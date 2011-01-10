TG: Lenovo ile yeni Edge ailesi dizüstüleri ve gelecek planlarını konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde konuğumuz Lenovo Türkiye Ürün Müdürü İlhan Aydın ile Lenovo'nun yeni Edge serisi dizüstü bilgisayarlarını ve gelecek planlarını konuştuk.
Maalesef talihsiz bir olay yasadim;iki gün önce thinkpadimle calisirken sarj kablosu ayagima dolandi ve bunun farkina varmadim calisma masamin öteki ucunda bulunan telefon calinca ani bir hareketle oraya yöneldim ve bu esnada edge 13 üm yaklasik 85 cm den calisir vaziyette yere düstü (cok siddetli bir sekilde)
Ekranin arka kisminda ufak bir siyrikdan baska hasar yok .Böylece devamli kullandigim thinkpadleri ilk defa test etmis oldum.Kalitesi ayni kalmis degisen sadece dizayni.Hatta klavyesi su ana kadar kullandigim notebooklar arasinda en iyisi.
Verimli calismak isteyen herkese tavsiye ederim.