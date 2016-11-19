Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın

Uzun süredir Xiaomi’nin kendi markasını taşıyan bir yonga seti üzerinde çalıştığı dile getiriliyor. Çinli tasarımcı Leadcore’a önemli yatırımlar yapan Xiaomi, bu yıl itibariyle ilk adımı atabilir.

Yeni Bir Mi 5 Versiyonu

Sektörden gelen bilgilere göre Pine Core kod adlı bu yeni işlemci ilk kez bir Xiaomi akıllı telefonunda boy gösterecek. Daha önce görselleri ve benchmark skorları internete sızan bu akıllı telefon Xiaomi Mi 5c şeklinde bir isimlendirmeye sahip olacak.

Xiaomi aynı hemşehrisi Huawei gibi bir strateji izliyor. Apple veya Samsung gibi özelleştirilmiş tasarımlar yerine, ortağı olduğu tasarımcının örnekleri üzerinde çalışıyor ve ortaya kendi markasını taşıyan yeni bir yonga seti çıkarıyor. Pine Core bunun ilk örneği.

Yonga setinde 2.2 GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T864 grafik birimi yer alıyor. Yonga setinin AnTuTu skoru ise 64000 civarında. Bu bakımdan yonga setinin orta seviyeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

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Xiaomi Mi 5c ise 5.46 inçlik Full HD ekrana sahip. Ön kısım Mi 5 modeline çok benzediği için tahminler Mi 5c isminin kullanılacağı yönünde. Elbette bundan çok farklı bir isimlendirme de karşımıza çıkabilir. Telefonda 3GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 6.0 üzerinde MIUI 8 arayüzü şeklinde özellikler yer alacak. Modelin en erken 12 Aralık tarihinde 220$ fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor.