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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor

Touchpad teknolojileri konusunda dünyanın lider isimlerinden Synaptics, touchpad'e entegre şekilde görev yapan daha iyi parmak izi sensörleri üzerinde çalışıyor. Konunun detayları haberimizde.
3 yıl
4,3b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor

Uzun yıllardır bilgisayar (Özellikle dizüstü) kullanan kişilerin ismini mutlaka duyduğu firmalardan Synaptics, daha iyi parmak izi sensörleriyle entegre sistemler oluşturmayı hedefliyor.
Touchpad teknolojileriyle hemen her Windows sistem içerisinde yer alan Synaptics, CES 2016 fuarı kapsamında tanıttığı yeni teknolojileri ile geleceği gözler önüne seriyor. Uzun yıllardır dizüstü bilgisayarlarda yer alan ancak hiçbir zaman istenilen seviyede çalışmayan ayrı parmak izi okuma sistemlerini touchpad üzerine entegre eden şirket, bu sayede üreticilere hem üretim kolaylığı hem de maliyet tasarrufu getiriyor. Çünkü okuma sensörleri için laptop kasasına ayrı bir donanım eklenmesi gerekmiyor.
Synaptics'in touchpad entegre parmak izi okuma sistemleri, aynı zamanda güncel mobil cihazlarda da olduğu gibi 360 derece okuma kapasitesini taşıyor ve böylelikle parmağın yönü farketmeksizin hızlı şekilde okuma / algılama gerçekleştirilebiliyor. Süreci sadece touchpad ve bağlantılı olarak dizüstü bilgisayarlar ile sınırlama niyetinde olmayan şirket, sensörleri standart bir klavye ya da fare üzerine de entegre edebiliyor. Parmak izi okuma sistemleri ile ciddi bir sistem güvenliği elde edilebilirken, aynı zamanda parmak izleri farklı internet sitelerine giriş için de kullanıcı adı / parola yerine aktif olarak kullanılabiliyor.
Geliştirdiği sensörlerin altına RGB LED ışık yerleştiren ve böylece parmak izi onayı gibi konularda renkli bildirimler verebilen Synaptics, bütün bu yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yakın zamanda büyük üreticilerin ürünleriyle karşımıza çıkması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/49579/synaptics-bringing-better-fingerprint-sensors-masses/index.html Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Hadi kişisel bilgileri geçtik, özel dosyaları geçtik bir insan nasıl parmak izini dağıtır. Nasıl bir güven veriyor Abd size.
Hani bir iki yıl önce hastanelerde hastaların parmak izi alınıyordu da ne tepkiler getirildi, devlet bizi fişliyor diye, uygulama kalktı. Abd ve bilumum ülkelere verirken nasıl bu kadar rahat olunuyor. Tabi bu bilgiler kimseyle paylaşılmıyordur da buna kim inanır.
Bide retina taraması geliyor yakında, millet her şeyini sisteme kendi elleriyle teslim etmek için para veriyor üstüne. Çok acayip olduk sonumuz hayrola.
Hadi kişisel bilgileri geçtik, özel dosyaları geçtik bir insan nasıl parmak izini dağıtır. Nasıl bir güven veriyor Abd size.Hani bir iki yıl önce hastanele...
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dost1984 3 yıl
gcb1903
Hadi kişisel bilgileri geçtik, özel dosyaları geçtik bir insan nasıl parmak izini dağıtır. Nasıl bir güven veriyor Abd size.Hani bir iki yıl önce hastanelerde hastaların parmak izi alınıyordu da ne tepkiler getirildi, devlet bizi fişliyor diye, uygulama kalktı. Abd ve bilumum ülkelere verirken nasıl bu kadar rahat olunuyor. Tabi bu bilgiler kimseyle paylaşılmıyordur da buna kim inanır.Bide retina taraması geliyor yakında, millet her şeyini sisteme kendi elleriyle teslim etmek için para veriyor üstüne. Çok acayip olduk sonumuz hayrola.

BUNUN ADINA TEKNOLOJİ DENİLİYOR. ÇAĞIMIZDA
sen bu çağda yaşama kardeşim. bu ne anlamsız tepkidir yahu
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shadowtr 3 yıl
Bu sistem telefonda var diye kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bir uygulama arka planda bu sensöre dokunduğunuzda parmak izinizi çalmayacak diye bir şey de garanti edilemez.
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kadirirdem 3 yıl
@gcb1903 çok haklısın kardeş sözde teknoloji diye yediriyorlar bunları bize...
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alemburda34 3 yıl
Oo hayaldi gercek olmus
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esmerbuyucu 3 yıl
Parmak izi vermek istemiyorsanız meme ucu verebilirsiniz.
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süvari 3 yıl
Cep telefonumu kimse açmasın diye parmak izimi bu sisteme girmek çokta mantıklı gelmiyor.
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Hadi kişisel bilgileri geçtik, özel dosyaları geçtik bir insan nasıl parmak izini dağıtır. Nasıl bir güven veriyor Abd size.
Hani bir iki yıl önce hastanelerde hastaların parmak izi alınıyordu da ne tepkiler getirildi, devlet bizi fişliyor diye, uygulama kalktı. Abd ve bilumum ülkelere verirken nasıl bu kadar rahat olunuyor. Tabi bu bilgiler kimseyle paylaşılmıyordur da buna kim inanır.
Bide retina taraması geliyor yakında, millet her şeyini sisteme kendi elleriyle teslim etmek için para veriyor üstüne. Çok acayip olduk sonumuz hayrola.
2 Yanıt Yanıtla +10
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UML 3 yıl gcb1903
gcb1903

Hadi kişisel bilgileri geçtik, özel dosyaları geçtik bir insan nasıl parmak izini dağıtır. Nasıl bir güven veriyor Abd size.
Hani bir iki yıl önce hastanelerde hastaların parmak izi alınıyordu da ne tepkiler getirildi, devlet bizi fişliyor diye, uygulama kalktı. Abd ve bilumum ülkelere verirken nasıl bu kadar rahat olunuyor. Tabi bu bilgiler kimseyle paylaşılmıyordur da buna kim inanır.
Bide retina taraması geliyor yakında, millet her şeyini sisteme kendi elleriyle teslim etmek için para veriyor üstüne. Çok acayip olduk sonumuz hayrola.



Pasaport alırken de parmak izi veriliyo, askere gidince de parmak izi veriliyo, sürücü belgeleri yenileniyo yine parmak izi verilecek, yakında nüfüs cüzdanı değişimi de başladığında yine parmak izi verilecek, suç işlemeyecek kişi için ne önemi var bunun?
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Tesla Nikola 3 yıl gcb1903
gcb1903
Hadi kişisel bilgileri geçtik, özel dosyaları geçtik bir insan nasıl parmak izini dağıtır. Nasıl bir güven veriyor Abd size.
Hani bir iki yıl önce hastanelerde hastaların parmak izi alınıyordu da ne tepkiler getirildi, devlet bizi fişliyor diye, uygulama kalktı. Abd ve bilumum ülkelere verirken nasıl bu kadar rahat olunuyor. Tabi bu bilgiler kimseyle paylaşılmıyordur da buna kim inanır.
Bide retina taraması geliyor yakında, millet her şeyini sisteme kendi elleriyle teslim etmek için para veriyor üstüne. Çok acayip olduk sonumuz hayrola.

Pasaport icin parmak izi almasinlar o zaman
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Amore 3 yıl
Sadece iPhone'lardaki parmak kontrol teknolojisini getirsinler yeter.
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