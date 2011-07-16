Synology, 72TB'a kadar depolama alanı sunabilen NAS'ı Disk Station 2411+'yı duyurdu

Ağ depolama çözümleri (NAS) ile bilinen Tayvan'lı Synology ürün gamına Disk Station 2411+ ismini verdiği yeni çözümünü ekledi. Synology'nin yeni NAS'ı sahip olduğu 12 yuvasında 3TB'lık diskler ile 36TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Standart 12 yuvanın yanı sıra 12 yuvalı Synology DX1211 ile depolama alanı 72TB'a çıkartılması mümkün Disk Station 2411+, sahip olduğu dahili web sunucusu desteği ile 30 siteyi bünyesinde bulundurabiliyor. Okuma hızı 195 MB, yazma hızı ise 165MB olan depolama cihazına, firmanın iOS ve Android yazılımları ile kablosuz erişmekte mümkün.

VMware/Citrix/Hyper-V Compliance desteği sunan ve üzerinde iki adet LAN girişi bulunan Disk Station 2411+'nın tavsiye edilen satış fiyatı ise disksiz olarak 1700 dolar olarak belirlenmiş.