelliği hep cep dolduralım üretim yapmayalım mantığı.
Hep aynı: Taklit et, özgün tasarım yarat, donanımı rakiplerinden al üret, büyü ve sonunda herşeyi kendin üret. Bu mükemmel bir senaryo 👏🏻 Örnek almamız gereki...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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pranis 3 yıl XPerience
XPerience

Hep aynı: Taklit et, özgün tasarım yarat, donanımı rakiplerinden al üret, büyü ve sonunda herşeyi kendin üret. Bu mükemmel bir senaryo 👏🏻 Örnek almamız gerekiyor "bu mu yerli" diye burun kıvırmamak lazım. Bizimkilerin negatif özelliği hep cep dolduralım üretim yapmayalım mantığı.

O negatif özellik yüzünden tüketiciyi kaybediyorlar işte.
o özellik yüzünden ülke gelişmiyor !
Sanki Vestel dedi, ben kendi işlemcimi üreteceğim anakartı burda ürettireceğim vs.
Sanki Biz de tüketici olarak dedik ki hayır biz yine de dışarıdan alacağız.
5 para etmez telefonları millete faiş fiyatlara geçirdi durdu, şimdi hesabını bilmeyen çavuş gibi dönsün bi baksın.
Batsın da. Kazanılan tüm paraları yurt dışına kaçırmak kolay.
XPerienceHep aynı: Taklit et, özgün tasarım yarat, donanımı rakiplerinden al üret, büyü ve sonunda herşeyi kendin üret. Bu mükemmel bir ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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wolferto 3 yıl
bu fiyat ile birlikte antutudan s6 ya yakin puan alip xiominin arayuzu ile optimize bir islemci antutudan yuksek almasada kullanim hissiyati olarak ust seviye bir cihaz kullanim hissiyati sunacagini dusunuyorum suana kadar hic bir xiaomi cihazinin donanimdan dolayi zortladigini duymadim adamlarin mediatekli cihazlari bile stabil calisiyor arkadas en cok isinan cihazi mi4 tur oda en agir oyunda 43 dereceyi gecmedi ve sicakligi metal cercevede hissediyorsun cunku metal.su forumda xiaomiye bok atanlar genelde aldigi cihazin aynisini yari fiyatina sundugu icin bok atiyorlar yok sar degeri yok sd kart girisi yok isinma .elmaphone nunda sd kart varmi .samdung cihazin isinmadimi sar degeri diye us ve uk nin hangi birimi yuksek degerdeyse onu dile getiriyorlar ne zaman biteceksiniz elinize bi xiaomi cihaz aldiginip vayyy dedikten sonrami
bu fiyat ile birlikte antutudan s6 ya yakin puan alip xiominin arayuzu ile optimize bir islemci antutudan yuksek almasada kullanim hissiyati olarak ust seviye b...
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DARBE 3 yıl
Türkiye'de Torku, dünyada Xiaomi tek geçerim.
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Snappiermnappier 3 yıl
Bu cekirdek sayısı tamamen göz boyama e gereksiz enerji tüketiminden baska bir sey degil. Benchmark haricinde hangi mobil işletim sistemi ya da Appi 4 cekirdek hatta 2 çekirdekten fazlasını kullanıyor efektif sekilde. Apple A9 çift çekirdek nal toplatır hepsine bir tek SD 820 boy olcusebiliyor, o da 4 cekirdek...

Yazılım olmadan donanım hiç bir seydir.. Biraz optimizasyona yonelsinler.

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DARBE 3 yıl
Takdir ediyorum Xiaomi'yi.
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wickersan 3 yıl
imei değiştirilemediği sürece bize pek hayrı dokunmaycak, yasal yollardan gelirse ayrı konu.
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KraftMK 3 yıl
Zaten ucuzlar kendi islemcileri ile daha ucuz olabilirler. İnşallah bu çizgiyi bozmazlarda sömürücü firmalara kalmayiz
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kadirirdem 3 yıl
adamlara helal olsun gelecekleri çok parlak....
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Xioami telefon açısından iyi olmuş herkes den özenmesine gerek kalmaz.
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Erbaa82 3 yıl
Bizim Türk şirketler de az ders alsa.
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wolferto 3 yıl
suan islemci performansinin kullanim senaryosunda ne kadar performans verecegini bilemem fakat vulkan basariminin cok yuksek seviyelerde olacagi kanaatindeyim muadillerine gore
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wolferto 3 yıl
bu fiyat ile birlikte antutudan s6 ya yakin puan alip xiominin arayuzu ile optimize bir islemci antutudan yuksek almasada kullanim hissiyati olarak ust seviye bir cihaz kullanim hissiyati sunacagini dusunuyorum suana kadar hic bir xiaomi cihazinin donanimdan dolayi zortladigini duymadim adamlarin mediatekli cihazlari bile stabil calisiyor arkadas en cok isinan cihazi mi4 tur oda en agir oyunda 43 dereceyi gecmedi ve sicakligi metal cercevede hissediyorsun cunku metal.su forumda xiaomiye bok atanlar genelde aldigi cihazin aynisini yari fiyatina sundugu icin bok atiyorlar yok sar degeri yok sd kart girisi yok isinma .elmaphone nunda sd kart varmi .samdung cihazin isinmadimi sar degeri diye us ve uk nin hangi birimi yuksek degerdeyse onu dile getiriyorlar ne zaman biteceksiniz elinize bi xiaomi cihaz aldiginip vayyy dedikten sonrami
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