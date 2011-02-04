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TG: Epson ile baskı ve görüntüleme teknolojileri üzerine konuştuk

8 yıl
61,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünya'nın önde gelen baskı ve görüntüleme teknolojileri firması Epson'ın Türkiye Ofis Müdürü Sevil Kanat ile Türkiye pazarı ve yeni nesil projeksiyonları, yazıcıları üzerine konuştuk.


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bocekgrafik 6 yıl
Bir grafiker olarak Epson'un birçok ürününü kullandım ve hepsinden de memnundum. inkjet renkli yazıcı, lazer renkli yazıcı, dijital fotoğraf makinesi ve birçok çeşit tarayıcısını kullandım. Özellikl de Perfection V700 Photo tarayıcısı harikaydı. Kendilerine saygılar sunuyorum.
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caolunqiu38 6 yıl
Yalan söyleyen insan doğrudan göz temasından hep kaçar ve cevapları kısa kısa olur yere bakar ezik davranır.
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DH Misafiri 7 yıl
sevil hanım çok güzel ürünlerinizi anlatmışınız teşekkürler
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daysleeperxp 8 yıl
Sevil hanım çoğunlukla tavana bakarak ürün satmaya çalışmış. Çoğu yerde gerçeği sakladığını düşünüyorum.
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microsonic 8 yıl

daysleeperxp

Sevil hanım çoğunlukla tavana bakarak ürün satmaya çalışmış. Çoğu yerde gerçeği sakladığını düşünüyorum.


Aynen öyle.
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WarSaw 8 yıl
daysleeperxp

Sevil hanım çoğunlukla tavana bakarak ürün satmaya çalışmış. Çoğu yerde gerçeği sakladığını düşünüyorum.



soruyu dinlerken gözlerini hiç kaçırmamış sadece cevaplarken başka yere bakmış.Yere de değil karşıya bakmış birazda heyecanlanmış olduğu belli hep düşünerek sakin konuşmaya çalışmış.

Yalan söyleyen insan doğrudan göz temasından hep kaçar ve cevapları kısa kısa olur yere bakar ezik davranır.

Siz bu kanıya kısıtlı bilginizle nerden vardınız bilmiyorum ama madem beden diline marak sardınız gidin beden dili kitabı okuyun belki iş hayatınızda bir türlü anlayamadığınız sorunlarınızı bu vesileylede düzeltmiş olursunuz.

Söyleşideki hanımda ben bir terslik göremedim herkesin bir konuşma stili var siz sizi kazıklayan ama bunuda suratınıza dövecekmiş gibi bakan sert konuşan asabi tipli insanlara alışmışsınız.Gidin avrupaya falan çıkın insan görün

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kittyMiE 8 yıl
yukarıda ne var :D
güzel bi soru-cevap olmuş teşekkürler mesut çevik...
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hapocod 8 yıl
İzleyelim teşekkürler.
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