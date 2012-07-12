Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

TG: N Computing ile 1 PC’i Paylaşın 100 Kişiye Kadar Kullanın!

6 yıl
26,3b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Dojop Teknoloji'nin Türkiye temsilciliğini yürüttüğü N Computing ürünleri ile 1 Bilgisayarı 10-50-100 kişiye kadar paylaşmanın yollarını konuşuyor. Paylaşım teknolojilerinin geleceği hakkında bilgiler alıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kumandan 6 yıl en beğenilen
30 adet kurduk üniversiteye ama aynı marka model usb bellek takıldığında ortalık curcuna oluyor, ahmetin diski mehmette, mehmetin diski hasanda görünüyor, yeni firmware ile düzelmesini bekliyoruz 6 aydır ...
30 adet kurduk üniversiteye ama aynı marka model usb bellek takıldığında ortalık curcuna oluyor, ahmetin diski mehmette, mehmetin diski hasanda görünüyor, yeni ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Guest-E2BECF3D0 6 yıl
Bu makinayi bir digital signage projesi icin deneme sansimiz oldu 720p video oynatabiliyor tabi server yapacaginiz makina onemli I7 950 ile 10-12 makina video oynatabiliyormus denilene gore
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guco 6 yıl
L300 ile access point kullanıp kablosuz bağlanabilirsin.Eger U170 kullanıyorsan USB ile bağlanırsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flexelem 6 yıl
80' li yıllarda euro yoktu. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inanc13 6 yıl
Arkadaslar benm aklıma takılan nokta şu tamam bitane ana bilgisayar kullanıyosun oturma odasınada bunu aldın bu ana bilgisayar ile baglantısını nasıl yapıyor ethernet kablosundanmı yapıyor eger öyleyse oturma odasına kablomu döşemek gerekiyor 2 internet üzerinden yapan model varmıs onu anladım ama türkiyede internet bu kadar yavas ve akk diye bişi varken bu işi nasıl yapıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guco 6 yıl
Kumandan
30 adet kurduk üniversiteye ama aynı marka model usb bellek takıldığında ortalık curcuna oluyor, ahmetin diski mehmette, mehmetin diski hasanda görünüyor, yeni firmware ile düzelmesini bekliyoruz 6 aydır ...

KUMANDAN:
BİZDE ÖYLE BİR SORUN YOK.CİHAZA TAKTIGIN USB YI BASKASININ GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL SEN ANA MAKİNAYA TAKTIGIN USB YI GÖRÜYORSUNDUR.. dojop.com/... LİNKİNDEN EN GUNCEL YAZILIMI INDIREBILIRSIN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guco 6 yıl
Cihazın USB sine taktınıgınde herkes kendi USB sini görür ama ana makinaya taktıgında dogal olarak herkes görür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 6 yıl
Bu cihazlarda kendine ait bir protokol var denmiş , bu cihaz görüntüyü iletmekten başka işlerede yarıyor.
Şöyleki 3d oyunu aktaramıyorsa bu o cihazın görüntüyü video değilde başka bir şekilde ilettiğini gösterir.
Bu haliyle cihaz hepimizin kullandığı teamviewer yazılımının yüksek çözünürlüklü görüntü iletebilen donanımsal versiyonu -ki bu tamamen elinizdeki ana cihaza ve network bağlantı tipine bağlı-.
Kablolama sınırları ne kadar , ne kadarlık mesafeden hangi hizmetler kaliteli bir şekilde alınabilir?
Oturum olayı nasıl oluyor, windowsa ait kullanıcı yönetimimi yoksa ayrı bir kullanıcı yönetimimi var?
Aynı cihaza bağlanan kişiler birbirine ağdan bağlanabiliyor mu?
Cihazlar videolardan görüldüğü üzere pek kaliteli malzemeden üretilmemiş ama boardlar TI üretimi o iyi gözüküyor.
Eskidende buna benzer cihazlar vardı ama gerçekten 100 kişiye full hd video hizmeti verebilmek için ciddi sunucu maliyeti gerekiyor.Ayrıca Bootp protokolünü destekleyen(var mı bilmiyorum) android box cihazlarla aynı maliyetler ve özellikler pekala sağlanabilir.
Bir devrim değil kimse size cenneti vaadetmiyor sadece yeni bir ürün sonuçta ama kalabalık yerler için uygun gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kursuneses 6 yıl
ben bir fabrikada yaklaşık 80 tane kullanıyorum, memnunum;

hastane-okul-dersane-Üretim yapan fabrikalarda toz toprak- yer sorunu yaşayanlarda kesinlikle tavsiye edilecek ürün, normal bilgisayar olsa tozdan fanla alakalı PowerSupply sorunu- İşlemci sorunu-ram sorunu-ısınma gibi alışagelmiş sorunlar yaşarsınız, sorun ondamıydı bundamıydı diye zaman ve para harcarsınız, sorunu giderseniz de bir yenisi daha çıkar, fakat bu ürünle en fazla cihaz arızalansa kullanıcı başka cihazdan kendi kullanıcısıyla kaldığı yerden veri kaybetmeden devam edebiliyor.


Artıları;
Yer kaplamıyor,
Desktop Pc gibi ses çıkartmıyor-ortama sıcaklık yaymıyor, sıfır ses-sıfır sıcaklık,
kurulumu çok basit,
Dojop teknik destek hattı ilgili ve bilgili, (Asuman-Filiz hanıma teşekkürler)

arızalanan ürün genellikle tamir yerine birebir değişim yapılıyor(en fazla 1 haftada)

serverdan yönetimi(Vspace programı) sade, kolay ve anlaşılır,
serverdan istediğiniz kullanıcıya bağlantı,
herhangi program kurulumu-güncellemesinde diğer tüm kullanıcıların sorunsuz kullanabiliyor olması,
USB barkod okuyucu destekliyor,
TV-Projeksiyon cihazında çalıştırılabiliyor,
lisanslama maliyeti,
...
aklıma gelenler bunlar...


eksileri;
USB desteği(harici disk-bellek) kullanımını tek kullanıcı bazında kapatamıyorsunuz, açıksa herkese açık, kapalıysa herkese,

USB bellek takıldığında diğer tüm kullanıcılar görebiliyor,

Webcam desteklemiyor

Genel kullanım olarak sorunsuz çalışıyor, USB desteği dışında kusursuz, tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guco 6 yıl
tarkowskitat
windows client lisansları öyle ucuz şeyler değiller.eğer farklı bir lisanslama varsa bunun nasıl yapıldığını birisi açıklasın?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

CEVAP:
dojop.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 6 yıl
'R' leri soylemek bu kadar zor olmamalı.. ingiliz gibi konuşmaya calışmaktaki amaç nerdir acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarkowskitat 6 yıl
windows client lisansları öyle ucuz şeyler değiller.eğer farklı bir lisanslama varsa bunun nasıl yapıldığını birisi açıklasın?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
En büyük Eksik= Web kamerası kullanamazsınız.(Yani internet kafe için uygun bir ürün değil)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

En büyük Eksik= Web kamerası kullanamazsınız.(Yani internet kafe için uygun bir ürün değil)

internet kafe = %98 oyuncu, %0.3 web cam görüşmesi. oyun oynatamıyor diyor sen kalkmış web cam diyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
00:00
Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,1b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
03:57
Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme
9,5b izlenme · 6 ay
58:31
PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti
13,3b izlenme · 1 yıl
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
04:45
En özel iPhone | Product Red iPhone 8 Special Edition ön inceleme
7,4b izlenme · 1 yıl
01:21:33
Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,1b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
49:47
4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,4b izlenme · 1 yıl
16:06
Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı
27,2b izlenme · 1 yıl
01:07:22
Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,3b izlenme · 1 yıl
46:28
Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,2b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir
1,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim