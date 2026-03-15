Casio pili 7 yıl dayanan kol saatini tanıttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir yandan modern kol saatleri üretmeye devam eden Casio diğer yandan da retro severleri unutmuyor. Bu hafta piyasaya sürülen retro görünümlü kol saati 7 yıla varan kullanım süresi ile dikkat çekiyor.

Casio W218HD-3AV özellikleri ve fiyatı

Casio W218HD-3AV kol saati modeli firmanın bilindik dijital kadran yapısını temel alıyor. Paslanmaz çelik gövde ve kayış estetik bir görünüm sunarken, kadrandaki yeşil çerçeve retro hissiyata katkı yapıyor.

Casio G-Shock GM-H5600 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

50 metre su altında dayanıklı olan kol saati LED arka aydınlatmaya sahip. 44.4 x 43.2 x 10.8 mm ölçüleri olan kol saati 85 gram ağırlığında. CR2016 pil ile 7 yıla kadar kullanılabilen saat aylık 30 saniye sapma süresine sahip. 12 ve 24 saat gösterimi olan Casio W218HD-3AV kol saati 46$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: