    Casio pili 7 yıl dayanan kol saatini tanıttı

    Casio W218HD-3AV kol saati modeli tek bir düğme pil ile 7 yıla varan kullanım süresi sunuyor ve adeta kendisini unutturuyor. Sapma payı da oldukça düşük.       

    Bir yandan modern kol saatleri üretmeye devam eden Casio diğer yandan da retro severleri unutmuyor. Bu hafta piyasaya sürülen retro görünümlü kol saati 7 yıla varan kullanım süresi ile dikkat çekiyor.

    Casio W218HD-3AV özellikleri ve fiyatı

    Casio W218HD-3AV kol saati modeli firmanın bilindik dijital kadran yapısını temel alıyor. Paslanmaz çelik gövde ve kayış estetik bir görünüm sunarken, kadrandaki yeşil çerçeve retro hissiyata katkı yapıyor.

    50 metre su altında dayanıklı olan kol saati LED arka aydınlatmaya sahip. 44.4 x 43.2 x 10.8 mm ölçüleri olan kol saati 85 gram ağırlığında. CR2016 pil ile 7 yıla kadar kullanılabilen saat aylık 30 saniye sapma süresine sahip. 12 ve 24 saat gösterimi olan Casio W218HD-3AV kol saati 46$ fiyat etiketine sahip.

