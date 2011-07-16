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Synology, 72TB'a kadar depolama alanı sunabilen NAS'ı Disk Station 2411+'yı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ağ Ürünleri
Shady
Haber Editörü
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Synology, 72TB'a kadar depolama alanı sunabilen NAS'ı Disk Station 2411+'yı duyurdu
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Ağ depolama çözümleri (NAS) ile bilinen Tayvan'lı Synology ürün gamına Disk Station 2411+ ismini verdiği yeni çözümünü ekledi. Synology'nin yeni NAS'ı sahip olduğu 12 yuvasında 3TB'lık diskler ile 36TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Standart 12 yuvanın yanı sıra 12 yuvalı Synology DX1211 ile depolama alanı 72TB'a çıkartılması mümkün Disk Station 2411+, sahip olduğu dahili web sunucusu desteği ile 30 siteyi bünyesinde bulundurabiliyor. Okuma hızı 195 MB, yazma hızı ise 165MB olan depolama cihazına, firmanın iOS ve Android yazılımları ile kablosuz erişmekte mümkün.

VMware/Citrix/Hyper-V Compliance desteği sunan ve üzerinde iki adet LAN girişi bulunan Disk Station 2411+'nın tavsiye edilen satış fiyatı ise disksiz olarak 1700 dolar olarak belirlenmiş.

Synology, 72TB'a kadar depolama alanı sunabilen NAS'ı Disk Station 2411+'yı duyurdu
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medart 8 yıl
Bir önceki yorumuma ek olarak NAS ürünü arayanlara qnap markasını da öneririm. Fakat fiyat ve performans olarak dikkatle incelemelisiniz. NAS cihzaı alacaklara benim kişisel tavsiyem Türkiye içinde synology ve qnap dışında marka aramayın. Her ikisini de beğenerek kullandım.
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medart 8 yıl
Synology NAS Ürünleri www.depoturk.com adresinde var. Firmanın ana sitesinden buldum. Türkiye de bu ürünler bol miktarda var. Neden bulamadığınızı söylediniz anlamadım. Ben aldım kullanıyorum. Özellikle bu ek ürün meselesine taktım. Tüm ürünleri inceledim sayılır. Hepsi aynı üründen bir tane daha al ethernet üzerinden tek bir ürün olarak kullan diyor. Fakat dikkatinizi çekerim, synology ana ürün ile kullanılacak olan ek ürünü neredeyse dörtte bir fiyata satıyor ve bağlantısı infini band denilen bir kablo ile (bir çeşit eSATA) yapıyor. Böylece eğer aletin ana işlemci gücü yeterli ise tüm diskler tek bir kutu üzerinde çalışıyormuş gibi aynı performansa sahip oluyor.
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feroo773 8 yıl
Şu NAS cihazların hepsine sata 3 desteği gelse fiyatları biraz düşse 3 tb liklerde birazcık ucuzlasa bizde bir tane alsak ne iyi olacak :d
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ay_erdi 8 yıl
SSD kullanıcan bunda var yaa uçar alettt :)Synology ürünleri ülkemize gelse keşke daha önceden donanımhaber video inceleme bölümünde synology CS407E incelenmişti o günden beri tatlı bi elektrik var synology ile aramda :)
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ASiL35 8 yıl feroo773
feroo773

Şu NAS cihazların hepsine sata 3 desteği gelse fiyatları biraz düşse 3 tb liklerde birazcık ucuzlasa bizde bir tane alsak ne iyi olacak :d


sata 3 arayüzünü harddisk için istiyorsanız gereksiz bir bekleme olur. şuanda sata 2 bile fazla gelirken klasik harddisklere. ssd içinse ne derece mantıklı olur nas cihazına tartışılır, açıkçası en seri harddisk modelinden (şuan için 322GJ sanırım) raid 5 ile hızlı erişim sağlanan ve güvenli bir nas kurulabilir.
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xense 8 yıl
bence fiyat cok makul trde 2500$+kdv lere ancak qnap 8 diskli cihaz alınabiliyor. performans biraz beklentimin altında kalmış ama yinede fiyata göre gayet iyi.
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umutarslan.com 8 yıl
Khryseis
Abi 72TB çok değilmi yaa :D

göz boyama işte.12 tane yer var 3tb disk takarsan 36 tb yapar.diğer 36tb ise bir başka model aleti buna bağlayarak oluyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bende diyorum 6tb diskmi çıktı ne oldu :D evde 16tb diskim var diye şımarıyorum inşallah 6lık çıkmaz :P
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Khryseis 8 yıl
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