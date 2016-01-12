Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor

Uzun yıllardır bilgisayar (Özellikle dizüstü) kullanan kişilerin ismini mutlaka duyduğu firmalardan Synaptics, daha iyi parmak izi sensörleriyle entegre sistemler oluşturmayı hedefliyor.

Touchpad teknolojileriyle hemen her Windows sistem içerisinde yer alan Synaptics, CES 2016 fuarı kapsamında tanıttığı yeni teknolojileri ile geleceği gözler önüne seriyor. Uzun yıllardır dizüstü bilgisayarlarda yer alan ancak hiçbir zaman istenilen seviyede çalışmayan ayrı parmak izi okuma sistemlerini touchpad üzerine entegre eden şirket, bu sayede üreticilere hem üretim kolaylığı hem de maliyet tasarrufu getiriyor. Çünkü okuma sensörleri için laptop kasasına ayrı bir donanım eklenmesi gerekmiyor.

Synaptics'in touchpad entegre parmak izi okuma sistemleri, aynı zamanda güncel mobil cihazlarda da olduğu gibi 360 derece okuma kapasitesini taşıyor ve böylelikle parmağın yönü farketmeksizin hızlı şekilde okuma / algılama gerçekleştirilebiliyor. Süreci sadece touchpad ve bağlantılı olarak dizüstü bilgisayarlar ile sınırlama niyetinde olmayan şirket, sensörleri standart bir klavye ya da fare üzerine de entegre edebiliyor. Parmak izi okuma sistemleri ile ciddi bir sistem güvenliği elde edilebilirken, aynı zamanda parmak izleri farklı internet sitelerine giriş için de kullanıcı adı / parola yerine aktif olarak kullanılabiliyor.

Geliştirdiği sensörlerin altına RGB LED ışık yerleştiren ve böylece parmak izi onayı gibi konularda renkli bildirimler verebilen Synaptics, bütün bu yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yakın zamanda büyük üreticilerin ürünleriyle karşımıza çıkması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/49579/synaptics-bringing-better-fingerprint-sensors-masses/index.html