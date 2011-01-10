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TG: Lenovo ile yeni Edge ailesi dizüstüleri ve gelecek planlarını konuştuk

8 yıl
31,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde konuğumuz Lenovo Türkiye Ürün Müdürü İlhan Aydın ile Lenovo'nun yeni Edge serisi dizüstü bilgisayarlarını ve gelecek planlarını konuştuk.


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DH Misafiri 7 yıl
Whoa, whoa, get out the way with that good inforamtion.
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tercüman28 7 yıl
Ben bir edge 13 kullaniyorum.Bu ücüncü Thinkpadim.Alali yaklasik 20 gün oluyor.
Maalesef talihsiz bir olay yasadim;iki gün önce thinkpadimle calisirken sarj kablosu ayagima dolandi ve bunun farkina varmadim calisma masamin öteki ucunda bulunan telefon calinca ani bir hareketle oraya yöneldim ve bu esnada edge 13 üm yaklasik 85 cm den calisir vaziyette yere düstü (cok siddetli bir sekilde)
Ekranin arka kisminda ufak bir siyrikdan baska hasar yok .Böylece devamli kullandigim thinkpadleri ilk defa test etmis oldum.Kalitesi ayni kalmis degisen sadece dizayni.Hatta klavyesi su ana kadar kullandigim notebooklar arasinda en iyisi.
Verimli calismak isteyen herkese tavsiye ederim.
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infinite 8 yıl
çok keyfli bir sohbet olmuş...evde G550 LENOVO kullanıyorum...çok uygun fiyatı ve kalitesi ile isteklerimi karşılamakta
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akcanon 8 yıl
Adam çin markası fln deyip duruyor.Lenovo çin malımı yaw ?
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mistifa 8 yıl
HP ve Dell markalı laptop iş istasyonları çok yaygın. Lenovo'culara bir dahaki sefere neden W serisi thinkPad laptoplarını, (çift ekranlı / wacom tabletli) burada bulamadığımızı sorabilir misiniz?
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