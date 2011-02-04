TG: Epson ile baskı ve görüntüleme teknolojileri üzerine konuştuk

Dünya'nın önde gelen baskı ve görüntüleme teknolojileri firması Epson'ın Türkiye Ofis Müdürü Sevil Kanat ile Türkiye pazarı ve yeni nesil projeksiyonları, yazıcıları üzerine konuştuk.
daysleeperxp Sevil hanım çoğunlukla tavana bakarak ürün satmaya çalışmış. Çoğu yerde gerçeği sakladığını düşünüyorum.
Aynen öyle.
soruyu dinlerken gözlerini hiç kaçırmamış sadece cevaplarken başka yere bakmış.Yere de değil karşıya bakmış birazda heyecanlanmış olduğu belli hep düşünerek sakin konuşmaya çalışmış.
Yalan söyleyen insan doğrudan göz temasından hep kaçar ve cevapları kısa kısa olur yere bakar ezik davranır.
Siz bu kanıya kısıtlı bilginizle nerden vardınız bilmiyorum ama madem beden diline marak sardınız gidin beden dili kitabı okuyun belki iş hayatınızda bir türlü anlayamadığınız sorunlarınızı bu vesileylede düzeltmiş olursunuz.
Söyleşideki hanımda ben bir terslik göremedim herkesin bir konuşma stili var siz sizi kazıklayan ama bunuda suratınıza dövecekmiş gibi bakan sert konuşan asabi tipli insanlara alışmışsınız.Gidin avrupaya falan çıkın insan görün
güzel bi soru-cevap olmuş teşekkürler mesut çevik...