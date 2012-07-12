TG: N Computing ile 1 PC’i Paylaşın 100 Kişiye Kadar Kullanın!

Kumandan 30 adet kurduk üniversiteye ama aynı marka model usb bellek takıldığında ortalık curcuna oluyor, ahmetin diski mehmette, mehmetin diski hasanda görünüyor, yeni firmware ile düzelmesini bekliyoruz 6 aydır ...
tarkowskitat windows client lisansları öyle ucuz şeyler değiller.eğer farklı bir lisanslama varsa bunun nasıl yapıldığını birisi açıklasın?
DH Misafiri En büyük Eksik= Web kamerası kullanamazsınız.(Yani internet kafe için uygun bir ürün değil)
KUMANDAN:
BİZDE ÖYLE BİR SORUN YOK.CİHAZA TAKTIGIN USB YI BASKASININ GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL SEN ANA MAKİNAYA TAKTIGIN USB YI GÖRÜYORSUNDUR.. dojop.com/... LİNKİNDEN EN GUNCEL YAZILIMI INDIREBILIRSIN
Şöyleki 3d oyunu aktaramıyorsa bu o cihazın görüntüyü video değilde başka bir şekilde ilettiğini gösterir.
Bu haliyle cihaz hepimizin kullandığı teamviewer yazılımının yüksek çözünürlüklü görüntü iletebilen donanımsal versiyonu -ki bu tamamen elinizdeki ana cihaza ve network bağlantı tipine bağlı-.
Kablolama sınırları ne kadar , ne kadarlık mesafeden hangi hizmetler kaliteli bir şekilde alınabilir?
Oturum olayı nasıl oluyor, windowsa ait kullanıcı yönetimimi yoksa ayrı bir kullanıcı yönetimimi var?
Aynı cihaza bağlanan kişiler birbirine ağdan bağlanabiliyor mu?
Cihazlar videolardan görüldüğü üzere pek kaliteli malzemeden üretilmemiş ama boardlar TI üretimi o iyi gözüküyor.
Eskidende buna benzer cihazlar vardı ama gerçekten 100 kişiye full hd video hizmeti verebilmek için ciddi sunucu maliyeti gerekiyor.Ayrıca Bootp protokolünü destekleyen(var mı bilmiyorum) android box cihazlarla aynı maliyetler ve özellikler pekala sağlanabilir.
Bir devrim değil kimse size cenneti vaadetmiyor sadece yeni bir ürün sonuçta ama kalabalık yerler için uygun gözüküyor.
hastane-okul-dersane-Üretim yapan fabrikalarda toz toprak- yer sorunu yaşayanlarda kesinlikle tavsiye edilecek ürün, normal bilgisayar olsa tozdan fanla alakalı PowerSupply sorunu- İşlemci sorunu-ram sorunu-ısınma gibi alışagelmiş sorunlar yaşarsınız, sorun ondamıydı bundamıydı diye zaman ve para harcarsınız, sorunu giderseniz de bir yenisi daha çıkar, fakat bu ürünle en fazla cihaz arızalansa kullanıcı başka cihazdan kendi kullanıcısıyla kaldığı yerden veri kaybetmeden devam edebiliyor.
Artıları;
Yer kaplamıyor,
Desktop Pc gibi ses çıkartmıyor-ortama sıcaklık yaymıyor, sıfır ses-sıfır sıcaklık,
kurulumu çok basit,
Dojop teknik destek hattı ilgili ve bilgili, (Asuman-Filiz hanıma teşekkürler)
arızalanan ürün genellikle tamir yerine birebir değişim yapılıyor(en fazla 1 haftada)
serverdan yönetimi(Vspace programı) sade, kolay ve anlaşılır,
serverdan istediğiniz kullanıcıya bağlantı,
herhangi program kurulumu-güncellemesinde diğer tüm kullanıcıların sorunsuz kullanabiliyor olması,
USB barkod okuyucu destekliyor,
TV-Projeksiyon cihazında çalıştırılabiliyor,
lisanslama maliyeti,
...
aklıma gelenler bunlar...
eksileri;
USB desteği(harici disk-bellek) kullanımını tek kullanıcı bazında kapatamıyorsunuz, açıksa herkese açık, kapalıysa herkese,
USB bellek takıldığında diğer tüm kullanıcılar görebiliyor,
Webcam desteklemiyor
Genel kullanım olarak sorunsuz çalışıyor, USB desteği dışında kusursuz, tavsiye ederim
CEVAP:
dojop.com/...
internet kafe = %98 oyuncu, %0.3 web cam görüşmesi. oyun oynatamıyor diyor sen kalkmış web cam diyosun